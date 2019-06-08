أنغام: أتمنى أن أكون زوجة أحمد إبراهيم في الجنة

تحرير:التحرير ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

أنغام وزوجها

استضاف الإعلامي اللبناني نيشان، في برنامجه "توأم روحي"، الفنانة أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وتحدث الثنائي للمرة الأولى عن تفاصيل قصة حبهما وزواجهما الذي فاجآ به الجميع. وقالت أنغام إن أحمد إبراهيم هو من جددها وجعلها تكتشف في نفسها أشياء لم تكن تعلمها، كما أن فكرة الاعتراف بالسعادة والحب باتت شيئا عاديا لديها بفضله، مضيفة: "شعرت بأنني ولدت من جديد، كانت أنغام بالداخل ونجح في إبرازها أصبحت أكثر سعادة ومتجددة، أرى الدنيا أسعد وأبسط بكثير، شعرت بالأمان أكثر مع أحمد وأصبحت أفهمه أكثر وأتفهم صعوبة شخصيته".

وردا على سؤال: "بعد عمر طويل ماذا ستقول أنغام لله، عز وجل، عن أحمد إبراهيم؟"، قالت أنغام: "أنا أشكر الله يوميا على دخول أحمد في حياتي، طلبت من ربنا أن أموت في حضنه ويدفنني وأن أكون زوجته في الجنة". وصرحت أنغام بأن لديها من الأبناء ما يغنيها عن إنجاب المزيد من زوجها أحمد إبراهيم، مشيرة إلى أن الأبناء