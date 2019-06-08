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أنغام: أصالة لم تكن صديقتي ولن أتصالح معها (فيديو)

تحرير:التحرير ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
أنغام
أنغام
قالت أنغام إنها تفاجأت من رد فعل المطربة السورية أصالة نصري، على خبر زواجها من الموزع أحمد إبراهيم، وذلك خلال حلولها وزوجها ضيفين على برنامج "توأم روحي" مع الإعلامي اللبناني نيشان، مشيرة إلى أنها تأكدت الآن من حقيقة مشاعر أصالة تجاهها وأنها ليست كما تدعي، نافية أن هناك علاقة صداقة جمعتها بأصالة فيما سبق وأن الأمر لا يتعدى الزمالة. ومن جانبها كانت أصالة تحكي لأنغام عن خصوصيات حياتها بينما كانت لديها الأقرب من أصالة، وكانت تعلن لأصالة حبها واحترامها ولكن في حدود المعقول، ولكن أصالة تبالغ مما يعطي انطباعا بأنهما شقيقتان وليستا مجرد زميلتين.
أضافت أنغام حول علاقتها بأصالة: "كنا زميلات وجمعتنا مناسبات عدة، ولكن أصالة لا تحبني كما تدعي". وأكدت أنغام بأن زواجها لم يكن السبب في خسارة صداقات، ولكن حبل الود مع أصالة انقطع نهائيا بلا رجعة. أما عن عودة علاقتهما مجددًا، فأشارت أنغام إلى أنها لا تفكر في هذا الأمر مطلقًا، ومع الأسف أن علاقتها انقطعت
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«وسط البلد» تحيي المهرجان الصيفي بالأوبرا بـ25 جنيها

تحيي فرقة الأندرجراوند الشهيرة "وسط البلد"، حفلًا موسيقيا غنائيا، في الثامنة من مساء يوم السبت القادم الموافق 15 من شهر يونيو الجاري، وذلك في المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي الذي تقيمه الدار. وفي الحفل ستقدم الفرقة عددًا من أشهر أغانيها التي يفضلها الجمهور ومنهم: "أنتيكا في بيتها، يا يبو جلابية، عم مينا، حب نفسك، شمس النهار، سجايري فرط، روبابيكيا، ومجنون، وزي السكر، وشاشة التليفون، وبنطلوني الجينز، والليل اللي مالوش آخر، ومانيكان، وشوش تجاعيد" .
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الشافعي وبهجت يقدمان «قلبك وين» عن الحرب الليبية

طرح الملحن حسن الشافعي أحدث أعماله بالاشتراك مع الفنان الليبي بهجت، عبر موقع "يوتيوب"، وهو فيديو كليب مستقل تحت عنوان "قلبك وين"، وتحدث الأول عن الأغنية قائلًا إنه استلهم فكرتها من بهجت نفسه كفنان عانى من آلام الفراق والبُعد عن أعز من يحب بسبب ما يدور في الوطن العربي من حروب، فجاءت معالجته للأغنية التي تعبّر بالأساس عما ينتج عن تلك الحروب من دمار وتشتيت، وتلقى الضوء على البعد العاطفي لتلك النزاعات المدمرة، موضحا أنه قد عثر على كنز فني في التراث الليبي، خاصة بعد التطور الذي طرأ على الفن هناك، وانتقل بالموسيقى الليبية بعيدا عما قد علق بالأذهان.
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أنغام: أتمنى أن أكون زوجة أحمد إبراهيم في الجنة

استضاف الإعلامي اللبناني نيشان، في برنامجه "توأم روحي"، الفنانة أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وتحدث الثنائي للمرة الأولى عن تفاصيل قصة حبهما وزواجهما الذي فاجآ به الجميع. وقالت أنغام إن أحمد إبراهيم هو من جددها وجعلها تكتشف في نفسها أشياء لم تكن تعلمها، كما أن فكرة الاعتراف بالسعادة والحب باتت شيئا عاديا لديها بفضله، مضيفة: "شعرت بأنني ولدت من جديد، كانت أنغام بالداخل ونجح في إبرازها أصبحت أكثر سعادة ومتجددة، أرى الدنيا أسعد وأبسط بكثير، شعرت بالأمان أكثر مع أحمد وأصبحت أفهمه أكثر وأتفهم صعوبة شخصيته".
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انغام-واحمد-إبراهيم

