قوة ضاربة.. ما مهام وتسليح قوات «بلاك كوبرا»؟

وحدة جديدة لملاحقة رؤوس الإرهاب بالمناطق الوعرة.. قادرة على اقتحام نقاط حصينة والتعامل في الأماكن الضيقة.. تلقت تدريبا على يد قوات النخبة بالجيش ومسلحة ببنادق AK104

تحرير:محمد الأشموني ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م

شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة، عمليات إرهابية تنوعت طبيعتها والمستهدفون منها، حيث طالت العمليات الإرهابية مساجد وكنائس وأكمنة أمنية ومواقع للشرطة، وهو ما دفع وزارة الداخلية لاستحداث وحدة جديدة داخل قطاع الأمن المركزي، وذلك رغم وجود قوات بالفعل لمكافحة الإرهاب، ومن الواضح أنه مع تبني الإرهابيين استراتيجيات جديدة في العمليات، فقد بدا لوزارة الداخلية أنه أصبح من الضروري إنشاء وحدة جديدة تحت مسمى "بلاك كوبرا" تتبع قوات مكافحة الإرهاب، لتكون قادرة على التعامل بشكل أكثر احترافية من غيرها.

وشاركت قوات بلاك كوبرا في عمليات استهدفت القبض على عناصر إرهابية، لجأت إلى أماكن حصينة، لجعل الوصول إليها صعبا ومكلفا، بالنسبة لأي محاولات للقبض عليها. الظهور الأول في شهر مايو 2018، ظهرت وحدة "بلاك كوبرا" التابعة لقطاع الأمن المركزى للنور في بيان عملي لمهامها، تم إخراجه داخل المعهد القومى للقوات

وشاركت قوات بلاك كوبرا في عمليات استهدفت القبض على عناصر إرهابية، لجأت إلى أماكن حصينة، لجعل الوصول إليها صعبا ومكلفا، بالنسبة لأي محاولات للقبض عليها.

الظهور الأول

في شهر مايو 2018، ظهرت وحدة "بلاك كوبرا" التابعة لقطاع الأمن المركزى للنور في بيان عملي لمهامها، تم إخراجه داخل المعهد القومى للقوات الخاصة.

المهام والتدريب

بعد دراسة كان لا بد من أن تنشأ تلك الوحدة الجديدة، ذات الطبيعة المغايرة لكل ما سبقها لتكون إضافة حقيقية، وبالتالي كان لا بد أن تخضع لتدريبات مختلفة وفرق متنوعة، لتستطيع التعامل تحت كل الظروف، لذا فقد تلقت القوة الجديدة تدريبات على أيدي قوات النخبة التابعة للقوات المسلحة لتكون القوة الضاربة بجهاز الشرطة، حيث تلقوا تدريبات على التعامل والاشتباك واقتحام الموانع والنقاط الحصينة، والتعامل المباشر وحرب الشوارع، وكيفية مواجهة الإرهاب في المناطق الصحراوية والدروب والجبال الوعرة والتجمعات السكنية، وطرق ملاحقة العناصر الإرهابية وكيفية البحث والتحري، والتعامل بكل الأسلحة واستخدام الأيدي وحدها للقتال.

التسليح

بحسب التقارير فإن قوات "بلاك كوبرا" تستخدم أسلحة خفيفة خلال المعارك والاشتباكات والملاحقات، ويعد السلاح الرئيسي هو البندقية الروسية من طراز AK-104 وهي تعتبر النسخة الأقصر من البندقية AK-103.

وقد تم اختيار هذه البندقية بعناية فائقة إذ إن تلك البنادق هي واحدة من سلسلة بنادق AK47 الروسية المنشأ، والتي تعد سهلة من حيث الاستخدام، وكذا قليلة الأعطال، وخفيفة الوزن، بينما تم اختيار AK 104، تحديدا لكونها مخصصة لعمليات القتال القريب والقتال في الأماكن المغلقة، حيث يساهم قصر الماسورة في تسهيل عمليات المناورة وكذا السير في المساحات الضيقة.

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ويتم استخدام ذخيرة عيار 7.62x39 مثل الـ AK-103 وبذات الإمكانات وكل التفاصيل ما عدا الفارق في شكل الـ Gas block وطول السبطانة، فضلًا عن منظار معدني من طراز Rapid Transition Sight والمعروف باختصار RTS والمميز في المناظير أنها تميل بزاوية 45 درجة، بمجرد ما يحدث أي عطل في المنظار الأساسي الخاص بالسلاح، حركة بسيطة ستجعل السلاح يميل بزاوية 45 درجة للجانب وتبدأ الاشتباك.

المنظار الموجود بالسلاح من طراز 512 تقدمه شركة EO-Tech، من الفئة هولوجرافيك، وبالنسبة لمسند الكتف فهو معدل وتمت إزالة مسند الكتف الأساسي مع السلاح واستبدال مسند الكتف الـ Standard الخاص ببنادق الـ M4 به.

اشتباك

نفذت "بلاك كوبرا" العديد من العمليات الأمنية الناجحة ضد عناصر التنظيمات الإرهابية، بأماكن مختلفة.

وتعد عملية القبض على أحد العناصر الإرهابية شديدة الخطورة في حادث الواحات الإرهابى، عقب مطاردة وتبادل لإطلاق النيران بمشاركة القوات المسلحة، واحدة من أهم الضربات التي قامت بها القوات، وكذا واقعة القضاء على العناصر الإرهابية في المناطق الصحراوية عقب تبادل لإطلاق النيران، كذا القضاء وضبط العناصر الإرهابية بمناطق جنوب الصعيد.

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