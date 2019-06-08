ردا على الشائعات.. جورج سيدهم يحتفل بعيد ميلاده(صور)

تحرير:التحرير ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

جورج سيدهم

احتفل الفنان الكبير جورج سيدهم، مساء أمس الجمعة، بعيد ميلاده الـ81، حيث إنه من مواليد جرجا بسوهاج في 28 مايو عام 1938، وذلك في فندق سونسيتا شارع الطيران بمدينة نصر، وذلك مع زوجته الدكتورة ليندا، ووسط كوكبة من الأصدقاء من الوسط الفني والأدبي والإعلامي، ومنهم، الكاتب الصحفي مفيد فوزي، والفنان لطفي لبيب، والمستشار أمير رمزي، والإعلامي أسامة منير، والكاتبة فاطمة ناعوت، والدكتور إيهاب رمزي، ورجل الأعمال هاني قسيس، وأحيا الحفل الفنانة فينوس والفنان توني.

ومن جانبه، حرص المستشار أمير رمزي، على نشر صور من الاحتفال بعيد ميلاد جورج سيدهم، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، معلّقًا: "ردا على الشائعات، عيد ميلاد الفنان الجميل جورج سيدهم، في فندق سونستا، ومعنا العظيمة الدكتورة ليندا زوجته، ومفيد فوزي وأسامة منير ولطفي لبيب وفاطمة ناعوت وإيهاب رمزي وهاني قسيس