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الشافعي وبهجت يقدمان «قلبك وين» عن الحرب الليبية

تحرير:التحرير ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
حسن الشافعي
حسن الشافعي
طرح الملحن حسن الشافعي أحدث أعماله بالاشتراك مع الفنان الليبي بهجت، عبر موقع "يوتيوب"، وهو فيديو كليب مستقل تحت عنوان "قلبك وين"، وتحدث الأول عن الأغنية قائلًا إنه استلهم فكرتها من بهجت نفسه كفنان عانى من آلام الفراق والبُعد عن أعز من يحب بسبب ما يدور في الوطن العربي من حروب، فجاءت معالجته للأغنية التي تعبّر بالأساس عما ينتج عن تلك الحروب من دمار وتشتيت، وتلقى الضوء على البعد العاطفي لتلك النزاعات المدمرة، موضحا أنه قد عثر على كنز فني في التراث الليبي، خاصة بعد التطور الذي طرأ على الفن هناك، وانتقل بالموسيقى الليبية بعيدا عما قد علق بالأذهان.
وأضاف الشافعي أن التحدي الحقيقي كان مزج الحداثة بالتراث في أغنية على لسان مطرب ليبي شاب وباللهجة الليبية العامية على أنغام البوب العالمية. تم تصوير الفيديو بطريقة جديدة بين الجبال والطبيعة الخلابة، حيث يتابع حياة وأحلام طفل وطفلة فرّقتهما الحروب، ويخرج بنا من جو الكومباوندات والأغاني الراقصة إلى رسالة
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«وسط البلد» تحيي المهرجان الصيفي بالأوبرا بـ25 جنيها

تحيي فرقة الأندرجراوند الشهيرة "وسط البلد"، حفلًا موسيقيا غنائيا، في الثامنة من مساء يوم السبت القادم الموافق 15 من شهر يونيو الجاري، وذلك في المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي الذي تقيمه الدار. وفي الحفل ستقدم الفرقة عددًا من أشهر أغانيها التي يفضلها الجمهور ومنهم: "أنتيكا في بيتها، يا يبو جلابية، عم مينا، حب نفسك، شمس النهار، سجايري فرط، روبابيكيا، ومجنون، وزي السكر، وشاشة التليفون، وبنطلوني الجينز، والليل اللي مالوش آخر، ومانيكان، وشوش تجاعيد" .
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أنغام: أصالة لم تكن صديقتي ولن أتصالح معها (فيديو)

قالت أنغام إنها تفاجأت من رد فعل المطربة السورية أصالة نصري، على خبر زواجها من الموزع أحمد إبراهيم، وذلك خلال حلولها وزوجها ضيفين على برنامج "توأم روحي" مع الإعلامي اللبناني نيشان، مشيرة إلى أنها تأكدت الآن من حقيقة مشاعر أصالة تجاهها وأنها ليست كما تدعي، نافية أن هناك علاقة صداقة جمعتها بأصالة فيما سبق وأن الأمر لا يتعدى الزمالة. ومن جانبها كانت أصالة تحكي لأنغام عن خصوصيات حياتها بينما كانت لديها الأقرب من أصالة، وكانت تعلن لأصالة حبها واحترامها ولكن في حدود المعقول، ولكن أصالة تبالغ مما يعطي انطباعا بأنهما شقيقتان وليستا مجرد زميلتين.
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أنغام: أتمنى أن أكون زوجة أحمد إبراهيم في الجنة

استضاف الإعلامي اللبناني نيشان، في برنامجه "توأم روحي"، الفنانة أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وتحدث الثنائي للمرة الأولى عن تفاصيل قصة حبهما وزواجهما الذي فاجآ به الجميع. وقالت أنغام إن أحمد إبراهيم هو من جددها وجعلها تكتشف في نفسها أشياء لم تكن تعلمها، كما أن فكرة الاعتراف بالسعادة والحب باتت شيئا عاديا لديها بفضله، مضيفة: "شعرت بأنني ولدت من جديد، كانت أنغام بالداخل ونجح في إبرازها أصبحت أكثر سعادة ومتجددة، أرى الدنيا أسعد وأبسط بكثير، شعرت بالأمان أكثر مع أحمد وأصبحت أفهمه أكثر وأتفهم صعوبة شخصيته".
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