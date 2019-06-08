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«وسط البلد» تحيي المهرجان الصيفي بالأوبرا بـ25 جنيها

تحرير:كريم محجوب ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
فرقة وسط البلد
فرقة وسط البلد
تحيي فرقة الأندرجراوند الشهيرة "وسط البلد"، حفلًا موسيقيا غنائيا، في الثامنة من مساء يوم السبت القادم الموافق 15 من شهر يونيو الجاري، وذلك في المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي الذي تقيمه الدار. وفي الحفل ستقدم الفرقة عددًا من أشهر أغانيها التي يفضلها الجمهور ومنهم: "أنتيكا في بيتها، يا يبو جلابية، عم مينا، حب نفسك، شمس النهار، سجايري فرط، روبابيكيا، ومجنون، وزي السكر، وشاشة التليفون، وبنطلوني الجينز، والليل اللي مالوش آخر، ومانيكان، وشوش تجاعيد" .
الحفل الذي ستحييه فرقة "وسط البلد" ضمن فعاليات المهرجان الصيفي في دار الأوبرا، يبلغ سعر تذكرة حضوره 25 جنيهًا. ويشار إلى أن المهرجان المقام بداية من الأربعاء 12 يونيو إلى الخميس 20 يونيو سيشهد في الثامنة من مساء كل أيامه حفلًا غنائيا متنوعًا، تبدؤه فرقة "مسار إجباري" يوم الأربعاء بسعر بـ160 جنيهًا للتذكرة،
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انغام

أنغام: أصالة لم تكن صديقتي ولن أتصالح معها (فيديو)

قالت أنغام إنها تفاجأت من رد فعل المطربة السورية أصالة نصري، على خبر زواجها من الموزع أحمد إبراهيم، وذلك خلال حلولها وزوجها ضيفين على برنامج "توأم روحي" مع الإعلامي اللبناني نيشان، مشيرة إلى أنها تأكدت الآن من حقيقة مشاعر أصالة تجاهها وأنها ليست كما تدعي، نافية أن هناك علاقة صداقة جمعتها بأصالة فيما سبق وأن الأمر لا يتعدى الزمالة. ومن جانبها كانت أصالة تحكي لأنغام عن خصوصيات حياتها بينما كانت لديها الأقرب من أصالة، وكانت تعلن لأصالة حبها واحترامها ولكن في حدود المعقول، ولكن أصالة تبالغ مما يعطي انطباعا بأنهما شقيقتان وليستا مجرد زميلتين.
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الشافعي وبهجت يقدمان «قلبك وين» عن الحرب الليبية

طرح الملحن حسن الشافعي أحدث أعماله بالاشتراك مع الفنان الليبي بهجت، عبر موقع "يوتيوب"، وهو فيديو كليب مستقل تحت عنوان "قلبك وين"، وتحدث الأول عن الأغنية قائلًا إنه استلهم فكرتها من بهجت نفسه كفنان عانى من آلام الفراق والبُعد عن أعز من يحب بسبب ما يدور في الوطن العربي من حروب، فجاءت معالجته للأغنية التي تعبّر بالأساس عما ينتج عن تلك الحروب من دمار وتشتيت، وتلقى الضوء على البعد العاطفي لتلك النزاعات المدمرة، موضحا أنه قد عثر على كنز فني في التراث الليبي، خاصة بعد التطور الذي طرأ على الفن هناك، وانتقل بالموسيقى الليبية بعيدا عما قد علق بالأذهان.
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أنغام: أتمنى أن أكون زوجة أحمد إبراهيم في الجنة

