«ابن عاق وأب ذبيح».. قصة جريمة هزت بني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م

صورة أرشيفية

شهدت قرية بني عفان التابعة لمركز بني سويف، جريمة بشعة بعد قيام صاحب محل لبيع الأدوات الكهربائية بقتل والده ذبحا بالسكين داخل منزله، بسبب مشادة كلامية بينهما بعد رفضه إعطاءه المال. تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني سويف يفيد قيام شاب يدعى "عبد الرحمن" 25 عامًا، صاحب محل لبيع الأدوات الكهربائية، بذبح والده، ويدعى "جابر" 50 عامًا، عامل بمصنع دهانات ومقيم بقرية بني عفان التابعة لمركز بني سويف، بآلة حادة "سكين"، ما تسبب فى وفاته نتيجة إصابته بجرح قطعي بالرقبة طوله 7 سنتيمترات.

وتبين من التحريات الأولية التي قادها ضباط مباحث مركز شرطة بني سويف، وأقوال المتهم في التحقيقات التي أجريت معه، أنه عاد من القاهرة لقضاء إجازة العيد مع أسرته، وخلال العيد طلب من والده مبلغا من المال لشراء احتياجاته من الحبوب المخدرة، إلا أنه رفض، فوقعت مشادة كلامية بينهما ليلة الحادث قام والده على أثرها