تعرف على عقوبة تصوير ونشر الامتحانات

تحرير:أمينة محمود ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

امتحانات الثانوية العامة

"ما عقوبة الطالب الذي يصور الامتحانات من داخل اللجنة، وينشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟" سؤال يتردد كثيرا في اذهان الطلاب وأولياء الأمور ليجيب عنه خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العام، قائلا إنه وفقا للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، تطبق على الطلاب الغشاشين في حالة حيازة الهاتف المحمول حتى لو كان مغلقا أو أي أجهزة تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية الغش أو المساعدة عليه، ويُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان.

وأشار عبد الحكم، في تصريح خاص لـ"التحرير"، إلى أن القرار ينص أيضا على أن الشروع في طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان، كما أن العمل على طبع، أو نشر، أو إذاعة،