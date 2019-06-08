رياضة

تشيلسي يستعد للسماح لساري بالرحيل إلى يوفنتوس

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م
ماوريسيو ساري
ماوريسيو ساري
أشار موقع "سكاي سبورتس" البريطاني إلى اقتراب تشيلسي من السماح لمدربه الإيطالي ماوريسيو ساري بالرحيل الأسبوع المقبل، كي يتولى تدريب فريق يوفنتوس الإيطالي، وذلك بعدما أخبر ساري إدارة تشيلسي برغبته في العودة إلى إيطاليا بعد موسم واحد فقط قضاه على رأس القيادة الفنية للبلوز، ليؤكد تشيلسي أنه لن يقف أمام رغبته، وتتبقى في عقد ساري البالغ من العمر 60 عامًا، سنة واحدة مع وجود بند يتيح لتشيلسي التمديد لعام إضافي، إلا أن ساري لا يشعر بالراحة في العمل والعيش في إنجلترا، كما لا يتمتع بعلاقة طيبة مع صناع القرار في الفريق اللندني.
ولم يكن تشيلسي يخطط لإقالة ساري هذا الصيف، إلا أن الإدارة لا ترغب في الاحتفاظ بخدمات مدرب لا يشعر بالسعادة معهم. وقاد ساري تشيلسي للتتويج بلقب الدوري الأوروبي، بالتغلب على أرسنال في المباراة النهائية بنتيجة 4-1، ليتوج بأول لقب في مسيرته التدريبية. ويرى ساري أنه يمكنه الرحيل الآن عن تشيلسي برأس مرفوع،
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ريال مدريد يوافق على شرط هازارد ويجعله الأعلى أجرًا

اشترط النجم البلجيكي إيدين هازارد على ريال مدريد أن يصبح اللاعب الأعلى أجرًا كي ينتقل إلى صفوف الفريق الملكي، وهو ما وافقت عليه إدارة المرينجي قبل إعلان إتمام الصفقة رسميا أمس، وذلك بحسب صحيفة "إيفننج ستاندارد". وكان هازارد يتقاضى مع تشيلسي أجرًا أسبوعيا يصل إلى 225 ألف جنيه إسترليني، وسيتقاضى مع ريال مدريد 450 ألف يورو، ليصبح اللاعب الأعلى أجرًا في صفوف الفريق، إذ سيحصل على 22 مليون يورو سنويا، مقابل حصول النجم الويلزي جاريث بيل على 17 مليون يورو سنويا.
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الأهلي يستعرض عضلاته على اتحاد الكرة تمهيدًا لتراجعه في قراره

تمسك مجلس إدارة النادي الأهلي، بكل حقوقه في مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد أن أرسل مذكرة إلى اتحاد الكرة يؤكد فيها عدم التفريط في حق القلعة الحمراء في بطولة الدوري هذا الموسم، وكشفت المذكرة عن العديد من الوقائع التي لم يلتزم فيها اتحاد الكرة بمبدأ تكافؤ الفرص أو تطبيق قواعد اللعب النظيف، حيث سيجتمع المجلس في مقر النادي بالجزيرة في الخامسة من عصر اليوم السبت، وذلك لإصدار آخر قراراته بشأن أزمة الدوري الحالية بينه وبين الاتحاد المصري لكرة القدم.
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أين يوجد صلاح بين أعلى اللاعبين أجرا بالبريميرليج؟

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن أعلى اللاعبين أجرًا في كل فريق من الستة الكبار في الدوري الإنجليزي، ووجد نجم المنتخب الوطني محمد صلاح في صدارة قائمة أعلى اللاعبين أجرًا في صفوف ليفربول بحصوله على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا. وأوضحت الصحيفة البريطانية أن صلاح يستحق الحصول على هذا المبلغ، وذلك بعدما أثبت ذلك بفضل المستويات المميزة التي قدمها مع الريدز وتتويجه بالحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري في آخر موسمين، أما كيفين دي بروين فهو أعلى اللاعبين أجرًا مع مانشستر سيتي بحصوله على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.
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هازارد يودع جماهير تشيلسي برسالة عاطفية

كتب النجم البلجيكي إيدين هازارد رسالة وداعية لجماهير تشيلسي، عقب انتقاله أمس إلى ريال مدريد الإسباني، قال خلالها: "الكل يعرف الآن أنني سأنضم إلى ريال مدريد، وليس سرا أن اللعب هناك كان حلمي منذ طفولتي، حاولت قدر الإمكان ألا أشتت نفسي أو الفريق خلال فترة التكهنات الماضية، خاصة في آخر 6 أشهر، والآن توصل الناديان إلى اتفاق، وآمل في أن يتفهم الجميع رغبتي في بداية فصل جديد وتحقيق حلمي، الرحيل عن تشيلسي كان القرار الأصعب في مسيرتي حتى تلك اللحظة، أحب كل لحظة هناك ولم أتخيل في لحظة أني سأرحل عن الفريق الذي انضممت إليه في عمر 21 عامًا".
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كورتوا ومدرب بلجيكا يرحبان بهازارد في ريال مدريد

رحب الحارس البلجيكي ثيبو كورتوا بوصول النجم البلجيكي إيدين هازارد إلى ريال مدريد، وذلك بعد أن لعب الثنائي معًا في صفوف تشيلسي كما يلعبان معًا أيضًا في صفوف المنتخب البلجيكي، ورحل كورتوا الصيف الماضي إلى الفريق الملكي، ليلحق به هازارد هذا الصيف في قلعة سانتياجو بيرنابيو، وغرد كورتوا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلًا: "مرحبًا بك في النادي الأفضل بالعالم"، ويوجد الثنائي حاليا مع المنتخب البلجيكي الذي يستعد لمواجهة كازخستان اليوم ومواجهة أسكتلندا يوم الثلاثاء المقبل في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020.
إيدين-هازارد

ريال مدريد يستعد للإعلان عن صفقة هازارد

أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن ريال مدريد قد يعلن عن ضم النجم البلجيكي إيدين هازارد في الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد إنهاء الفريق الملكي كل البنود الخاصة بالتعاقد معه رفقة تشيلسي، إذ من المنتظر فقط الموافقة على بعض البنود الصغيرة المتعلقة بالإضافات، وذلك بعدما سارت المفاوضات بسرعة كبيرة منذ أن قاد هازارد البلوز للتتويج بلقب الدوري الأوروبي، وأراد تشيلسي الحصول على 130 مليون يورو للتخلي عن نجمه البلجيكي الذي ينتهي تعاقده في صيف 2020، وبدأ الريال المفاوضات بعرض 90 مليون يورو، لتنتهي المفاوضات على موافقة الطرفين على 100 مليون يورو.
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ماوريسيو ساري يخبر تشيلسي برغبته في الرحيل

أبلغ المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، نادي تشيلسي، برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق هذا الصيف، وتمكن ساري في موسمه الأول مع البلوز من إعادة تشيلسي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل من خلال إنهاء الموسم المنقضي في الدوري الإنجليزي في المركز الثالث، قبل أن ينجح في الفوز بأول لقب كبير في مسيرته التدريبية من خلال الظفر بالدوري الأوروبي يوم الأربعاء الماضي، ومع اهتمام يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي بالتعاقد معه، تحدث ساري مع مدير تشيلسي مارينا جرانوفسكايا، التي وعدته بنقل رغبته لمالك النادي رومان أبراموفيتش.
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