تعرف على أسباب ارتفاع أسعار الطماطم.. وموعد انخفاضها

شهدت أسعار الطماطم خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا ملحوظا وصل إلى نحو الضعف فى بعض المحلات التجارية، ما رآه المواطنون غير مبرر خاصة مع توافر المنتج
وصل سعر الطماطم فى بعض الأسواق إلى 8 جنيهات للكيلو، وهو الأمر غير المبرر، خاصة أنه لا توجد أى أزمة فى العروة الحالية، واعتبرت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية ما حدث أمرا عرضيا ولن يستغرق أكثر من 3 أيام على أقصى تقدير، لتعود الأسعار إلى ما كانت عليه مسبقا، ويتعرض محصول الطماطم للإصابة بعدة آفات حشرية، من أهمها الذبابة البيضاء التي تقوم بسحب العصارة من أوعية اللحاء مسببةً بذلك ضعف النباتات ونمو الفطر الأسود، كما تنقل فيروس تجعّد واصفرار الأوراق للنباتات.
متوسط أسعار الطماطم اليوم
سجلت أسعار الطماطم وفقا للمعلن بالصفحة الرسمية لسوق الجملة اليوم السبت، من 3 لـ6 جنيهات للكيلو بحسب الدرجة والجودة، بينما سجل متوسط السعر فى سوق التجزئة من 5 لـ10 جنيهات للكيلو بحسب درجة الصلابة والجودة.
وتعد الخضراوات من أكثر المحاصيل التى تشهد ارتفاعا فى حجم الفاقد، حيث تنتج
متوسط أسعار الطماطم اليوم
سجلت أسعار الطماطم وفقا للمعلن بالصفحة الرسمية لسوق الجملة اليوم السبت، من 3 لـ6 جنيهات للكيلو بحسب الدرجة والجودة، بينما سجل متوسط السعر فى سوق التجزئة من 5 لـ10 جنيهات للكيلو بحسب درجة الصلابة والجودة.
وتعد الخضراوات من أكثر المحاصيل التى تشهد ارتفاعا فى حجم الفاقد، حيث تنتج مصر نحو 14 مليون طن خضراوات سنويا فى المتوسط خلال الفترة من 2011- 2015، ونفقد منها نحو 3 ملايين طن سنويا فى المتوسط أيضا، تعادل نسبة 22% من إجمالى الإنتاج المحلى خلال تلك الفترة.
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شعبة الخضراوات: هذه أسباب ارتفاع السعر وموعد الانخفاض
حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، قال إن موجة ارتفاع الأسعار ستنكسر خلال يومين إلى ثلاثة أيام على أقصى تقدير، مؤكدا أن الارتفاع عرضى ومرتبط بعدم وجود عمالة لجني الطماطم من الشجر خلال إجازة عيد الفطر المبارك، موضحا أن اليومين المقبلين سيشهدان توافرا فى العمالة ومن ثم سيزداد حجم المعروض منها بالأسواق.
سالم محمد عضو شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أكد أن ارتفاع الأسعار مرتبط بحجم المعروض من المنتج بالأسواق، مضيفا أن الكمية المعروضة من الطماطم بالأسواق كانت قليلة ولم تصل إلى 25% من حجم احتياج المواطنين المتزايد خلال عيد الفطر المبارك، وهو ما تسبب فى الزيادة العشوائية في الأسعار.
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تجار سوق التجزئة: لا توجد طماطم لنبيعها
محسن على، أحد التجار بسوق التجزئة، أكد أنهم لا يجدون الطماطم فى سوق الجملة وأسعارها ارتفعت بشكل كبير خلال الأيام الأربعة الماضية، وهو ما اضطر تاجر التجزئة إلى رفع السعر.
بينما أضاف جمال عادل أحد التجار، أن المنافذ السلعية المختلفة رفعت الأسعار أيضا، مؤكدا أن تجار الجملة وراء رفع السعر بالأسواق المحلية وهم من استغلوا احتياج المواطنين وتلاعبوا بحجم المعروض، ما أسفر عن ارتفاع الأسعار إلى نحو 100% مقارنة بالأسبوع الأخير من شهر رمضان.
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يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" سبق وأعلنت عن المراحل المختلفة التى تتم خلالها زيادة حجم الفاقد، وسبل مواجهة ذلك فى كل مرحلة.
وأكدت الفاو فى تقريرها أن الإنتاج والحصاد يعد أولى مراحل الفقد والهدر، إذ يؤدي سوء ممارسات مناولة ما بعد الحصاد وضعف مهارات الحصاد إلى تلف المحاصيل أو تركها في الحقول حتى التلف، ومن ثم يتم فرز المحاصيل بناءً على عدم الوعي بمعايير الجودة الواجب اتباعها.
التخزين
عدم ملاءمة مرافق التخزين وضعف تقنياته يؤديان إلى تدهور الجودة وانتشار الآفات والأمراض.
التجهيز والتعبئة
حيث يؤدى سوء الطرق المتبعة في التجهيز والتعبئة إلى انسكاب أو تلف أو تلوث الطعام، ما يتسبب في فقدان الجودة والكمية.
النقل والتوزيع
سوء نظم النقل والتوزيع المتبعة قد ينتج عنه تلف أو انسكاب الطعام.
أسواق التجزئة والجملة
حيث يؤدي كل من سوء البنية التحتية وسوء المناولة إلى تلف المحاصيل والمنتجات في الأسواق.
الاستهلاك
(الفنادق، المطاعم، المنازل) حيث يتم هدر الطعام لأسباب مختلفة، منها سوء التخزين ونقص الوعي وسلوك المستهلك.