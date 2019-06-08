الشافعي وبهجت يقدمان «قلبك وين» عن الحرب الليبية

تحرير:التحرير ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

حسن الشافعي

طرح الملحن حسن الشافعي أحدث أعماله بالاشتراك مع الفنان الليبي بهجت، عبر موقع "يوتيوب"، وهو فيديو كليب مستقل تحت عنوان "قلبك وين"، وتحدث الأول عن الأغنية قائلًا إنه استلهم فكرتها من بهجت نفسه كفنان عانى من آلام الفراق والبُعد عن أعز من يحب بسبب ما يدور في الوطن العربي من حروب، فجاءت معالجته للأغنية التي تعبّر بالأساس عما ينتج عن تلك الحروب من دمار وتشتيت، وتلقى الضوء على البعد العاطفي لتلك النزاعات المدمرة، موضحا أنه قد عثر على كنز فني في التراث الليبي، خاصة بعد التطور الذي طرأ على الفن هناك، وانتقل بالموسيقى الليبية بعيدا عما قد علق بالأذهان.

وأضاف الشافعي أن التحدي الحقيقي كان مزج الحداثة بالتراث في أغنية على لسان مطرب ليبي شاب وباللهجة الليبية العامية على أنغام البوب العالمية. تم تصوير الفيديو بطريقة جديدة بين الجبال والطبيعة الخلابة، حيث يتابع حياة وأحلام طفل وطفلة فرّقتهما الحروب، ويخرج بنا من جو الكومباوندات والأغاني الراقصة إلى رسالة