اليوم.. السيسي يستقبل نظيره الإريتري أسياس أفورقي

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأريتري أسياس أفورقي - صورة أرشيفية

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صادر عنه، بأنه من المقرر أن يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، اليوم السبت، في مقر قصر الاتحادية بمصر الجديدة. ووصل الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، إلى القاهرة، اليوم، وذلك من أجل أن يلتقي خلال زيارته إلى القاهرة بعدد من المسئولين؛ وذلك بهدف بحث العلاقات الثنائية بين مصر وإريتريا، فضلا عن مستجدات الأوضاع في القارة الإفريقية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أنه في سبتمبر الماضي، التقى وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس الإريتري، في مستهل زيارته إلى العاصمة الإريترية أسمرة، لتسليم رسالة شفهية من السيسي تتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وخلال اللقاء أكد شكري عمق العلاقات التاريخية مع إريتريا وأهمية تعزيزها في كافة المجالات، فضلا عن دعم مصر لإريتريا