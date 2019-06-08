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5 أسباب أدت إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر

واصل حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي الصعود بنسبة طفيفة نهاية شهر مايو الماضي، وهو ما أرجعه الخبراء إلى عدة أسباب منها تحويلات المصريين بالخارج والسياحة واستثمارات الأجانب
تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
الدولار
الدولار
ارتفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي بنهاية شهر مايو الماضي ليصل إلى مستوى نحو 44.275 مليار دولار، في مقابل نحو 44.218 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2019، أي بزيادة بلغت نحو 57 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي. وتكوّن مكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبَل مسؤولي البنك المركزي.
زيادة أرصدة الذهب والعملات الأجنبية سجلت أرصدة الذهب في الاحتياطي النقدي ارتفاعًا ملحوظًا بقيمة بلغت نحو 21 مليون دولار بنهاية شهر مايو الماضي لتصل إلى مستوى 2.752 مليار دولار، في مقابل نحو 2.731 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2019، إذ تتم معادلة هذه النسبة بقيمة من الاحتياطي النقدي، شاملا ودائع وعمليات
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البنك-المركزى

بعد تراجع التضخم.. لماذا لم تنخفض أسعار الفائدة؟

ثبّت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية يوم 23 من مايو الماضي، وجاء تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال العام الجاري رغم تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 8.1% في أبريل الماضي، مقابل 8.9% خلال مارس 2019. وكان البنك المركزي ثبت أسعار الفائدة للمرة الأولى خلال العام الجاري في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 28 مارس الماضي، عند 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض. وذلك بعد أن خفضها 1% في 14 فبراير.
سبائك ذهبية

الذهب يرتفع.. وعيار 21 يسجل 626 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، السبت، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلى، بزيادة تقدر بنحو 3 جنيهات فى الجرام الواحد، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1340 دولار. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
قناة السويس

قناة السويس تحول للخزانة العامة 72 مليار جنيه

قال قطاع الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية، إن هيئة قناة السويس حققت العام المالي الحالي 2018- 2019، أعلى معدل تحويل للخزانة العامة للدولة في تاريخها، وحولت هذا العام 72.2 مليار جنيه للخزانة العامة، بعد تغطية مصاريف تشغيلها وصيانتها وتمويل خطط استثمارية وتوسعات ومشاريع عديدة تخدم الاقتصاد القومي. وحققت إيرادات قناة السويس زيادة ملحوظة بلغت نحو 104.2 مليار جنيه في العام المالى 2018- 2019، مقابل نحو 74.2 مليار جنيه فى العام المالى 2016- 2017، بنسبة نمو 40.4%.
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ماوصلش لـ100 جنيه.. الأسعار الحقيقية لليمون وموعد انخفاضها

أكدت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية عدم توافر الليمون بالأسواق المحلية بما يعادل حجم الطلب الفعلى عليه، كما أكدت الشعبة أن السعر المعلن مبالغ فيه، موضحة أن الترويج للارتفاع يحدثه فعليا. و«التحرير» بدورها قامت بجولة على الأسواق للتعرف على أسباب المشكلة والأسعار المتداولة لليمون بمختلف أنواعه، وتنتج شجرة الليمون البالغة من 2000 إلى 3000 ليمونة في العام، وينتج الفدان من 8 إلى 10 أطنان بما يعني أن متوسط إنتاج مصر من الليمون سنويا يصل إلى 300 ألف طن تقريبا.
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الدولار

3 أسباب أدت إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بالبنوك

ارتفع فائض صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى ليصل إلى أعلى مستوى له فى 10 أشهر، مسجلا نحو 19.5 مليار جنيه، مقابل عجز بقيمة 12 مليار جنيه فى مارس الماضى، بعدما سجلت أصولها الأجنبية 328.1 مليار جنيه، مقابل 308.6 مليار جنيه التزامات عليها، بحسب بيانات البنك المركزي. وسجل صافى الأصول الأجنبية نحو 273.9 مليار جنيه خلال أبريل، بزيادة نحو 31.7 مليار جنيه على مستويات مارس الماضى. ويمثل صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي المصري إجمالى الأصول المستحقة للجانبين تجاه غير المقيمين فى الاقتصاد المصري، مقابل التزاماتهم تجاه غير المقيمين.
الدولار-الجنيه

ارتفع بنسبة 5.7%| الجنيه المصري أفضل العملات في 2019

قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية إن الجنيه المصري من أفضل العملات أداءً خلال العام الجاري 2019، لافتة إلى أن الجنيه يعد حاليا في المركز الثاني بعد الروبل الروسي بالنسبة للعملات التي يتبعها مؤشر بلومبرج. وارتفع الجنيه المصري بقيمة بلغت نحو 104 قروش أمام الدولار الأمريكي منذ بداية العام الحالي ليصل إلى مستوى 16.91 جنيه للبيع، في مقابل نحو 17.95 جنيه نهاية العام الماضي 2018، ومع نمو تحويلات المصريين في الخارج وانتعاش عائدات الصادرات والسياحة، ليرتفع الجنيه بنسبة 5.7% أمام العملة الخضراء.
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هل يواصل الدولار هبوطه أمام الجنيه؟ خبراء يجيبون

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر، وسجل متوسط سعر بيع العملة الخضراء نحو 17.09 جنيه، بينما سجل متوسط سعر الشراء نحو 16.99 جنيه، حسب بيانات البنك المركزي المصري، وسجل أقل سعر للدولار في البنك الأهلي المصري بواقع 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء. وتوقع عدد من خبراء الاقتصاد والمصرفيين أن يشهد سعر الدولار مزيدا من الهبوط أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، بدعم من التفاؤل بالاقتصاد المصري وبدء جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
الدولار

ارتفع 86 قرشا أمام الدولار.. ما مصير سعر الجنيه؟

شهد سعر الجنيه المصري تحسنا ملحوظا خلال الفترة الماضية، ليواصل ارتفاعه أمام العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي، ليصعد بنحو 86 قرشا منذ بداية العام الجاري 2019، وسجل أقل سعر للدولار في البنوك نحو 17.09 جنيه للبيع، و16.99 جنيه للشراء، في مقابل نحو 17.95 جنيه للبيع خلال شهر ديسمبر 2018. وأرجع خبراء الاقتصاد استمرار تراجع سعر الدولار إلى تحسن أداء الاقتصاد المصري، وارتفاع حجم التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية وتحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى عودة السياحة، وزيادة المعروض الدولاري في البنوك.
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