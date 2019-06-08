بعد الموافقة..هل ينجح تنظيم الفتوى فى محاربة التطرف؟

اللجنة الدينية توافق على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة.. و4 جهات رسمية لها حق أصدار تصاريح ممارسة الفتوى العامة.. والحبس والغرامة فى انتظار المخالفين

تحرير:باهر القاضى ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م

"مشروع قانون تنظيم الفتوى".. يعد من أهم المشاريع التى عكفت عليها اللجنة الدينية لمناقشتها خلال الفترة الماضية، خاصة وأن المشروع يستهدف فى المقام الأول الحد من فوضى الفتاوى، بتنظيم ظهور أهل الاختصاص للحديث عن الفتاوى، وذلك من باب مواجهة الفكر المتطرف بنشر نظيره المعتدل، غير أن اللجنة الدينية انتهت خلال الساعات الماضية، من الموافقة عليه تمهيدا لإرساله إلى الجلسة العامة للتصويت عليه لإقراره رسميا قانونا، وذلك طبقا للوائح والقوانين المنظمة لهذه المسالة.

موافقة اللجنة الدينية على مشروع القانون، فتح الباب أمام الكثير من التساؤلات حول هل سينجح مشروع القانون فى القضاء على ظاهرة فوضى الفتاوى؟ وهل مواجهة فوضى الفتاوى تتطلب قوانين فحسب أم أمور آخرى؟. مشروع القانون سيحد من فوضي الفتاوى ومن جهته أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية وشئون الأوقاف، أن

موافقة اللجنة الدينية على مشروع القانون، فتح الباب أمام الكثير من التساؤلات حول هل سينجح مشروع القانون فى القضاء على ظاهرة فوضى الفتاوى؟ وهل مواجهة فوضى الفتاوى تتطلب قوانين فحسب أم أمور آخرى؟.

مشروع القانون سيحد من فوضي الفتاوى

ومن جهته أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية وشئون الأوقاف، أن مشروع القانون يسعى فى المقام الأول إلى الحد من ظهور أصحاب الفتاوى الشاذة، وذلك بمعاقبة كل من يتصدر للفتوى بأى وسيلة من غير المصرح لهم بالإفتاء من قبل المؤسسات الرسمية، التى اناط بها مشروع القانون منح التصاريح، مثل دار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف..اقرأ ايضا..تداول أسئلة وإجابات امتحان بوكليت التربية الدينية

وأضاف أسامة العبد لـ«التحرير»، أن مشروع القانون لن يقتلع الفتاوى المتطرفة من جذورها، بقدر ما سيصل إلى الحد من انتشار تلك الفتاوى، مشددا على أن المشروع سيكون بمثابة المظلة القانونية التى من خلالها سيعاقب بالحبس والغارامة كل من يتصدر لفتوى من غير أهل الاختصاص ودون الحصول على تصريح رسمي يخول له ذلاك، الأمر الذى سيحدث طفرة فى قضية تجديد الخطاب الدينى، وذلك بالحد من الأقوال الشاذة، خاصة وأن مواجهة الفكر لا تكون إلا بالفكر.

وأشار العبد، إلى أن مشروع القانون سينجح فى الحد من ظهور الأصوات المتطرفة وأصحاب الفتاوى الشاذة، وبالتالى سيحد من الفتاوى الخارجة عن سماحة واعتدال الإسلام، غير أن قضية تجديد الخطاب الدينى تتطلب امور عديدة تعكف المؤسسات كافة على القيام بها كلا فى حدود اختصاصه، وبالتالى كان لزاما على اللجنة الدينية كسلطة تشريعية أن تقوم بدورها بسن مشروع قانون لمعاقبة كل من يتصدر للفتوى بدون الحصول على تصريح، وذلك من باب تضافر الجهود للحد من الأفكار المتطرفة، جنبا إلى جنب جهود رجال الجيش والشرطة فى أقتلاع جذور الإرهاب عسكريا.

ارسال المشروع للجنة العامة

وتابع: أن اللجنة تعكف خلال الساعات المقبلة، على الانتهاء من مراجعة مشروع القانون مراجعة دقيقية من كافة الجوانب والأبعاد القانونية وغيرها، وذلك لتلاشي أى عوار قانونى، منوها أنه عقب الانتهاء من المراجعة النهائية والصياغة النهائية، ستقوم اللجنة امتثالا للوائح والقوانين إلى إرسال مشروع القانون على الجلسة العامة تمهيدا للمناقشة والتصويت عليه.

وعن خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، علق العبد قائلا: اللجنة بصدد مناقشة حزمة من مشاريع القوانين من أبرزها مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، ومشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف".

خطوة جيدة

ومن جانبه قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بالأزهر، أن وجود قانون لتجريم كل من يتصدر للفتوى من دون أهل الاختصاص أمر جيد، بل والمرحلة الحالية تتطلب ذلك من تنامى للأفكار المتطرفة لدى البعض وتصدر غير أهل العلم للفتوى، مشددا على ضرورة أن يكون منح التصاريح من قبل الجهات المختصة والمخول لها ذلك، وأن يكون التصريح لأهل الخبرة والعلم وليس أهل الثقة..اقرأ ايضا..طلاب الثانوية العامة: امتحان العربي سهل

وأضاف كريمة لـ«التحرير»، أنه فى حالة اختيار أهل الثقة ومنحهم التصاريح لن نفيد قضية مواجهة فوضي الفتاوى بشي، فالأمر موهون على قوة تفعيل مشروع القانون حيال إقراره رسميا كقانون، من قبل كافة المؤسسات المخاطبة بهذا المشروع، فضلا على التزام المؤسسات المنوط لها منح التصاريح بتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية الضيقة، بتمكين أهل العلم والاختصاص.

وتابع: وفى هذه الحالة سينجح المشروع فى التصدى للفتاوى الشاذة، عبر كافة المنصات سواء الإعلامية أو عبر السوشيال ميديا، فالتصدى للفتاوى المتطرفة بات امر ضرورى وواجب على الجميع كلا فى تخصصه.

فلسفة مشروع القانون

وتدور فلسفة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، والمقدم من النائب البرلمانى عمرو حمروش، آمين سر اللجنة الدينية وشئون الأوقاف، على أن يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".



وكذلك للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة، وأن تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى المادة الأولى.

حبس وغرامة

ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه".