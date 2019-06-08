الشافعي وبهجت يقدمان «قلبك وين» عن الحرب الليبية

طرح الملحن حسن الشافعي أحدث أعماله بالاشتراك مع الفنان الليبي بهجت، عبر موقع "يوتيوب"، وهو فيديو كليب مستقل تحت عنوان "قلبك وين"، وتحدث الأول عن الأغنية قائلًا إنه استلهم فكرتها من بهجت نفسه كفنان عانى من آلام الفراق والبُعد عن أعز من يحب بسبب ما يدور في الوطن العربي من حروب، فجاءت معالجته للأغنية التي تعبّر بالأساس عما ينتج عن تلك الحروب من دمار وتشتيت، وتلقى الضوء على البعد العاطفي لتلك النزاعات المدمرة، موضحا أنه قد عثر على كنز فني في التراث الليبي، خاصة بعد التطور الذي طرأ على الفن هناك، وانتقل بالموسيقى الليبية بعيدا عما قد علق بالأذهان.
وأضاف الشافعي أن التحدي الحقيقي كان مزج الحداثة بالتراث في أغنية على لسان مطرب ليبي شاب وباللهجة الليبية العامية على أنغام البوب العالمية.
تم تصوير الفيديو بطريقة جديدة بين الجبال والطبيعة الخلابة، حيث يتابع حياة وأحلام طفل وطفلة فرّقتهما الحروب، ويخرج بنا من جو الكومباوندات والأغاني الراقصة إلى رسالة
وأضاف الشافعي أن التحدي الحقيقي كان مزج الحداثة بالتراث في أغنية على لسان مطرب ليبي شاب وباللهجة الليبية العامية على أنغام البوب العالمية.
تم تصوير الفيديو بطريقة جديدة بين الجبال والطبيعة الخلابة، حيث يتابع حياة وأحلام طفل وطفلة فرّقتهما الحروب، ويخرج بنا من جو الكومباوندات والأغاني الراقصة إلى رسالة سلام تمس كل قلب، بأبطال عاديين تستطيع أن تقابلهم في أي شارع عربي.
من جانبه عبّر الشافعي عن الأغنية وأهميتها قائلا: "تمثل تجربته الشخصية حين اضطر مجبرا إلى ترك وطنه وفراق شخص عزيز لديه، عندها شعر بهجت بالخوف من أن يلومه هذا الشخص على البعد ويحمّله مسؤولية الفراق وإنهاء العلاقة، والخوف الأكبر كان أن تتغير مشاعر الشخص الغالي لديه بسبب البعد دون أي فرصة للشرح وتوضيح حقيقة مشاعره التي لن تتغير أبدا حتى مع البعد".