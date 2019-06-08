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اليوم.. السيسي يستقبل نظيره الإريتري أسياس أفورقي

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأريتري أسياس أفورقي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأريتري أسياس أفورقي - صورة أرشيفية
صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صادر عنه، بأنه من المقرر أن يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، اليوم السبت، في مقر قصر الاتحادية بمصر الجديدة. ووصل الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، إلى القاهرة، اليوم، وذلك من أجل أن يلتقي خلال زيارته إلى القاهرة بعدد من المسئولين؛ وذلك بهدف بحث العلاقات الثنائية بين مصر وإريتريا، فضلا عن مستجدات الأوضاع في القارة الإفريقية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
يذكر أنه في سبتمبر الماضي، التقى وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس الإريتري، في مستهل زيارته إلى العاصمة الإريترية أسمرة، لتسليم رسالة شفهية من السيسي تتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وخلال اللقاء أكد شكري عمق العلاقات التاريخية مع إريتريا وأهمية تعزيزها في كافة المجالات، فضلا عن دعم مصر لإريتريا
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مصر-للطيران (1)

لليوم السادس.. مصر تلغي رحلاتها إلى الخرطوم

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، عن إلغاء رحلاتها المتجهة إلى الخرطوم، اليوم الأحد، وذلك لليوم السادس على التوالي، منذ تفاقم الأوضاع في السودان، بعد فض اعتصام القيادة العامة، فجر يوم الإثنين الماضي. وأعلنت شركة مصر للطيران، اليوم السبت، إلغاء الرحلتين رقمي MS 857 وMS 855، التي كان مقررا لهما الإقلاع صباح وظهر اليوم، موضحة أنه على عملائها المسافرين على هذه الرحلات بمراجعة خدمة "الكول سنتر" على رقمي 1717 من أي موبايل أو 090070000 من أي خط أرضي؛ لمعرفة المزيد من التفاصيل.
السيسي-يوقع

السيسي يوافق على قرض بـ70 مليون دينار كويتي

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم السبت، القرار الجمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 507 لسنة 2018، والتي يقتضي بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بمبلغ 70 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 8 أغسطس 2018، ويذكر أن مجلس النواب كان قد وافق على هذا القرار في جلسته التي انعقدت في يوم 24 فبراير الماضي.
محافظ-الدقهلية-يزور-طالب-المروحة

شاروبيم لـ«طالب المروحة»:تأجيل الامتحان بدرجات كاملة

توجه الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم السبت، إلى مستشفى شربين العام، للاطمئنان على حالة الطالب محمود أحمد عبد الهادي، بمدرسة بطرة الثانوية بنين التابعة لإدارة طلخا التعليمية، وذلك بعد سقوط مروحة السقف على رأسه بلجنة الامتحان، ما تسبب في جرح قطعي بالفم بطول 2 سم. وقرر "شاروبيم" السماح للطالب بتأجيل المادة التالية في جدول الامتحانات في حالة عدم استطاعته تأدية الامتحان فيها، قائلًا: "تأجيل مواد الطالب للدور الثاني سيكون بنفس درجة المادة وليس بدرجات النجاح وتعامل معاملة مواد امتحانات الدور الأول في التصحيح".
الثانوية-العامة-فى-المنيا (2)

التعليم:615 ألف طالب امتحنوا العربي.. وهذه التجاوزات

انطلقت، صباح اليوم السبت، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2018 - 2019، إذ أدى 615 ألفا و348 طالبا الامتحان في مادة اللغة العربية (الفترة الأولى) داخل 17 ألفا و177 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وأدى الطلاب خلال الفترة الثانية الامتحان في مادة التربية الدينية الإسلامية بإجمالي 563 ألفا و691 طالبا، وفي مادة التربية الدينية المسيحية بإجمالي 37 ألفا و65 طالبا. وقال خالد عبد الحكم نائب رئيس عام الامتحان، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءا من طباعة الأسئلة.
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سامح-شكرى (3)

مصر وتونس يؤكدان أهمية استعادة الاستقرار في ليبيا

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره التونسي خميس جهيناوي على أهمية استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، وذلك عبر دعم كافة مساعي التوصل لتسوية سياسية للأزمة، والقضاء على كافة أشكال الإرهاب وإنهاء فوضى الميليشيات، فضلاً عن ضرورة التصدي لعمليات تهريب السلاح والمقاتلين الأجانب إلى داخل ليبيا. جاء ذلك خلال المباحثات التي عقدها الوزيران اليوم الاربعاء ، بجدة على هامش مشاركتهما فى اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي.
السيسى

عايزينه عشان نحاسبه| ماذا قال السيسي عن عشماوي؟ (فيديو)

في أكتوبر الماضي، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الفرق بين الشهيد أحمد المنسي والإرهابي هشام عشماوي، في أعقاب إعلان الجيش الوطني الليبي إلقاء القبض عليه، خلال عملية أمنية في مدينة درنة، وقال الرئيس في كلمته بالندوة التثقيفية الـ29 للقوات المسلحة: "يا ترى الفرق بين هشام عشماوي، وأحمد المنسي إيه؟ ده إنسان وده إنسان وده ظابط وده ظابط، الاتنين كانوا مع بعض في وحدة واحدة، الفرق بينهم إيه، إن حد منهم اتلخبط وممكن يكون خان، وحد تاني استمر على العهد والفهم الحقيقي لمقتضيات الحفاظ على الدولة المصرية وأهل مصر".
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تفاصيل الاتصال الهاتفي بين شكري ونظيره الأمريكي

تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، اتصالا تليفونيا، من نظيره الأمريكي مايك بومبيو، وذلك في إطار التشاور المستمر بين البلدين حول مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة، والتباحث حول الأوضاع الثنائية. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين تطرقا إلى سبل دفع العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية قدما وتدعيم التعاون المشترك على كافة الأصعدة خلال المرحلة المقبلة، مضيفا أن الوزيرين تباحثا حول مجمل مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفِي مقدمتها الأوضاع في ليبيا ومنطقة الخليج.
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شكري يتوجه إلى جدة للمشاركة في التحضير لقمة مكة

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، غدا الأربعاء، إلى جدة للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي، "قمة مكة.. يدا بيد نحو المستقبل". وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع التحضيري يأتي تمهيدا لعقد الدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي التي تستضيفها مكة المكرمة، في 31 مايو الجاري، ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع الوزاري العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام الدول الإسلامية.
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