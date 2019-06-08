سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بعد الموافقة..هل ينجح تنظيم الفتوى فى محاربة التطرف؟

اللجنة الدينية توافق على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة.. و4 جهات رسمية لها حق أصدار تصاريح ممارسة الفتوى العامة.. والحبس والغرامة فى انتظار المخالفين
تحرير:باهر القاضى ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م
البرلمان
البرلمان
"مشروع قانون تنظيم الفتوى".. يعد من أهم المشاريع التى عكفت عليها اللجنة الدينية لمناقشتها خلال الفترة الماضية، خاصة وأن المشروع يستهدف فى المقام الأول الحد من فوضى الفتاوى، بتنظيم ظهور أهل الاختصاص للحديث عن الفتاوى، وذلك من باب مواجهة الفكر المتطرف بنشر نظيره المعتدل، غير أن اللجنة الدينية انتهت خلال الساعات الماضية، من الموافقة عليه تمهيدا لإرساله إلى الجلسة العامة للتصويت عليه لإقراره رسميا قانونا، وذلك طبقا للوائح والقوانين المنظمة لهذه المسالة.
موافقة اللجنة الدينية على مشروع القانون، فتح الباب أمام الكثير من التساؤلات حول هل سينجح مشروع القانون فى القضاء على ظاهرة فوضى الفتاوى؟ وهل مواجهة فوضى الفتاوى تتطلب قوانين فحسب أم أمور آخرى؟. مشروع القانون سيحد من فوضي الفتاوى ومن جهته أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية وشئون الأوقاف، أن
اقرأ المزيد
مصر-للطيران (1)

لليوم السادس.. مصر تلغي رحلاتها إلى الخرطوم

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، عن إلغاء رحلاتها المتجهة إلى الخرطوم، اليوم الأحد، وذلك لليوم السادس على التوالي، منذ تفاقم الأوضاع في السودان، بعد فض اعتصام القيادة العامة، فجر يوم الإثنين الماضي. وأعلنت شركة مصر للطيران، اليوم السبت، إلغاء الرحلتين رقمي MS 857 وMS 855، التي كان مقررا لهما الإقلاع صباح وظهر اليوم، موضحة أنه على عملائها المسافرين على هذه الرحلات بمراجعة خدمة "الكول سنتر" على رقمي 1717 من أي موبايل أو 090070000 من أي خط أرضي؛ لمعرفة المزيد من التفاصيل.
السيسي-يوقع

السيسي يوافق على قرض بـ70 مليون دينار كويتي

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم السبت، القرار الجمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 507 لسنة 2018، والتي يقتضي بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بمبلغ 70 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 8 أغسطس 2018، ويذكر أن مجلس النواب كان قد وافق على هذا القرار في جلسته التي انعقدت في يوم 24 فبراير الماضي.
محافظ-الدقهلية-يزور-طالب-المروحة

شاروبيم لـ«طالب المروحة»:تأجيل الامتحان بدرجات كاملة

توجه الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم السبت، إلى مستشفى شربين العام، للاطمئنان على حالة الطالب محمود أحمد عبد الهادي، بمدرسة بطرة الثانوية بنين التابعة لإدارة طلخا التعليمية، وذلك بعد سقوط مروحة السقف على رأسه بلجنة الامتحان، ما تسبب في جرح قطعي بالفم بطول 2 سم. وقرر "شاروبيم" السماح للطالب بتأجيل المادة التالية في جدول الامتحانات في حالة عدم استطاعته تأدية الامتحان فيها، قائلًا: "تأجيل مواد الطالب للدور الثاني سيكون بنفس درجة المادة وليس بدرجات النجاح وتعامل معاملة مواد امتحانات الدور الأول في التصحيح".
الثانوية-العامة-فى-المنيا (2)

التعليم:615 ألف طالب امتحنوا العربي.. وهذه التجاوزات

انطلقت، صباح اليوم السبت، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2018 - 2019، إذ أدى 615 ألفا و348 طالبا الامتحان في مادة اللغة العربية (الفترة الأولى) داخل 17 ألفا و177 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وأدى الطلاب خلال الفترة الثانية الامتحان في مادة التربية الدينية الإسلامية بإجمالي 563 ألفا و691 طالبا، وفي مادة التربية الدينية المسيحية بإجمالي 37 ألفا و65 طالبا. وقال خالد عبد الحكم نائب رئيس عام الامتحان، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءا من طباعة الأسئلة.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org