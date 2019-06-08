غدا سقوط أمطار خفيفة.. بيان تفصيلي بدرجات الحرارة

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م

أمطار خفيفة - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 21 33شبين الكوم 21 32طنطا 20 32دمنهور 20 30الإسكندرية 22 27بلطيم 21 28مطروح 19 27السلوم 19 28سيوة 19 37بورسعيد 21 29دمياط 21 28الزقازيق 19 32الإسماعيلية 18 35السويس 19 34العريش 18 30رفح 19 29رأس سدر 21 34نخل 16 32نويبع 26 34طابا 20 32كاترين 16