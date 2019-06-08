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ردا على الشائعات.. جورج سيدهم يحتفل بعيد ميلاده(صور)

تحرير:التحرير ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
جورج سيدهم
جورج سيدهم
احتفل الفنان الكبير جورج سيدهم، مساء أمس الجمعة، بعيد ميلاده الـ81، حيث إنه من مواليد جرجا بسوهاج في 28 مايو عام 1938، وذلك في فندق سونسيتا شارع الطيران بمدينة نصر، وذلك مع زوجته الدكتورة ليندا، ووسط كوكبة من الأصدقاء من الوسط الفني والأدبي والإعلامي، ومنهم، الكاتب الصحفي مفيد فوزي، والفنان لطفي لبيب، والمستشار أمير رمزي، والإعلامي أسامة منير، والكاتبة فاطمة ناعوت، والدكتور إيهاب رمزي، ورجل الأعمال هاني قسيس، وأحيا الحفل الفنانة فينوس والفنان توني.
ومن جانبه، حرص المستشار أمير رمزي، على نشر صور من الاحتفال بعيد ميلاد جورج سيدهم، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، معلّقًا: "ردا على الشائعات، عيد ميلاد الفنان الجميل جورج سيدهم، في فندق سونستا، ومعنا العظيمة الدكتورة ليندا زوجته، ومفيد فوزي وأسامة منير ولطفي لبيب وفاطمة ناعوت وإيهاب رمزي وهاني قسيس
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عزاء-الفنان-محمد-نجم (17)

رد «شيخ الحارة» على أرملة محمد نجم: اسألوا أحمد آدم

حالة جدل كبيرة أثارتها أرملة الفنان الكبير محمد نجم، خلال العزاء الذي أُقيم للراحل مساء أمس الجمعة في مسجد عمر مكرم بالتحرير، حيث تعهدت في أثناء تلقيها العزاء من الإعلامي وائل الإبراشي، أنها ستأخذ حقه ولن تتركه قائلة: "أنا مش هاسيب حقه، والله العظيم ما هاسيب حقه، إنت قولت لشريف ابنه لما بابا يقوم قوللي، لكن بابا ماقامش ومات، عشان اللي حصل ده، وأنا والله ما هاسيب حقه". وقد أثارت كلمات أرملة نجم الكثير من اللغط حول تفسيرها، وربطها الكثيرون بحلقة الفنان أحمد آدم في برنامج "شيخ الحارة"، التي انتقد فيها "آدم" الراحل بشدة.
فيلم-الفارس-والأميرة (2)

«الفارس والأميرة» أول فيلم رسوم متحركة مصري عربي

على مدى نحو عشرين عامًا كاملة، ظل حلم إنتاج فيلم "الفارس والأميرة" أول فيلم رسوم متحركة سينمائي مصري وعربي، يراود صناعه، وفي مقدمتهم مؤلفه ومخرجه السيناريست بشير الديك، ومنتجه عباس أبو العباس، وها هو ذا الحلم يقترب من الظهور للنور، وهو ما كشفه مؤلف موسيقى الفيلم هيثم الخميسي، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، وقال إنه تم الانتهاء من الفيلم تمامًا، وشاهده لأول مرة بالأمس في استوديو الصوت قبل أن تخرج للنور نسخة الفيلم النهائية، وكتب: "وأنا باتفرج على التتر دموعي نزلت من الفرحة لما شفت مئات الأسماء المصرية والعربية شاركوا في صناعة الفيلم".
عزاء-الفنان-محمد-نجم (30)

75 سنة كوميديا.. النجوم في عزاء محمد نجم (فيديو)

تلقى "شريف"، نجل الفنان الكبير محمد نجم، عزاء والده الراحل مساء اليوم الجمعة، من مسجد عمر مكرم بالتحرير، وإلى جواره الفنان عمرو عبد الجليل، بحضور الكثير من النجوم، وفي مقدمتهم أشرف زكي، سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز، محمد هنيدي، أحمد عبد العزيز، فاروق فلوكس، محمد محمود، مجدي صبحي، شريف باهر، نادر أبو الليف، محمد جمعة، أيمن عزب، شريف حلمي، أحمد صقر، شيرين، شهيرة، شمس، هند عاكف، آمال رمزي، بالإضافة إلى عزمي مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق، والإعلامي محمد الغيطي، وغيرهم.
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مسلسل-بدل-الحدوته 3

