إصابة 5 طالبات بانهيار عصبي في الثانوية بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م

امتحانات الثانوية العامة

ارتفع عدد الطالبات المصابات بانهيار عصبي في محافظة البحيرة إلى 5 طالبات، وتم نقل 4 حالات منهن لمستشفيات أبو حمص وكوم حمادة، وأخرى غادرت بدون حضور الامتحان في دمنهور، حيث تلقت غرفة العمليات بالمحافظة إخطارًا بنقل طالبة بمدرسة أبو حمص المشتركة للمستشفى إثر إصابتها بنوبة صرع، وطالبة أخرى بلجنة مدرسة شاكر فرج الثانويه بالمدينة إثر إصابتها بحالة نفسية لمستشفى أبو حمص العام، وطالبتين بمدرسة الثانوية بنات بكوم حمادة إثر إصابتهما بحالة نفسية لمستشفى كوم حمادة، وأخرى بمدرسة أحمد محرم بمدينة دمنهور وغادرت المدرسة وقامت بتأجيل المادة.

جاء ذلك في أثناء دخولهن امتحانات اليوم الأول للثانوية العامة في اللغة العربية والتربية الدينية، حيث دخل 31956 طالبا وطالبة اليوم امتحان الثانوية العامة بعدد 99 لجنة، بالإضافة للجنة للمكفوفين بالإدارات التعليمية الـ18 بمحافظة البحيرة. وأكد محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه تم رفع درجة