أنغام: أتمنى أن أكون زوجة أحمد إبراهيم في الجنة

استضاف الإعلامي اللبناني نيشان، في برنامجه "توأم روحي"، الفنانة أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وتحدث الثنائي للمرة الأولى عن تفاصيل قصة حبهما وزواجهما الذي فاجآ به الجميع. وقالت أنغام إن أحمد إبراهيم هو من جددها وجعلها تكتشف في نفسها أشياء لم تكن تعلمها، كما أن فكرة الاعتراف بالسعادة والحب باتت شيئا عاديا لديها بفضله، مضيفة: "شعرت بأنني ولدت من جديد، كانت أنغام بالداخل ونجح في إبرازها أصبحت أكثر سعادة ومتجددة، أرى الدنيا أسعد وأبسط بكثير، شعرت بالأمان أكثر مع أحمد وأصبحت أفهمه أكثر وأتفهم صعوبة شخصيته".
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أصالة: أنغام صدمتني.. وسقط احترامي لها (فيديو)

حلت المطربة السورية أصالة نصري، ضيفة على برنامج "توأم روحي" الذي يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان عبر قناة bein، ورافقها في الحلقة زوجها المخرج والمنتج طارق العريان. وتحدثت خلال الحلقة عن علاقتها بصديقتها السابقة الفنانة أنغام، بعد زواج الأخيرة من الموزع أحمد إبراهيم، طليق ابن شقيقة طارق العريان، حيث حكت ما فعلته عندما سمعت الخبر، وقالت إنها وقتها لم تصدق، بل كانت تقول لكل من حولها إن هذا الأمر غير صحيح وأن أنغام مستحيل أن تفعل هذا وأن تقع في هذا الخطأ الكبير.
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خريطة حفلات عيد الفطر.. أنغام وأصالة في الكويت

يستعد عدد كبير من المطربين لإحياء مجموعة من الحفلات، خلال عيد الفطر المبارك، فستحيي فرقة بلاك تيما حفلا يوم 6 يونيو الجاري بساقية عبدالمنعم الصاوي، وفي اليوم نفسه يُحيي الفنانان مصطفى حجاج وأحمد المصلاوي حفلا بفندق شيراتون، وأيضا هناك موعد مع المطربين محمود الليثي وعصام كاريكا بمشاركة أحمد شيبة والراقصة دينا يوم 6 يونيو بفندق سميراميس إنتركونتيننتال، كما يقدم الفنانان أدهم سليمان وأحمد شيبة حفلا في جرين بلازا فى اليوم نفسه، ويُحيي الفنان محمد رشاد حفلا بحديقة الدراجات.
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سمير غانم وهنيدي وأنغام نجوم حفلات العيد في المملكة

للمرة الأولى في تاريخ المملكة العربية السعودية سيكون سكانها وزوارها على موعد مع باقة واسعة من الخيارات الاحتفالية الممتعة والعروض العالمية، التي تتخللها عروض نوعية تقام خلال فترة عيد الفطر المبارك بنحو 300 فعالية ترفيهية وفولكلورية وعروض عالمية وأنشطة ثقافية وفنية، تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع في كل مناطق المملكة، وتنتعش خشبات المسارح في مختلف المدن السعودية بالعديد من العروض المسرحية لنجوم السعودية والخليج والوطن العربي، يتقدمهم النجم سمير غانم في سلسلة عروض مسرحية، ومحمد هنيدي وأحمد بدير، وطارق العلي، وفايز المالكي.
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