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إغماء طالبة ومنع طالب من الامتحان في القليوبية

تحرير:هيثم بطاح ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
شهد امتحان اللغة العربية للمرحلة الثانوية للعام الدراسى 2019/2018، التي انطلقت اليوم السبت وتنتهى 3 يوليو المقبل، تعرض طالبة بلجنة مدرسة كفر عليم بقرية القلج التابعة للإدارة التعليمية بالخانكة بمحافظة القليوبية لحالة ضيق شديد فى التنفس وإغماء، وجرى نقلها بسيارة إسعاف وعمل الإسعافات اللازمة لها لعلاجها، كما تم منع طالب بإحدى اللجان التابعة لإدارة بنها التعليمية من دخول الامتحان بعد حضوره متأخرا عن الموعد المحدد بنحو 45 دقيقة، وتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة قانونا بشأن الواقعة.
من جانبه، قال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن 42 ألفا و642 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة فى 89 لجنة على مستوى المحافظة، مؤكدًا قيام المديرية بالتنسيق وبين مديرية الأمن لتأمين اللجان وخطوط سير نقل أوراق الأسئلة والأجوبة وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة وسيارات إسعاف
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مصر-للطيران (1)

لليوم السادس.. مصر تلغي رحلاتها إلى الخرطوم

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، عن إلغاء رحلاتها المتجهة إلى الخرطوم، اليوم الأحد، وذلك لليوم السادس على التوالي، منذ تفاقم الأوضاع في السودان، بعد فض اعتصام القيادة العامة، فجر يوم الإثنين الماضي. وأعلنت شركة مصر للطيران، اليوم السبت، إلغاء الرحلتين رقمي MS 857 وMS 855، التي كان مقررا لهما الإقلاع صباح وظهر اليوم، موضحة أنه على عملائها المسافرين على هذه الرحلات بمراجعة خدمة "الكول سنتر" على رقمي 1717 من أي موبايل أو 090070000 من أي خط أرضي؛ لمعرفة المزيد من التفاصيل.
السيسي-يوقع

السيسي يوافق على قرض بـ70 مليون دينار كويتي

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم السبت، القرار الجمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 507 لسنة 2018، والتي يقتضي بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بمبلغ 70 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 8 أغسطس 2018، ويذكر أن مجلس النواب كان قد وافق على هذا القرار في جلسته التي انعقدت في يوم 24 فبراير الماضي.
محافظ-الدقهلية-يزور-طالب-المروحة

شاروبيم لـ«طالب المروحة»:تأجيل الامتحان بدرجات كاملة

توجه الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم السبت، إلى مستشفى شربين العام، للاطمئنان على حالة الطالب محمود أحمد عبد الهادي، بمدرسة بطرة الثانوية بنين التابعة لإدارة طلخا التعليمية، وذلك بعد سقوط مروحة السقف على رأسه بلجنة الامتحان، ما تسبب في جرح قطعي بالفم بطول 2 سم. وقرر "شاروبيم" السماح للطالب بتأجيل المادة التالية في جدول الامتحانات في حالة عدم استطاعته تأدية الامتحان فيها، قائلًا: "تأجيل مواد الطالب للدور الثاني سيكون بنفس درجة المادة وليس بدرجات النجاح وتعامل معاملة مواد امتحانات الدور الأول في التصحيح".
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التعليم:615 ألف طالب امتحنوا العربي.. وهذه التجاوزات

انطلقت، صباح اليوم السبت، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2018 - 2019، إذ أدى 615 ألفا و348 طالبا الامتحان في مادة اللغة العربية (الفترة الأولى) داخل 17 ألفا و177 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وأدى الطلاب خلال الفترة الثانية الامتحان في مادة التربية الدينية الإسلامية بإجمالي 563 ألفا و691 طالبا، وفي مادة التربية الدينية المسيحية بإجمالي 37 ألفا و65 طالبا. وقال خالد عبد الحكم نائب رئيس عام الامتحان، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءا من طباعة الأسئلة.
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الثانوية-العامة-فى-بنى-سويف (2)

ضحايا العربي| 4 حالات إغماء لطالبات ثانوية بالدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية، اليوم السبت، أربع حالات إغماء داخل لجان الثانوية العامة، خلال امتحان مادة اللغة العربية، حيث غابت عن الوعي الطالبة إسراء مصطفى الدسوقي، 18 عاما، بمدرسة أحمد شلباية الثانوية بنات، التابعة لإدارة المنزلة التعليمية، في الساعة الأخيرة من الامتحان، وتم نقلها إلى مستشفى المنزلة العام، لتلقي الإسعافات اللازمة، كما تعرضت الطالبة دنيا حسن محمد، بمدرسة الثانوية بنات التابعة لإدارة شربين التعليمية، للإغماء، ورفضت نقلها إلى المستشفى، واستقرت حالتها.
طارق-شوقى

وزير التعليم: مفيش حاجة اسمها وقوع السيستم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن منظومة الامتحانات الإلكترونية، اليوم الإثنين، استقبلت 41 ألفا و560 طالبا بالصف الأول الثانوي في المدارس الخاصة، من إجمالي 49 ألف طالب أدوا امتحان الأحياء في الفترة المسائية، وإن الطلاب أدوا الامتحان بيسر إلكترونيا على أجهزة التابلت، مؤكدا: "مفيش حاجة اسمها وقوع السيستم من الأساس، والمنظومة الإلكترونية الحالية تعمل بكفاءة رائعة والفضل لجيش المهندسين في الوزارة والاتصالات وأجهزة الدولة المختلفة".
سقوط-السيرفر-وضعف-النت-اكبر-مشاكل-التابلت-في-امتحانات-اولى-ثانوى-بالبحيرة (3)

80% من مدارس القليوبية تؤدي امتحان الأحياء بالتابلت

أدى طلاب الصف الأول الثانوي بالقليوبية، امتحان مادة الأحياء اليوم الإثنين، على جهاز التابلت بنسبة 80% من إجمالي مدارس المحافظة، بينما أدى الطلاب من خارج المنظومة الامتحان ورقيا، وجاءت إدارة بنها التعليمية على رأس الإدارات التي أدى بها الطلاب الامتحان على جهاز التابلت بعدد 20 من إجمالي 23 مدرسة. وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة طه عجلان، أنه جار العمل على تدارك المشكلات بالمدارس المتبقية على أن تصبح نسبة امتحان الطلاب بمدارس المحافظة للصف الأول الثانوي 100%، وذلك من خلال التنسيق مع مراكز التطوير التكنولوجي بالإدارات المختلفة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

شوقي: 95 ألف طالب أدوا الامتحان الإلكتروني حتى الآن

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص، أن منصة الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوي تعمل على أكمل وجه مع طلاب المدارس الخاصة الآن، مشيرا إلى أن كان هناك مشكلة تقنية تم التعامل معها بشكل فوري، وأضاف أن إجمالي الطلاب الذين أدوا الامتحانات الإلكترونية في الفترة الصباحية لامتحان اللغة العربية بلغ 95 ألف طالب وطالبة، جاء ذلك بعد انتهاء الفترةا الأولى لامتحان نهاية العام في مادة اللغة العربية، والذي يؤديه نحو 650 ألف طالب وطالبة.
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