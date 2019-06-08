إغماء طالبة ومنع طالب من الامتحان في القليوبية

تحرير:هيثم بطاح ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م

امتحانات الثانوية العامة

شهد امتحان اللغة العربية للمرحلة الثانوية للعام الدراسى 2019/2018، التي انطلقت اليوم السبت وتنتهى 3 يوليو المقبل، تعرض طالبة بلجنة مدرسة كفر عليم بقرية القلج التابعة للإدارة التعليمية بالخانكة بمحافظة القليوبية لحالة ضيق شديد فى التنفس وإغماء، وجرى نقلها بسيارة إسعاف وعمل الإسعافات اللازمة لها لعلاجها، كما تم منع طالب بإحدى اللجان التابعة لإدارة بنها التعليمية من دخول الامتحان بعد حضوره متأخرا عن الموعد المحدد بنحو 45 دقيقة، وتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة قانونا بشأن الواقعة.

من جانبه، قال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن 42 ألفا و642 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة فى 89 لجنة على مستوى المحافظة، مؤكدًا قيام المديرية بالتنسيق وبين مديرية الأمن لتأمين اللجان وخطوط سير نقل أوراق الأسئلة والأجوبة وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة وسيارات إسعاف