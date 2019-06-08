نساء فوق سن الـ50 يرتدين تصميمات من ماكس مارا

اهتمت دار الأزياء الإيطالية ماكس مارا، بالنساء فوق سن الخمسين في متحف «نيوس» ببرلين، حيث ظهرت المغنية الألمانية أوت ليمبر صاحبة الـ55 عامًا خلال العرض
في عالم الموضة دائما ما نجد الفتيات والمراهقات موجودات على المسرح ليعرضن ما يُقدمه مصممو الأزياء في شكل مميز للغاية، ولكن يجب التفكير قليلا في النساء فوق الـ50 عاما، في الغالب لم تشاهد دول العالم أي عروض تخصهن في الأزياء.
ولكن خلال هذا العام، اهتمت دار الأزياء الإيطالية ماكس مارا، بالنساء فوق سن الخمسين في متحف «نيوس» ببرلين، حيث ظهرت كل من المغنية الألمانية أوت ليمبر صاحبة الـ55 عامًا، والناشطة فى مجال الحفاظ على المحيطات كارولين ميرفي، 44 سنة على المسرح، وذلك وفقا لما ذكره موقع InStyle Magazine Australia.
يقول إيان جريفيث، المدير الإبداعي لدار الأزياء الإيطالي إنه تم عرض المعاطف الواقية من المطر، مع البلوزات والسراويل المتناسقة، كما تتألف المجموعات أحادية اللون من الياقة المدورة الرفيعة، هذا بالإضافة إلى السترات الصوفية الضيقة، والبلوزات الناعمة، والجيبات البليسيه؛ وعرضت نسخة من معطف تيدي بير الشهير
يقول إيان جريفيث، المدير الإبداعي لدار الأزياء الإيطالي إنه تم عرض المعاطف الواقية من المطر، مع البلوزات والسراويل المتناسقة، كما تتألف المجموعات أحادية اللون من الياقة المدورة الرفيعة، هذا بالإضافة إلى السترات الصوفية الضيقة، والبلوزات الناعمة، والجيبات البليسيه؛ وعرضت نسخة من معطف تيدي بير الشهير مع خيوط معدنية، كما ظهرت عارضات أخريات ببدلة بيضاء وقميص أبيض، بالإضافة إلى صدرية وربطة عنق للرجال.. اختاري ملابسك حسب شكل جسمك.. الغوامق للصدر الممتلئ.
في اختتام المعرض، كشفت الشركة الإيطالية عن تراثها من مهارات الإنتاج والحرفية إلى التقدير للفنون الجميلة التي تشاركها العائلة التأسيسية لها، كما أوضح جريفيث أنه اختار برلين لهذا العرض لعدة أسباب، من بينها حبه للمدينة عندما كان طالبًا للفن في المملكة المتحدة في الثمانينيات وأيضًا لأن هذا العام يوافق الذكرى الثلاثين لسقوط حائط برلين.. اقرأ أيضا: قبل ختام «كان».. كيف ظهرت النجمات في حفل amfAR؟
وأضافت ماريا جوليا ماراموتي، نائبة رئيس قسم البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة لصالح ماكس مارا، أن برلين كانت موقع معرض ماكس مارا الأول للكشف عن معاطفها المميزة في عام 2006.. يهمك أن تعرف: الجرأة عنوان أزياء مهرجان «كان» السينمائي.
وأشارت إلى أن برلين مدينة ذات بنية مؤسسية من القرن 19، تحمل هندسة معمارية حديثة، كما أنها تهتم بالموضة كثيرا، حيث يحب مصممو الأزياء إقامة المعارض بداخلها، لذلك اختار المدير الإبداعي لدار الأزياء الإيطالية العاصمة الألمانية لإقامة العرض، هذا بالإضافة إلى متحف «نيس»، لإلهام التصميمات التي أظهرت تباينات واضحة بين القديم والحديث.
المجموعة الجديدة لمجوهرات ماكس مارا بالتعاون مع المصممة ريما باشاشي مستوحاه من القطع الأثرية من عصر ما قبل التاريخ معروضة يدويا على ألواح من الذهب حيث ستجد القلادات والأساور.. اقرأ أيضا: عودة شانيل بقوة.. عارضات تقتحم المنصة بأزياء مبهرة
في العام الماضي حققت مجموعة ماكس مارا مبيعات بلغت 1.6 مليار يورو، حيث لها أكثر من 2300 نقطة بيع، بما في ذلك المتاجر الخاصة والمتخصصة والمتاجر الكبرى في 107 دول حول العالم، ويعمل بها 5500 موظف، معظمهم يشاركون في تجارة التجزئة.
في سبتمبر الماضي، بدأت دار الأزياء في الإعلان عن وصولها إلى برلين لعرض منتجاتها، كما يعمل ماكس مارا من خلال إعطاء المؤثرين الملابس، ثم الموافقة على قصة ثم دفع ثمنها على حسب كل استايل.. يهمك أن تعرف أن الموضة تعكس شكل الشارع.. التنانير الضيقة أكثر شعبية.
وفي عرض خاص بموسم الربيع والصيف معا، ظهرت عارضة الأزياء التابعة لماكس مارا بفستان أسود يكشف عن كتف واحد، وحزام حول الخصر، بالإضافة إلى جوانتي شفاف في شكل بسيط للغاية.. اعرفي أن البناطيل المشجرة موضة.. فتعلمي كيف ترتدينها.
تأسست ماكس مارا عام 1951 في ريدجو إميليا من قبل اشيل ماراموتي، وامتلكت الشركة في مارس 2008 ما يصل إلى 2254 متجرا في 90 بلدا، وبهذا فإن النساء فوق الخمسين أصبح لديهن مكان وسط عارضات الأزياء الصغيرات.