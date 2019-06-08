جريمة

أمن الإسكندرية يكشف لغز مقتل الطفلة سندس

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم السبت، من كشف لغز العثور على جثة الطفلة "سندس" بمنور أحد العقارات بغرب الإسكندرية، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق "توك توك" وطالبًا وسيدة (أشقاء) ارتكبوا الجريمة بدافع السرقة، إذ بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة مينا البصل من إحدى المواطنات، مقيمة بمنطقة الورديان بدائرة القسم، بتغيب ابنتها البالغة من العمر 6 سنوات، والعثور عقب ذلك على جثتها بمنور عقار بذات المنطقة وبها كدمات متفرقة بالجسم.
تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وأسفرت جهود فريق البحث المشكل عن تحديد مرتكبى الواقعة، وهم ثلاثة أشقاء "سائق توك توك وطالب وسيدة". وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بأن المتهم الأول اتفق مع شقيقه على سرقة القرط الذهبى الخاص بالمجني عليها فاستدرجها إلى أعلى سطح
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حملات لضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار في الجيزة

جهود مستمرة لإدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إذ شن ضباط الإدارة حملة مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار خلال أيام عيد الفطر المبارك، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 35 قضية تموينية تنوعت ما بين مخالفات عدم حمل شهادة صحية، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم وجود قائمة بيانات.
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إشغالات عثمان محرم.. الشرطة تواصل حملاتها الانضباطية

واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملتها التفتيشية لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافتيريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين.
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البحث الجنائي يفحص 30 مشتبها فيه بالهرم

نفذت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين، نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين. واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، بوصفها مقصدا سياحيا مهما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة.
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أكمنة الجيزة توقع 12 متهما بالاتجار في المخدرات

قدمت قوات الشرطة جهودا مضنية طوال أيام عيد الفطر المبارك في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، حيث داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
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لسرقتها.. لص يستدرج مسنة من محطة قطار أسوان ويقتلها

نجحت جهود ضباط البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، فى الكشف عن غموض مقتل سيدة مسنة آتية من الإسكندرية لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك مع ذويها وأسرتها بأسوان، حيث تبين أنه في أثناء وصولها إلى محطة قطار أسوان، قام لص باستدراجها إلى منطقة نائية بالمدينة الصناعية القديمة وسط مدينة أسوان، بغرض سرقتها والاستيلاء على مصوغاتها الذهبية، ثم قام بقتلها وإلقاء جثتها. تم ضبط المتهم، واعترف بجريمته وظروف وملابسات الحادث، الذى جاء بدافع السرقة.
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بعد تغيبها يومين.. العثور على جثة «سندس» بالإسكندرية

اعتادت سندس صاحبة السنوات الست من عمرها، بطفولتها البريئة على اللعب واللهو بالفانوس الذى أحضرته والدتها لها، ومع استعداد الأسرة لعيد الفطر اختفت سندس، وبالبحث عنها عند الجيران ومع أصدقائها لم يتم العثور عليها، حتى تم إبلاغ الأجهزة الأمنية فى الإسكندرية حيث تقدمت سيدة تدعى "ن. م. ا." 33 عامًا ربة منزل، مقيمة بمنطقة نجع عرب غرب المحافظة، ببلاغ يفيد باختفاء طفلتها سندس ا. م، 6 سنوات فى ظروف غامضة وعدم عودتها للمنزل منذ يومين وبدأت أجهزة البحث التحرى.
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«قتلته ورميت جثته في المزارع».. جريمة الصديق الخائن

أدلى المتهمون بقتل سائق توك توك للاستيلاء على المركبة الخاصة، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، وقال المتهم الرئيسي "م.ع" 26 سنة، إن المجني عليه "ب.ر"، صديقه منذ عدة سنوات، ولكن احتياجه للأموال دفعه للتخلص منه لسرقته، وأوضح المتهم أنه خطط لارتكاب جريمته واتفق مع صديق له يدعى " ع.م " حلاق على استدراج المجني عليه وسرقة مركبة التوك توك خاصته وفي سبيل تنفيذ ذلك قام المتهم الذي تربطه به علاقة صداقة وجيرة بطلب توصيله من المجني عليه إلى مدينة العبور لقضاء بعض مستلزمات زفاف شقيقته.
قتل

ثمن الثقة.. لغز آخر توصيلة لسائق توك توك بالقليوبية

خرج الشاب "ب.ر" صاحب الـ14 عامًا، للعمل على مركبة التوك توك كعادته بنطاق قريته نوى التابعة لمركز قليوب، على أمل العودة قبل أذان المغرب لتناول الإفطار مع أسرته البسيطة التي كان عائلها من العمل مفردة من أجل لقمة العيش، ما جعل الابن يبادر لكي يساعد والده بالعمل على نفس المركبة، لكنه اختفى فى ظروف غامضة، منذ صباح أمس الأحد، على غير العادة، وانتابت أسرته حالة من الرعب، لا سيما بعد أن أغلق هاتفه المحمول وفشلهم فى الوصول إليه، فحرروا محضرا باختفائه ليكتشفوا الكارثة.
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