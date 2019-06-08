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الحرس الثوري أبرز متضرري العقوبات النفطية الجديدة

تستهدف الموجة الثالثة من العقوبات النفطية ضد إيران عددا من القطاعات والصناعات البتروكيماوية خلال الفترة المقبلة، وبالأخص الشركات التي لديها علاقات مباشرة بالحرس الثوري
تحرير:محمود نبيل ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م
نفط إيران
نفط إيران
أخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "كارت" جديدا في ملف عقوبات إيران النفطية، وذلك بعد أن استهدفت وزارة الخزانة قطاع صناعات البتروكيماويات خلال الساعات القليلة الماضية، وهو أحد أهم المجالات التي تعتمد عليها طهران اقتصاديا. العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية استهدفت شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية الإيرانية "PGPIC"، وكانت جزءًا من سلسلة الخطوات التي اتخذتها واشنطن للضغط على طهران من أجل التفاوض على اتفاق جديد لتقييد برامجها النووية والصاروخية.
وسلطت شبكة "راديو فاردا" المعنية بشؤون إيران، الضوء على آثار العقوبات التي تم الإعلان عنها في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، إذ قالت إنها ضربت شركة PGPIC، بالإضافة إلى 39 شركة تابعة ووكلاء المبيعات الأجنبية. إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير» كلمة السر وأشارت إلى
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هل-تتمكن-أوروبا-من الاستقلال-عن-الولايات-المتحدة؟

خبراء: أمريكا لم تعد حليف المستقبل لأوروبا

لم تعد الخلافات الدبلوماسية والسياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي هي وحدها ما يشغل بال السياسيين في القارة العجوز، والتي على مدى سنوات طويلة رأت في الانصياع لواشنطن خير وسيلة لضمان أنها ستدافع عنها ضد أي مخاطر أو تهديدات. الأزمة التي باتت واضحة المعالم في الاتحاد الأوروبي هي خشية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس لديه الاستعداد الكافي للوقوف في وجه أي مخاطر أمنية أو سياسية تهدد حلفاءه في أوروبا، وهو ما بات شعورًا عاما لدى الخبراء والسياسيين المعنيين.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-04

وثائق عسكرية «مسربة» تكشف خطة أردوغان في قبرص

تحت عنوان "وثائق مسربة تكشف تغييرات أردوغان الكبرى بقوات تركيا في قبرص"، نشر موقع "سكاي نيوز - عربية"، اليوم السبت، تقريرا حول أطماع تركيا في البحر المتوسط، وسعيها للتنقيب عن الغاز دون أي احترام لجزيرة قبرص وحدودها البحرية، إذ كشفت وثائق عسكرية مسربة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدأ بتنفيذ عملية كبرى بالجيش، تم بموجبها إقالة العديد من الضباط القياديين في القوات التي تحتفظ بها بلاده في قبرص المقسمة بموجب "أدلة واهية"، حسب "سكاي نيوز - عربية".
أبي أحمد-رئيس-وزراء-إثيوبيا

السبب الحقيقي وراء زيارة رئيس وزراء إثيوبيا للسوادن

اختتم أبي أحمد علي رئيس الوزراء الإثيوبي، أمس الجمعة، زيارته إلى العاصمة السودانية الخرطوم، عائدا إلى أديس أبابا، بعد أن أجرى عدة اجتماعات مع المجلس العسكري الانتقالي السوداني برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وأيضا مع المعارصة السودانية متمثلة في قوى إعلان الحرية والتغيير، لكن من الواضح أن زيارة أبي أحمد لم تكن من أجل مناقشة إحلال السلام في السودان والوصول إلى وساطة بين المجلس العسكري والمعارضة فقط، إذ تبين، اليوم السبت، أن الزيارة كان هدفها أيضا التفاوض على إطلاق سراح 78 سجينا إثيوبيا.
طفل من إفريقيا الوسطى

