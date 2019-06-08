أمن الإسكندرية يكشف لغز مقتل الطفلة سندس
٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م
صورة أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم السبت، من كشف لغز العثور على جثة الطفلة "سندس" بمنور أحد العقارات بغرب الإسكندرية، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق "توك توك" وطالبًا وسيدة (أشقاء) ارتكبوا الجريمة بدافع السرقة، إذ بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة مينا البصل من إحدى المواطنات، مقيمة بمنطقة الورديان بدائرة القسم، بتغيب ابنتها البالغة من العمر 6 سنوات، والعثور عقب ذلك على جثتها بمنور عقار بذات المنطقة وبها كدمات متفرقة بالجسم.
تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وأسفرت جهود فريق البحث المشكل عن تحديد مرتكبى الواقعة، وهم ثلاثة أشقاء "سائق توك توك وطالب وسيدة".
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بأن المتهم الأول اتفق مع شقيقه على سرقة القرط الذهبى الخاص بالمجني عليها فاستدرجها إلى أعلى سطح
تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وأسفرت جهود فريق البحث المشكل عن تحديد مرتكبى الواقعة، وهم ثلاثة أشقاء "سائق توك توك وطالب وسيدة".
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بأن المتهم الأول اتفق مع شقيقه على سرقة القرط الذهبى الخاص بالمجني عليها فاستدرجها إلى أعلى سطح العقار محل سكنهما، وحال قيامهما بالاستيلاء على القرط قاومتهما وأخذت فى الصياح، وخشية افتضاح أمرهما قاما بشل حركتها وكتم أنفاسها فتوفيت واستوليا على قرطها، ثم ألقياها بمنور العقار محل العثور.
وأضاف المتهمان أنهما قاما بإبلاغ شقيقتهما بما حدث فقامت بالتستر عليهما وبيع القرط الذهبى واقتسام ثمنه في ما بينهم.
وأيد المتهم الثاني الاعترافات، وأرشدت شقيقتهما عن القرط الذهبى لدى صائغ.
وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.