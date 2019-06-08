نساء فوق سن الـ50 يرتدين تصميمات من ماكس مارا

اهتمت دار الأزياء الإيطالية ماكس مارا، بالنساء فوق سن الخمسين في متحف «نيوس» ببرلين، حيث ظهرت المغنية الألمانية أوت ليمبر صاحبة الـ55 عامًا خلال العرض

تحرير:فيروز ياسر ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

عرض أزياء ماكس مارا

في عالم الموضة دائما ما نجد الفتيات والمراهقات موجودات على المسرح ليعرضن ما يُقدمه مصممو الأزياء في شكل مميز للغاية، ولكن يجب التفكير قليلا في النساء فوق الـ50 عاما، في الغالب لم تشاهد دول العالم أي عروض تخصهن في الأزياء. ولكن خلال هذا العام، اهتمت دار الأزياء الإيطالية ماكس مارا، بالنساء فوق سن الخمسين في متحف «نيوس» ببرلين، حيث ظهرت كل من المغنية الألمانية أوت ليمبر صاحبة الـ55 عامًا، والناشطة فى مجال الحفاظ على المحيطات كارولين ميرفي، 44 سنة على المسرح، وذلك وفقا لما ذكره موقع InStyle Magazine Australia.

يقول إيان جريفيث، المدير الإبداعي لدار الأزياء الإيطالي إنه تم عرض المعاطف الواقية من المطر، مع البلوزات والسراويل المتناسقة، كما تتألف المجموعات أحادية اللون من الياقة المدورة الرفيعة، هذا بالإضافة إلى السترات الصوفية الضيقة، والبلوزات الناعمة، والجيبات البليسيه؛ وعرضت نسخة من معطف تيدي بير الشهير