استضاف الإعلامي اللبناني نيشان، في برنامجه "توأم روحي"، الفنانة أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وتحدث الثنائي للمرة الأولى عن تفاصيل قصة حبهما وزواجهما الذي فاجآ به الجميع. وقالت أنغام إن أحمد إبراهيم هو من جددها وجعلها تكتشف في نفسها أشياء لم تكن تعلمها، كما أن فكرة الاعتراف بالسعادة والحب باتت شيئا عاديا لديها بفضله، مضيفة: "شعرت بأنني ولدت من جديد، كانت أنغام بالداخل ونجح في إبرازها أصبحت أكثر سعادة ومتجددة، أرى الدنيا أسعد وأبسط بكثير، شعرت بالأمان أكثر مع أحمد وأصبحت أفهمه أكثر وأتفهم صعوبة شخصيته".
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اشرف-زكى

المهن التمثيلية: سنتخذ إجراءات قانونية ضد المزورين

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، مساء اليوم الخميس، بيانًا رسميًا، نفت فيه علاقتها بمنشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن التحقيق مع أعضاء في النقابة بتهم النصب والاحتيال وإنتاج أعمال منافية للآداب الهدف منها تشويه سمعة الفن المصري. وقالت النقابة: "تعلن نقابة المهن التمثيلية أنه لا علاقة لها نهائيا بالمنشور الذي انتشر على السوشيال ميديا، ولا بأسماء الأشخاص الموجودة فيه، وأن هذا المنشور مزور وبخاتم للنقابة وتوقيع للنقيب مزورين لا أساس لهما من الصحة، وسوف تتخذ النقابة كافة الإجراءات القانونية بصدد هذا التزوير".
على-الحجار

ساقية الصاوي ترد على وقف «الحجار» حفلاته معهم

أعلن الفنان الكبير علي الحجار عن وقف تعاونه مع ساقية عبد المنعم الصاوي وعدم إحياء أي حفلات بها خلال الفترة المقبلة، وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك «أصدقائي وأحبائي الأعزاء قررت وقف التعامل مع ساقية الصاوي بسبب خلاف حدث بيني وبين إدارة الساقية في حفل أمس»، ولم يفصح عن سبب الخلاف أو ما حدث، وتواصلت «التحرير» مع محمد عبد المنعم الصاوي مؤسس الساقية لمعرفة حقيقة ما حدث، ولكنه أوضح فى تصريحاته أنه لا يعلم شيئا عما كتبه الفنان علي الحجار، ولم يتواصل معه ليبلغه بما حدث.
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هل تعرض حساب حسن الشافعي على «إنستجرام» للاختراق؟

أثار الملحن حسن الشافعي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما توقف عن مشاركة متابعيه، أية منشورات خاصة به، وهذا على عكس طبيعته، والغريب في الأمر أن الحساب الموثق به على موقع «إنستجرام»، والذي يتابعه 3 ملايين قد اختفى منه كل الصور، وهذا ما جعل الجمهور يتساءل عن سر الغياب وهل تعرض حسابه للاختراق، وقام الهاكرز بمسح كل الصور والفيديوهات من «إنستجرام»، أم أن غيابه وراءه سبب آخر. يذكر أن آخر صورة نشرها حسن الشافعي كانت على صفحته على فيسبوك مع الفنان عمرو دياب، من كواليس تصوير إعلان دعائي لصالح إحدى شركات الاتصالات.
شيرين وحسام حبيب

حسام حبيب عن خلاف شيرين وعمرو دياب: هي اللي غلطانة

أطلق النجم حسام حبيب، في حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "عايشة شو" مع الإعلامية عائشة عثمان، العديد من التصريحات، حيث كشف تفاصيل زواجه من الفنانة شيرين عبدالوهاب، وأنه طلب يدها من والدتها في المطبخ، بعد صداقة استمرت أكثر من 5 سنوات، وأضاف: "لم ألاحظ أن شيرين شبهي إلا عندما نظرت لها كحبيبة لا كصديقة"، ومن بين الأشياء المشتركة بينهما قال: "نكره الشهرة، لا نرتدي أوجها غير حقيقتنا، لا تحركنا المغريات، والخجل"، وأكد أنه حتى الآن في كل مرة يقف على المسرح يشعر وكأنها مرته الأولى، وعلّق لأول مرة على الخلاف الواقع بين زوجته شيرين، والهضبة عمرو دياب.
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