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أنغام: أتمنى أن أكون زوجة أحمد إبراهيم في الجنة

تحرير:التحرير ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
أنغام وزوجها
أنغام وزوجها
استضاف الإعلامي اللبناني نيشان، في برنامجه "توأم روحي"، الفنانة أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وتحدث الثنائي للمرة الأولى عن تفاصيل قصة حبهما وزواجهما الذي فاجآ به الجميع. وقالت أنغام إن أحمد إبراهيم هو من جددها وجعلها تكتشف في نفسها أشياء لم تكن تعلمها، كما أن فكرة الاعتراف بالسعادة والحب باتت شيئا عاديا لديها بفضله، مضيفة: "شعرت بأنني ولدت من جديد، كانت أنغام بالداخل ونجح في إبرازها أصبحت أكثر سعادة ومتجددة، أرى الدنيا أسعد وأبسط بكثير، شعرت بالأمان أكثر مع أحمد وأصبحت أفهمه أكثر وأتفهم صعوبة شخصيته".
وردا على سؤال: "بعد عمر طويل ماذا ستقول أنغام لله، عز وجل، عن أحمد إبراهيم؟"، قالت أنغام: "أنا أشكر الله يوميا على دخول أحمد في حياتي، طلبت من ربنا أن أموت في حضنه ويدفنني وأن أكون زوجته في الجنة". وصرحت أنغام بأن لديها من الأبناء ما يغنيها عن إنجاب المزيد من زوجها أحمد إبراهيم، مشيرة إلى أن الأبناء
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فرقة-وسط-البلد

«وسط البلد» تحيي المهرجان الصيفي بالأوبرا بـ25 جنيها

تحيي فرقة الأندرجراوند الشهيرة "وسط البلد"، حفلًا موسيقيا غنائيا، في الثامنة من مساء يوم السبت القادم الموافق 15 من شهر يونيو الجاري، وذلك في المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي الذي تقيمه الدار. وفي الحفل ستقدم الفرقة عددًا من أشهر أغانيها التي يفضلها الجمهور ومنهم: "أنتيكا في بيتها، يا يبو جلابية، عم مينا، حب نفسك، شمس النهار، سجايري فرط، روبابيكيا، ومجنون، وزي السكر، وشاشة التليفون، وبنطلوني الجينز، والليل اللي مالوش آخر، ومانيكان، وشوش تجاعيد" .
انغام

أنغام: أصالة لم تكن صديقتي ولن أتصالح معها (فيديو)

قالت أنغام إنها تفاجأت من رد فعل المطربة السورية أصالة نصري، على خبر زواجها من الموزع أحمد إبراهيم، وذلك خلال حلولها وزوجها ضيفين على برنامج "توأم روحي" مع الإعلامي اللبناني نيشان، مشيرة إلى أنها تأكدت الآن من حقيقة مشاعر أصالة تجاهها وأنها ليست كما تدعي، نافية أن هناك علاقة صداقة جمعتها بأصالة فيما سبق وأن الأمر لا يتعدى الزمالة. ومن جانبها كانت أصالة تحكي لأنغام عن خصوصيات حياتها بينما كانت لديها الأقرب من أصالة، وكانت تعلن لأصالة حبها واحترامها ولكن في حدود المعقول، ولكن أصالة تبالغ مما يعطي انطباعا بأنهما شقيقتان وليستا مجرد زميلتين.
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الشافعي وبهجت يقدمان «قلبك وين» عن الحرب الليبية

طرح الملحن حسن الشافعي أحدث أعماله بالاشتراك مع الفنان الليبي بهجت، عبر موقع "يوتيوب"، وهو فيديو كليب مستقل تحت عنوان "قلبك وين"، وتحدث الأول عن الأغنية قائلًا إنه استلهم فكرتها من بهجت نفسه كفنان عانى من آلام الفراق والبُعد عن أعز من يحب بسبب ما يدور في الوطن العربي من حروب، فجاءت معالجته للأغنية التي تعبّر بالأساس عما ينتج عن تلك الحروب من دمار وتشتيت، وتلقى الضوء على البعد العاطفي لتلك النزاعات المدمرة، موضحا أنه قد عثر على كنز فني في التراث الليبي، خاصة بعد التطور الذي طرأ على الفن هناك، وانتقل بالموسيقى الليبية بعيدا عما قد علق بالأذهان.
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انغام

