إغماءات وكسور.. 7 ضحايا لـ«امتحان العربي» بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م

امتحانات الثانوية العامة

شهدت لجان الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، 7 حالات إصابة بين الطلاب، إذ سقطت مروحة سقف على رأس طالب، خلال امتحان اللجنة الأولى مادة اللغة العربية، وأصيب طالب آخر بكسور نتيجة للتدافع في فترة الراحة قبل بدء اللجنة الثانية لمادة التربية الدينية، وشهدت اللجان حالة واحدة لطالبة بفقدان الوعي و4 حالات إغماء طالبات، وتم نقلهن جميعًا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، ولم يشتك الطلاب من صعوبة في امتحان اللغة العربية، مؤكدين أنه في مستوى الطالب المتوسط.

استقبل مستشفى السنبلاوين، سماح سمير عبد المحسن حسن، بمدرسة أحمد لطفى، مصابة بفقدان وعي. وأصيبت إسراء مصطفى الدسوقي، بمدرسة أحمد شلباية الثانوية بنات بالمنزلة بإغماء، وتم نقلها إلى مستشفى المنزلة، كما أصيبت آية مجدي شحاتة في مدرسة اللاوندي الإعدادية بأجا بإغماء، ونقلت إلى المستشفى. وتعرضت دنيا حسن محمد،