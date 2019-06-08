جريمة

«أب مذبوح وابن عاق».. قصة جريمة هزت بني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شهدت قرية بني عفان التابعة لمركز بني سويف، جريمة بشعة بعد قيام صاحب محل لبيع الأدوات الكهربائية بقتل والده ذبحا بالسكين داخل منزله، بسبب مشادة كلامية بينهما بعد رفضه إعطاءه المال. تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني سويف يفيد قيام شاب يدعى "عبد الرحمن" 25 عامًا، صاحب محل لبيع الأدوات الكهربائية، بذبح والده، ويدعى "جابر" 50 عامًا، عامل بمصنع دهانات ومقيم بقرية بني عفان التابعة لمركز بني سويف، بآلة حادة "سكين"، ما تسبب فى وفاته نتيجة إصابته بجرح قطعي بالرقبة طوله 7 سنتيمترات.
وتبين من التحريات الأولية التي قادها ضباط مباحث مركز شرطة بني سويف، وأقوال المتهم في التحقيقات التي أجريت معه، أنه عاد من القاهرة لقضاء إجازة العيد مع أسرته، وخلال العيد طلب من والده مبلغا من المال لشراء احتياجاته من الحبوب المخدرة، إلا أنه رفض، فوقعت مشادة كلامية بينهما ليلة الحادث قام والده على أثرها
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حملات لضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار في الجيزة

جهود مستمرة لإدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إذ شن ضباط الإدارة حملة مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار خلال أيام عيد الفطر المبارك، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 35 قضية تموينية تنوعت ما بين مخالفات عدم حمل شهادة صحية، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم وجود قائمة بيانات.
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إشغالات عثمان محرم.. الشرطة تواصل حملاتها الانضباطية

واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملتها التفتيشية لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافتيريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين.
سيارات-شرطة

البحث الجنائي يفحص 30 مشتبها فيه بالهرم

نفذت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين، نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين. واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، بوصفها مقصدا سياحيا مهما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة.
كمين-أمني

أكمنة الجيزة توقع 12 متهما بالاتجار في المخدرات

قدمت قوات الشرطة جهودا مضنية طوال أيام عيد الفطر المبارك في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، حيث داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
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قتل

في آخر يوم رمضان.. شخص يقتل شقيقه لخلافات مالية

في آخر يوم من شهر رمضان، بمدينة وادي النطرون في محافظة البحيرة، أقدم شقيق على قتل شقيقه بتسديد عدة طعنات في الصدر والرقبة لامتناع شقيقة على إعطائه المال، حيث أن الجاني كان كثيرا ما يقترض أموالًا من شقيقه المجني عليه ولا يردها له، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى وادي النطرون العام، كما انتقل فريق من النيابة العامة بمركز وادي النطرون لمعاينة مكان الحادث وفريق من الطب الشرعى لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة، وتم القبض علي القاتل وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
هيروين

ضبط 3 كيلو هيروين وأفيون بحوزة شخصين بالإسكندرية

وجهت الأجهزة الأمنية ممثلة في إدارة مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، ضربة جديدة لتجار الكيف الممنوع، حيث تم ضبط عنصرين إجراميين متلبسين وبحوزتهما 3 كيلو جرام لمخدري الهيروين والأفيون، بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بورود معلومات تفيد قيام شخصين "عاطلين" بالاتجار فى المواد المخدرة وخاصة مخدري الهيروين والأفيون ويعتزمان توزيعها على عملائهما فى المحافظة.
حبس-متهمه

حبس مراهقة ذبحت شقيقتيها في «النخاس» بالشرقية

أصدرت نيابة الزقازيق العامة، برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بحبس فتاة مراهقة، في السابعة عشر من عمرها، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بقتل شقيقتها وإصابة الأخرى، داخل منزل أسرتهما بقرية «النخاس» التابعة لدائرة المركز؛ وذلك بأن أقدمت على جريمتها خوفًا من قيام شقيقتيها بإبلاغ والدتها بعلاقتها الآثمة مع أحد شباب المنطقة، والتي وصلت إلى حد التهديد بين الشقيقات الثلاث، لينتهي الأمر بقيام الكبرى بذبح إحداهما وإصابة الأخرى.
طعنات-سكين-جريمة

تهديد وعلاقة آثمة..مفاجأة في «مذبحة النخاس» بالشرقية

قبل مرور ساعات على واقعة ذبح طفلة وإصابة شقيقتها داخل منزل أسرتهما بقرية النخاس، كشفَّ رجال مباحث مركز شرطة الزقازيق، برئاسة الرائد أشرف ضيف، لغز الجريمة، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقتهما الكبرى، والتي تبلغ من العمر 17 عامًا، حيث أقدمت على جريمتها خوفًا من قيام شقيقتيها بإبلاغ والدتها بعلاقتها الآثمة مع أحد شباب المنطقة، وعقب مطالبة المجني عليهما لشقيقتهما بقطع علاقتها بالشاب وتهديدها بفضحها، تم ضبط المتهمة وباشرت النيابة العامة، برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، التحقيق تحت إشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب.
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