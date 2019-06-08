تشيلسي يستعد للسماح لساري بالرحيل إلى يوفنتوس

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م

ماوريسيو ساري

أشار موقع "سكاي سبورتس" البريطاني إلى اقتراب تشيلسي من السماح لمدربه الإيطالي ماوريسيو ساري بالرحيل الأسبوع المقبل، كي يتولى تدريب فريق يوفنتوس الإيطالي، وذلك بعدما أخبر ساري إدارة تشيلسي برغبته في العودة إلى إيطاليا بعد موسم واحد فقط قضاه على رأس القيادة الفنية للبلوز، ليؤكد تشيلسي أنه لن يقف أمام رغبته، وتتبقى في عقد ساري البالغ من العمر 60 عامًا، سنة واحدة مع وجود بند يتيح لتشيلسي التمديد لعام إضافي، إلا أن ساري لا يشعر بالراحة في العمل والعيش في إنجلترا، كما لا يتمتع بعلاقة طيبة مع صناع القرار في الفريق اللندني.

ولم يكن تشيلسي يخطط لإقالة ساري هذا الصيف، إلا أن الإدارة لا ترغب في الاحتفاظ بخدمات مدرب لا يشعر بالسعادة معهم. وقاد ساري تشيلسي للتتويج بلقب الدوري الأوروبي، بالتغلب على أرسنال في المباراة النهائية بنتيجة 4-1، ليتوج بأول لقب في مسيرته التدريبية. ويرى ساري أنه يمكنه الرحيل الآن عن تشيلسي برأس مرفوع،