أنغام: أصالة لم تكن صديقتي ولن أتصالح معها (فيديو)

تحرير:التحرير ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

أنغام

قالت أنغام إنها تفاجأت من رد فعل المطربة السورية أصالة نصري، على خبر زواجها من الموزع أحمد إبراهيم، وذلك خلال حلولها وزوجها ضيفين على برنامج "توأم روحي" مع الإعلامي اللبناني نيشان، مشيرة إلى أنها تأكدت الآن من حقيقة مشاعر أصالة تجاهها وأنها ليست كما تدعي، نافية أن هناك علاقة صداقة جمعتها بأصالة فيما سبق وأن الأمر لا يتعدى الزمالة. ومن جانبها كانت أصالة تحكي لأنغام عن خصوصيات حياتها بينما كانت لديها الأقرب من أصالة، وكانت تعلن لأصالة حبها واحترامها ولكن في حدود المعقول، ولكن أصالة تبالغ مما يعطي انطباعا بأنهما شقيقتان وليستا مجرد زميلتين.

أضافت أنغام حول علاقتها بأصالة: "كنا زميلات وجمعتنا مناسبات عدة، ولكن أصالة لا تحبني كما تدعي". وأكدت أنغام بأن زواجها لم يكن السبب في خسارة صداقات، ولكن حبل الود مع أصالة انقطع نهائيا بلا رجعة. أما عن عودة علاقتهما مجددًا، فأشارت أنغام إلى أنها لا تفكر في هذا الأمر مطلقًا، ومع الأسف أن علاقتها انقطعت