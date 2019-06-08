استبعاد رئيس لجنة «تصوير الامتحان» في دمياط

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م

تصوير الامتحان

قال أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إن غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم رصدت قيام طالبة ثانوية عامة بلجنة أبو بكر الصديق الثانوية المشتركة، بإدارة دمياط الجديدة، اليوم السبت، بتصوير الامتحان ونشره عبر صفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتقرر التحقيق مع الطالبة على الفور، بمعرفة الشؤون القانونية، وتم ضبط الهاتف المستخدم واستبعاد رئيس اللجنة وإيقاف ملاحظين عن العمل باللجنة، وإحالتهم للشؤون القانونية، مضيفًا أن هناك بروتوكولا بين المديرية ومديرية أمن دمياط لتوفير الحراسة الكاملة لنقل أوراق الأسئلة وتأمين لجان الامتحانات.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع المديريات والمصالح المعاونة؛ مثل الكهرباء والمياه والتأمين الصحي والصحة، لوجود طبيب أو زائرة صحية داخل اللجنة، وسيارة إسعاف تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ، بالإضافة إلى التنسيق مع رؤساء مجالس المدن والاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة من أمام المدارس من أجل توفير جو صحي وملائم