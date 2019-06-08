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غدا سقوط أمطار خفيفة.. بيان تفصيلي بدرجات الحرارة

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م
أمطار خفيفة - صورة أرشيفية
أمطار خفيفة - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 21 33شبين الكوم 21 32طنطا 20 32دمنهور 20 30الإسكندرية 22 27بلطيم 21 28مطروح 19 27السلوم 19 28سيوة 19 37بورسعيد 21 29دمياط 21 28الزقازيق 19 32الإسماعيلية 18 35السويس 19 34العريش 18 30رفح 19 29رأس سدر 21 34نخل 16 32نويبع 26 34طابا 20 32كاترين 16
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الثانوية-العامة-فى-مطروح (1)

تداول أسئلة وإجابات امتحان بوكليت التربية الدينية

تداولت صفحات الغش الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت، أوراق أسئلة كراسة البوكليت في امتحان التربية الدينية، في أثناء انعقاد اللجان الامتحانية، ونشرت هذه الصفحات إجابات بعض الأسئلة. وفي رد على ما تم تداوله، قالت مصادر بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص لـ"التحرير" إنه جار تتبع ما تم نشره للتأكد من صحته، وذلك بالتواصل مع اللجنة الفنية لواضعى الأسئلة، وضبط الطالب المسئول حال اكتشاف صحة الأسئلة المتداولة.
عاصم-الجزار-وزير-الاسكان

غدا.. تسليم 168 وحدة سكنية في القاهرة الجديدة

أصدر المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بيانا، اليوم الأحد، يعلن فيه أنه سيتم البدء في تسليم الدفعة العاشرة من الوحدات السكنية (168 وحدة سكنية، 7 عمارات) بالمرحلة الأولى بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، بمنطقة شمال القرنفل، كود 111، للفائزين بها، غدا الأحد، مضيفا أنه سيتم تسليم العمارات أرقام (158، 160، 210، 211، 212، 213، 214)، موضحا أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك.
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ضحايا العربي| 4 حالات إغماء لطالبات ثانوية بالدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية، اليوم السبت، أربع حالات إغماء داخل لجان الثانوية العامة، خلال امتحان مادة اللغة العربية، حيث غابت عن الوعي الطالبة إسراء مصطفى الدسوقي، 18 عاما، بمدرسة أحمد شلباية الثانوية بنات، التابعة لإدارة المنزلة التعليمية، في الساعة الأخيرة من الامتحان، وتم نقلها إلى مستشفى المنزلة العام، لتلقي الإسعافات اللازمة، كما تعرضت الطالبة دنيا حسن محمد، بمدرسة الثانوية بنات التابعة لإدارة شربين التعليمية، للإغماء، ورفضت نقلها إلى المستشفى، واستقرت حالتها.
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مغص وإغماء لـ3 طالبات في امتحانات الثانوية بكفرالشيخ

تعرضت ثلاث طالبات في امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي بكفر الشيخ لإصابات بالمغص، وإغماء، حيث استقبل قسم الطوارئ بمستشفى دسوق العام الطالبة "نهال إبراهيم كمال" بمدرسة محمد فريد الثانوية للبنات، مصابة بحالة إغماء، و"ياسمين عيد عبد المجيد" بمدرسة لطفى السيد مصابة بمغص، ورفضت نقلها إلى المستشفى، وتم إسعافها داخل اللجنة بواسطة فريق طبي. وفي مدرسة كفر الشيخ الإعدادية بنات أصيبت الطالبة "آلاء محمد سالم" بحالة إغماء ليتم نقلها إلى استقبال مستشفى كفر الشيخ العام، ويتم إسعافها داخل المستشفى.
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طقس اليوم مائل للحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على الجنوب نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف.
طقس

أمطار وعاصفة..توقعات الأرصاد لطقس الـ72 ساعة المقبلة

توقع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، حالة طقس الساعات المقبلة، إذ قال إن اليوم يشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، يصاحبه نشاط نسبي للرياح مقارنة بيومي الخميس والأربعاء الماضي، ما يزيد الشعور بانخفاض درجات الحرارة. وأضاف "شاهين"، في مداخلة لبرنامج «صباح الخير يا مصر» على "القناة الأولى"، اليوم الجمعة، أن درجات الحرارة ستنخفض اليوم وغدًا وتستمر حتى يوم الإثنين المقبل، وتصل درجات الحرارة إلى 35 درجة.
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حر وأمطار وأتربة.. طقس أول أيام عيد الفطر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتنشط الرياح الشمالية الشرقية على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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الأرصاد تعلن طقس عيد الفطر.. بيان تفصيلي بالدرجات

أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريح له، انتهاء الموجه الحارة اليوم الخميس، والتي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين، والبدء في الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة اعتبارا من يوم غدا الجمعة، إذ إن السبب في ذلك هو التأثر بمرتفع قادم من جنوب القارة الإفريقية، إذ ستشهد القاهرة والسواحل الشمالية بالبلاد اعتدالا بدرجات الحرارة فتكون على القاهرة 38 درجة، متوقعا أن تشهد البلاد خلال فترة أيام عيد الفطر المبارك تحسنا فى الطقس واستقرارا فى درجات الحرارة مع وجود فرص لسقوط أمطار.
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