بدل الحدوتة 3.. لولي في حارة الحرامية

في حلقة اليوم من مسلسل "بدل الحدوتة 3" مرت لولي (دنيا سمير غانم)، من كمين الـ«نونو» (بيومي فؤاد) الذي كان يريد الأموال التي سرقها جيمي (هشام ماجد) وموستا (أوتاكا) من الكموني (محمد ثروت)، وبعدما ذهبت للفيلا التي كانت تعيش بها وجدت «المتسولة» التي كانت تجلس أمام فيلتهم، وذهبت بهم إلى حارة الحرامية، لتدلهم على بيت والديها، فسرقت منهم السيارة التي وصلوا بها إلى الحارة التي يسرق فيها الجميع بعضهم، واتضح أن هانيا (سماح أنور) التي تراقب المزرعة، رتبت أن تلتقي لولي بوالديها غير الحقيقيين، حتى تعود لمزرعة البطاطس مجددا.
سوبر-ميرو (1)

«سوبر ميرو» الحلقة 28.. ليمون يكتشف حقيقة «إيمي»

شهدت أحداث الحلقة الـ28 من مسلسل سوبر ميرو، مفاجأة كبيرة، إذ إن الفتاة التي اختطفتها عصابة الجاحد، لم تكن البطلة الخارقة سوبر ميرو، بل "كنزي" التي ارتدت ملابس شبيهة لما ترتديه البطلة حتى تعجب مروان، وحينما علمت من العصابة أنهم يريدون خطف سوبر ميرو، قررت مساعدتهم لأنها تكرهها، وبالفعل دبرت خطة، وهي أن يتم تصويرها بملابس سوبر ميرو وهي تعتدي على الناس في الشارع وتفرض عليهم إتاوات، حتى أدى التشهير بسوبر ميرو إلى كره الناس لها، وعلى الجانب الآخر تخطط "كوبرا" مع عصابة الجاحد لعملية كبيرة في تجارة الآثار التي ستربحهم مليار جنيه.
إيمي ودنيا سمير غانم مع بعض

رسالة إيمي سمير غانم لـ«دنيا»: فخورة إنك أختي

وجهت الفنانة إيمي سمير غانم، مساء اليوم الأحد، رسالة مؤثرة لشقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، قالت خلالها: "دنيا أنا فخورة إنك أختي بجد ومن قلبي، إنتي أكتر إنسانة طيبة في حياتي إنتي وأهلي أكيد، ربنا يزيدك بحب الناس أكتر وأكتر لأنك تستاهلي كل خير، وربنا يحفظك وينجحك إن شاء الله دايمًا، والنهاردة هدعيلك من قلبي وأنا بصلي التهجد وربنا يجمعني معاكي إنتي وأهلنا في الجنة بإذن الله.. بحبك قوي"، فيما حرصت دنيا على الرد عليها قائلةً: "إنتي أجمل أخت في الدنيا، ما شاء الله ربنا يحميكي ويسعدك ويزيدك نجاح يا رب".
سوبر-ميرو

«سوبر ميرو» الحلقة 26.. دلال عبد العزيز بطلة خارقة

بدأت الحلقة الـ26 من مسلسل «سوبر ميرو» بمواجهة أميرة -إيمي سمير غانم- والدها "طفطف" سمير غانم، واعترافها أنها سوبر ميرو الحقيقية، وأنها أخفت عنه هذه الحقيقة طوال هذه الفترة لأنها تخشى أن يبعدها عن البطولة، ويمنعها من الخروج من المنزل، ويعيد لها الخوف بعد أن تخلصت منه أخيرًا، وأصبحت شجاعة لا تهاب أحدًا، إلا أن والدها أخبرها أخيرًا حقيقة والدتها "سوبر توحة" -دلال عبد العزيز- وأنها كانت قوية يهابها الجميع، ولم تكن تتوانى عن مساعدة أي طالب للمساعدة، حتى لو قطة صغيرة استنجدت بها كانت تغيثها، وظل يحكي لها عن بطولات والدتها.
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