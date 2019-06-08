أمن الإسكندرية يكشف لغز مقتل الطفلة سندس

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م

صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم السبت، من كشف لغز العثور على جثة الطفلة "سندس" بمنور أحد العقارات بغرب الإسكندرية، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق "توك توك" وطالبًا وسيدة (أشقاء) ارتكبوا الجريمة بدافع السرقة، إذ بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة مينا البصل من إحدى المواطنات، مقيمة بمنطقة الورديان بدائرة القسم، بتغيب ابنتها البالغة من العمر 6 سنوات، والعثور عقب ذلك على جثتها بمنور عقار بذات المنطقة وبها كدمات متفرقة بالجسم.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وأسفرت جهود فريق البحث المشكل عن تحديد مرتكبى الواقعة، وهم ثلاثة أشقاء "سائق توك توك وطالب وسيدة". وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بأن المتهم الأول اتفق مع شقيقه على سرقة القرط الذهبى الخاص بالمجني عليها فاستدرجها إلى أعلى سطح