أنغام: أصالة لم تكن صديقتي ولن أتصالح معها (فيديو)

قالت أنغام إنها تفاجأت من رد فعل المطربة السورية أصالة نصري، على خبر زواجها من الموزع أحمد إبراهيم، وذلك خلال حلولها وزوجها ضيفين على برنامج "توأم روحي" مع الإعلامي اللبناني نيشان، مشيرة إلى أنها تأكدت الآن من حقيقة مشاعر أصالة تجاهها وأنها ليست كما تدعي، نافية أن هناك علاقة صداقة جمعتها بأصالة فيما سبق وأن الأمر لا يتعدى الزمالة. ومن جانبها كانت أصالة تحكي لأنغام عن خصوصيات حياتها بينما كانت لديها الأقرب من أصالة، وكانت تعلن لأصالة حبها واحترامها ولكن في حدود المعقول، ولكن أصالة تبالغ مما يعطي انطباعا بأنهما شقيقتان وليستا مجرد زميلتين.
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رد نوال الزغبي على رغبتها في الزواج من وائل كفوري

خرجت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، عن صمتها، للتحدث لأول مرة عن الشائعات التي خرجت حول رغبتها في الزواج من مواطنها الفنان وائل كفوري، خاصة بعد إعلان طلاقه من زوجته أنجيلا بشارة. وأكدت نوال الزغبي أنها لا تفكر في الزواج، وكتبت النجمة الذهبية، عبر حسابها بموقع "تويتر"، مساء اليوم الجمعة: "وائل كفوري صديق عزيز على قلبي كتير، وأنا ما عم فكر بالزواج أبدًا، بس لما انسألت إذا وائل كفوري تقدملك للزواج قلت ما في امرأة بترفض طلبه، بس أنا بتجمعني فيه صداقة أهم من هذا الشيء".
وائل-كفورى

وائل كفوري ينفصل عن زوجته.. وهذه علاقة نوال الزغبي

أعلنت الإعلامية ريما نجيم، المقربة من مواطنها الفنان اللبناني وائل كفوري، انفصاله رسميا عن زوجته أنجيلا بشارة، وذلك عبر برنامجها الإذاعي الصباحي "مع ريما" عبر محطة "صوت الغد". وقالت ريما تعليقا على الهجوم الذي طال نوال الزغبي عقب تصريحها بأنها ستوافق على الزواج بكفوري إذا طلبها: "قامت القيامة ولم تقعد، نوال منفصلة وممكن تقول اللي بدها إياه، وأنا أريد أن أعلن أن وائل كفوري رجل مطلق رسميا، كفى هالحملة غير المبررة، عنده عيلة حلوة بنتين وزوجة سابقة علاقتهم مليحة، وائل كفوري قال لي احسميها على الهواء، بشكرك على ثقتك وموفق في حياتك".
اصالة

أصالة: أنغام صدمتني.. وسقط احترامي لها (فيديو)

حلت المطربة السورية أصالة نصري، ضيفة على برنامج "توأم روحي" الذي يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان عبر قناة bein، ورافقها في الحلقة زوجها المخرج والمنتج طارق العريان. وتحدثت خلال الحلقة عن علاقتها بصديقتها السابقة الفنانة أنغام، بعد زواج الأخيرة من الموزع أحمد إبراهيم، طليق ابن شقيقة طارق العريان، حيث حكت ما فعلته عندما سمعت الخبر، وقالت إنها وقتها لم تصدق، بل كانت تقول لكل من حولها إن هذا الأمر غير صحيح وأن أنغام مستحيل أن تفعل هذا وأن تقع في هذا الخطأ الكبير.
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