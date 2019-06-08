«وسط البلد» تحيي المهرجان الصيفي بالأوبرا بـ25 جنيها

تحرير:كريم محجوب ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

فرقة وسط البلد

تحيي فرقة الأندرجراوند الشهيرة "وسط البلد"، حفلًا موسيقيا غنائيا، في الثامنة من مساء يوم السبت القادم الموافق 15 من شهر يونيو الجاري، وذلك في المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي الذي تقيمه الدار. وفي الحفل ستقدم الفرقة عددًا من أشهر أغانيها التي يفضلها الجمهور ومنهم: "أنتيكا في بيتها، يا يبو جلابية، عم مينا، حب نفسك، شمس النهار، سجايري فرط، روبابيكيا، ومجنون، وزي السكر، وشاشة التليفون، وبنطلوني الجينز، والليل اللي مالوش آخر، ومانيكان، وشوش تجاعيد" .

الحفل الذي ستحييه فرقة "وسط البلد" ضمن فعاليات المهرجان الصيفي في دار الأوبرا، يبلغ سعر تذكرة حضوره 25 جنيهًا. ويشار إلى أن المهرجان المقام بداية من الأربعاء 12 يونيو إلى الخميس 20 يونيو سيشهد في الثامنة من مساء كل أيامه حفلًا غنائيا متنوعًا، تبدؤه فرقة "مسار إجباري" يوم الأربعاء بسعر بـ160 جنيهًا للتذكرة،