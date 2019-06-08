تعرف على أسباب ارتفاع أسعار الطماطم.. وموعد انخفاضها

شهدت أسعار الطماطم خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا ملحوظا وصل إلى نحو الضعف فى بعض المحلات التجارية، ما رآه المواطنون غير مبرر خاصة مع توافر المنتج

تحرير:أسماء فتحى ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م

الطماطم

وصل سعر الطماطم فى بعض الأسواق إلى 8 جنيهات للكيلو، وهو الأمر غير المبرر، خاصة أنه لا توجد أى أزمة فى العروة الحالية، واعتبرت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية ما حدث أمرا عرضيا ولن يستغرق أكثر من 3 أيام على أقصى تقدير، لتعود الأسعار إلى ما كانت عليه مسبقا، ويتعرض محصول الطماطم للإصابة بعدة آفات حشرية، من أهمها الذبابة البيضاء التي تقوم بسحب العصارة من أوعية اللحاء مسببةً بذلك ضعف النباتات ونمو الفطر الأسود، كما تنقل فيروس تجعّد واصفرار الأوراق للنباتات.

متوسط أسعار الطماطم اليوم سجلت أسعار الطماطم وفقا للمعلن بالصفحة الرسمية لسوق الجملة اليوم السبت، من 3 لـ6 جنيهات للكيلو بحسب الدرجة والجودة، بينما سجل متوسط السعر فى سوق التجزئة من 5 لـ10 جنيهات للكيلو بحسب درجة الصلابة والجودة. وتعد الخضراوات من أكثر المحاصيل التى تشهد ارتفاعا فى حجم الفاقد، حيث تنتج