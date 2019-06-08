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نساء فوق سن الـ50 يرتدين تصميمات من ماكس مارا

اهتمت دار الأزياء الإيطالية ماكس مارا، بالنساء فوق سن الخمسين في متحف «نيوس» ببرلين، حيث ظهرت المغنية الألمانية أوت ليمبر صاحبة الـ55 عامًا خلال العرض
تحرير:فيروز ياسر ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
عرض أزياء ماكس مارا
عرض أزياء ماكس مارا
في عالم الموضة دائما ما نجد الفتيات والمراهقات موجودات على المسرح ليعرضن ما يُقدمه مصممو الأزياء في شكل مميز للغاية، ولكن يجب التفكير قليلا في النساء فوق الـ50 عاما، في الغالب لم تشاهد دول العالم أي عروض تخصهن في الأزياء. ولكن خلال هذا العام، اهتمت دار الأزياء الإيطالية ماكس مارا، بالنساء فوق سن الخمسين في متحف «نيوس» ببرلين، حيث ظهرت كل من المغنية الألمانية أوت ليمبر صاحبة الـ55 عامًا، والناشطة فى مجال الحفاظ على المحيطات كارولين ميرفي، 44 سنة على المسرح، وذلك وفقا لما ذكره موقع InStyle Magazine Australia.
يقول إيان جريفيث، المدير الإبداعي لدار الأزياء الإيطالي إنه تم عرض المعاطف الواقية من المطر، مع البلوزات والسراويل المتناسقة، كما تتألف المجموعات أحادية اللون من الياقة المدورة الرفيعة، هذا بالإضافة إلى السترات الصوفية الضيقة، والبلوزات الناعمة، والجيبات البليسيه؛ وعرضت نسخة من معطف تيدي بير الشهير
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التان

بدلا من التعرض للشمس.. اعملي «تان» في البيت

تستغل الكثير من الفتيات شمس الصيف للحصول على بشرة باللون البرونزي من خلال عمل «تان»، بالجلوس تحت الشمس في الأوقات التي لا تكون فيها الأشعة فوق البنفسجية موجودة وضارة، كما تلجأ أخريات إلى شراء منتجات تعطي لها لون البشرة المطلوب، ولكن أغلبها يحمل رائحة كريهة، بالإضافة إلى وجود مواد كيميائية ضارة، وإذا كنتِ ترغبين في توفير المال والحصول على لون بشرة برونزي بطريقة صحية وبدون التعرض للشمس أيضا، هناك بعض المنتجات التي يمكنك استخدامها من داخل منزلك للقيام بهذا الأمر، تعرفي عليها حسبما ذكرها موقع Bellatory.
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«المكياج منتهي الصلاحية ميترميش».. حيل للاستفادة منه

المكياج من أهم الأدوات الخاصة لأي فتاة، ولكن تتعرض الكثير منهن لصدمة إذا وجدت أن علبة كريم الأساس أو قلم الكحل أصبح منتهي الصلاحية، خاصة إذا كانت ممن يحبون شراء الماركات الجيدة وغالية الثمن، استخدام هذه الأدوات منتهية الصلاحية يعرضك للكثير من المشاكل الجلدية، على سبيل المثال استخدام الروج منتهي الصلاحية يؤدي للطفح الجلدي، بعض الحيل تساعدك لاستغلال المكياج منتهي الصلاحية لديكِ بكل سهولة، دون الحاجة لإلقائه في سلة المهملات، في السطور التالية نساعدك على التعرف على هذه الحيل بسهولة.
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في خطوات.. استقبلي العيد بمكياج مختلف