تقرير صادم.. 23 مليون ذكر تزوجوا قبل سن الـ15

في تقرير صادم، نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، اليوم السبت، قالت إن حوالي 115 مليون فتى ورجل في مختلف أنحاء العالم تزوجوا وهم أطفال، بينهم 23 مليون طفل تزوجوا قبل بلوغهم سن الـ15، موضحة أن العدد المقدر لإجمالي حالات زواج الأطفال يصل إلى 765 مليون حالة. واستندت "يونيسيف" في دراستها - التي تعد أول تحليل حول رعاية الأطفال- إلى معلومات من 82 دولة. وعلقت المديرة التنفيذية لليونيسف هنريتا فور، على الأمر، بقولها: "الزواج يسرق الطفولة ويضطر العروسان الطفلان إلى تحمل مسؤوليات قد لا يكون الكبار مستعدين لها".
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قصف سوريا

رغم التحالف.. صراع عسكري بين إيران وروسيا داخل سوريا

لا شك أن الصراعات التي استضافتها الأراضي السورية من عام 2011، كانت متشعبة وذات أهداف سياسية متنوعة للغاية، وهو الأمر الذي خلق شبكة من الصراعات العسكرية التي وضعت العناصر المتحالفة في مواجهات ضخمة. الروس، وهم أكثر من وقف بجانب نظام الرئيس السوري بشار الأسد، اصطدموا بإيران التي كان لها تأثيرها أيضا في عمليات استرجاع النظام للأراضي التي كانت تخضع لسيطرة عدد من التنظيمات والميليشيات المسلحة خلال السنوات القليلة الماضية، والتي لم تنته إلا بتدخل روسي قوي مساند للأسد.
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية: إيران تترنح.. والتحالف يتوعد الحوثيين

تحت عنوان "ترامب يجدد دعوة إيران للحوار... ويوسّط اليابان"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا إيران مجدداً، أمس الإثنين، خلال زيارته لليابان، إلى الحوار وطلب وساطة يابانية في المواجهة الحالية بين واشنطن وطهران. وقال ترامب في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الياباني آبي شينزو، في العاصمة اليابانية طوكيو، إنه يعتقد أن إيران "ترغب حقاً" في إبرام اتفاق نووي جديد، مضيفا "أعتقد أن هذا يمكن أن يتحقق وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضاً".
ارهابى

موسكو:3500 روسي «إرهابيون» بالعراق وسوريا وأفغانستان

أعلن نائب رئيس إدارة مكافحة التطرف في الداخلية الروسية، ايجور موروزوف، أن أكثر من 3500 مواطن روسي، بينهم قرابة 700 امرأة، يتواجدون في مخيمات المسلحين في سوريا والعراق وافغانستان. وقال نائب رئيس إدارة مكافحة التطرف في الداخلية الروسية، في تصريح صحفي اليوم الخميس حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "لدينا معلومات تؤكد أن أكثر من 3500 مواطن روسي، بينهم 700 امرأة، يتواجدون حاليا في الأراضي السورية والعراقية والافغانية"، لافتا إلى أن النساء ذهبن إلى هناك مع أزواجهن.
القوات-الامريكية-في-العراق

أمريكا: لا زيادة في قواتنا العسكرية بالعراق

نفى القائم بالأعمال الأمريكي في العراق جوي هود، اليوم الأربعاء، وجود زيادة عسكرية الآن على الأراضي العراقية، وأن إذا ما طلب رئيس الوزراء العراقي من الولايات المتحدة ذلك ستستجيب له، مضيفا: "نحن نحارب الآن داعش، وإذا ما طلب منا رئيس الوزراء العراقي زيادة قواتنا سنستجيب له، ونثمن القوات الأمنية العراقية في تأمين أمننا هنا، متابعا: "العراق تم إعفاؤه من العقوبات بشأن استيراد الوقود ومن شراء الطاقة من إيران، ولكننا ندعم العراق للحصول على استقلالية للطاقة لأنه غني بالموارد الطبيعية، وهناك مباحثات جارية - الآن - مع الشركات الأمريكية في مجال الطاقة".
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