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تعرف على أسباب ارتفاع أسعار الطماطم.. وموعد انخفاضها

شهدت أسعار الطماطم خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا ملحوظا وصل إلى نحو الضعف فى بعض المحلات التجارية، ما رآه المواطنون غير مبرر خاصة مع توافر المنتج
تحرير:أسماء فتحى ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م
الطماطم
الطماطم
وصل سعر الطماطم فى بعض الأسواق إلى 8 جنيهات للكيلو، وهو الأمر غير المبرر، خاصة أنه لا توجد أى أزمة فى العروة الحالية، واعتبرت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية ما حدث أمرا عرضيا ولن يستغرق أكثر من 3 أيام على أقصى تقدير، لتعود الأسعار إلى ما كانت عليه مسبقا، ويتعرض محصول الطماطم للإصابة بعدة آفات حشرية، من أهمها الذبابة البيضاء التي تقوم بسحب العصارة من أوعية اللحاء مسببةً بذلك ضعف النباتات ونمو الفطر الأسود، كما تنقل فيروس تجعّد واصفرار الأوراق للنباتات.
متوسط أسعار الطماطم اليوم سجلت أسعار الطماطم وفقا للمعلن بالصفحة الرسمية لسوق الجملة اليوم السبت، من 3 لـ6 جنيهات للكيلو بحسب الدرجة والجودة، بينما سجل متوسط السعر فى سوق التجزئة من 5 لـ10 جنيهات للكيلو بحسب درجة الصلابة والجودة. وتعد الخضراوات من أكثر المحاصيل التى تشهد ارتفاعا فى حجم الفاقد، حيث تنتج
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البنك-المركزى

بعد تراجع التضخم.. لماذا لم تنخفض أسعار الفائدة؟

ثبّت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية يوم 23 من مايو الماضي، وجاء تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال العام الجاري رغم تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 8.1% في أبريل الماضي، مقابل 8.9% خلال مارس 2019. وكان البنك المركزي ثبت أسعار الفائدة للمرة الأولى خلال العام الجاري في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 28 مارس الماضي، عند 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض. وذلك بعد أن خفضها 1% في 14 فبراير.
دولارات

5 أسباب أدت إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر

ارتفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي بنهاية شهر مايو الماضي ليصل إلى مستوى نحو 44.275 مليار دولار، في مقابل نحو 44.218 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2019، أي بزيادة بلغت نحو 57 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي. وتكوّن مكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبَل مسؤولي البنك المركزي.
سبائك ذهبية

الذهب يرتفع.. وعيار 21 يسجل 626 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، السبت، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلى، بزيادة تقدر بنحو 3 جنيهات فى الجرام الواحد، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1340 دولار. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
قناة السويس

قناة السويس تحول للخزانة العامة 72 مليار جنيه

قال قطاع الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية، إن هيئة قناة السويس حققت العام المالي الحالي 2018- 2019، أعلى معدل تحويل للخزانة العامة للدولة في تاريخها، وحولت هذا العام 72.2 مليار جنيه للخزانة العامة، بعد تغطية مصاريف تشغيلها وصيانتها وتمويل خطط استثمارية وتوسعات ومشاريع عديدة تخدم الاقتصاد القومي. وحققت إيرادات قناة السويس زيادة ملحوظة بلغت نحو 104.2 مليار جنيه في العام المالى 2018- 2019، مقابل نحو 74.2 مليار جنيه فى العام المالى 2016- 2017، بنسبة نمو 40.4%.
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ماوصلش لـ100 جنيه.. الأسعار الحقيقية لليمون وموعد انخفاضها

أكدت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية عدم توافر الليمون بالأسواق المحلية بما يعادل حجم الطلب الفعلى عليه، كما أكدت الشعبة أن السعر المعلن مبالغ فيه، موضحة أن الترويج للارتفاع يحدثه فعليا. و«التحرير» بدورها قامت بجولة على الأسواق للتعرف على أسباب المشكلة والأسعار المتداولة لليمون بمختلف أنواعه، وتنتج شجرة الليمون البالغة من 2000 إلى 3000 ليمونة في العام، وينتج الفدان من 8 إلى 10 أطنان بما يعني أن متوسط إنتاج مصر من الليمون سنويا يصل إلى 300 ألف طن تقريبا.
اسماك (9)

10 % زيادة فى مبيعات الأسماك لهذه الأسباب

تحركت اليوم، السبت، أسواق الأسماك نحو الانتعاش بعد موجة من الركود شبه التام الذى سيطر على سوقى الجملة والتجزئة، الأمر الذى وصل إلى إغلاق أغلب المحلات التجارية تأثرا بتوقف حركة البيع، إلا أن الإقبال عاد مجددا وسط ترقب لمزيد من الحراك مع حلول عيد الفطر المبارك، التجار بدورهم أرجعوا الأمر إلى انخفاض الأسعار مع زيادة المعروض من الأسماك بالسوق المحلية، وأعلنت غرفة القاهرة التجارية أن السوق تتعافى من حالة الركود لتحقق الانتعاشة المرجوة منها خلال الأيام العشرة المقبلة.
متابعة-اسعار-السوق-واسعار-ياميش-رمضان-تصوير-دعاء-السيد (9)

انخفاض أسعار الخضراوات والفاكهة والأسماك بسوق الجملة

مع بداية حلول شهر رمضان المبارك طرح تجار سوق الجملة مبادرة حملت شعار "اشتري بالجملة بنصف الثمن"، هذه المبادرة كانت تستهدف دعوة المواطنين للشراء بسعر الجملة وتقليص عدد حلقات التداول والذي اعتبرته الشعب التجارية المختلفة السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار بالسوق المحلية وبعد مرور أسبوع من الشهر الفضيل انخفضت الأسعار بسوق الجملة مجددا وعادت الدعوة للشراء تلاقي استحسانا وتزيد من حجم الإقبال خلال اليومين الماضيين، خاصة بعد انخفاض الأسعار مجددا بسوق الجملة.
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