بعد ساعات الصيام الطويلة وبعد الإجهاد والإرهاق الذي تعانين منه بعد الوقوف في المطبخ لساعات، كما أن الصيام فى الجو الحار يؤثر على لون البشرة فقد تصاب بالشحوب، الذي سينعكس بشدة على صحة بشرتك، فتبدو متعبة وغير متوهجة. اتبعي تلك النصائح، لقضاء العيد بوجه مشرق وجذاب: اغسلي وجهكِ بالطريقة الصحيحة ونظفيه بعمق بالغسول المناسب لنوع بشرتك، ومن ثم احرصي على تجفيفه جيدًا بحركة دائرية بالفوطة، وتأكدي من نظافتها تمامًا، ثم ادهني الكريم المرطب مباشرة لتحمي بشرتك من الجفاف، الذي يمكن أن تتعرض له نتيجة عوامل مختلفة.
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«خارج عن المألوف».. عرض أزياء من البالونات السحرية

دائما ما يفاجئنا الغرب بعروض الأزياء التي لا تمت للواقع بصلة. تخيل أنك ضيف لأحد العروض الخاصة بالأزياء ليظهر على المسرح مجموعة من العارضات والشباب يرتدون ملابس لكائنات فضائية، أو أنك تشاهد في التليفزيون عرضا يحضره الآلاف من الأشخاص لمعرفة الموضة الجديدة خلال الموسم فتكون تصميمات مستوحاة من ملابس النوم، وبالرغم من ظهور الملابس الممزقة، ولكن تخيل نفسك تدخل إلى أحد المحلات فتجد جميع التصميمات لها أشكال غريبة ترتديها على رأسك مع الأشكال التي تجعلك شخصا من كوكب آخر.
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«واثق في نفسه حد الغرور».. رجل الجوزاء المتردد

على الرغم من استحواذ الأبراج على تفكير الكثير من الأشخاص، لكنها لم تكن تستهويني يوما، حتى جاء الوقت الحاسم، عندما قابلت أحد الأشخاص كان غريب الأطوار كثيرا، حركته كثيرة، لا يحب الجلوس طويلا، ودائم التفكير بشكل مخيف، بالطبع لم أدخل داخل عقله لأعرف ذلك، ولكن نظرات العين الشاردة تكشف عن كونه مدمن تفكير، عقله لا يأخذ راحة حتى أثنا نومه. الكاريزما الموجودة فيه جذبتني في البداية، ولكن في الحقيقة عند الاقتراب منه تغير رأيي كثيرا، لأجد بداخل هذا الشخص واحدا آخر، وبهذا فلن أستطيع التأقلم معه سواء كان صديقا أو حبيبا.
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ارتدي العبايات الشيفون والفساتين المنقوشة في العيد

«يا ليلة العيد آنستينا... وجددتِ الأمل فينا».. بدأ العد التنازلي على سماعنا لهذه الأغنية، حيث يقترب عيد الفطر وتزيد بهجتنا بتحضير أو شراء الكحك والبسكويت، وبابتسامة تجمع بين الفرح والحزن معا بسبب انتهاء شهر رمضان، واستقبال العيد، يحضر الأطفال ملابسهم الجديدة، وتستعد ربات المنزل بشراء عبايات أو فساتين لأداء صلاة العيد واستقبال الضيوف خلاله، وإذا كنتِ محتارة في اختيارك وللظهور بشكل مختلف في العيد بعد إجهاد رمضان وتنظيف المنزل والعزومات، دعينا نساعدك في اختيار مجموعة من العبايات والفساتين.
بنطلون واسع على جبينز

أفكار لارتداء البنطلون الواسع في رمضان

تحتارين خلال الشهر الكريم في الملابس التي من الأفضل ارتداؤها، وبالرغم من الأكوام المتراكمة بداخل دولابك فإن أغلبها لا يناسبك في رمضان على عكس الأيام العادية. والعبايات تحتاج إلى أجسام معينة أو قد لا تفضلينها، كما أنك من الفتيات العاملات التي تحتاج إلى التنويع للذهاب إلى العمل، وبجانب ارتداء الفساتين والكارديجان، يمكنك اختيار البنطلون الواسع بقماشاته المختلفة، حيث إنه لا يشعرك بالحر وسهل في الحركة بالإضافة إلى أنه يناسب جميع الأجسام، لذا تعرفي على أفضل الطرق لارتدائه.
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