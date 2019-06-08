التعليم:615 ألف طالب امتحنوا العربي.. وهذه التجاوزات

رغم تأكيد طلاب الثانوية العامة على سهولة امتحان اللغة العربية إلا أن اللجان لم تخلو من بعض التجاوزات ومحاولات الغش وتصوير الامتحان لنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي
انطلقت، صباح اليوم السبت، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2018 - 2019، إذ أدى 615 ألفا و348 طالبا الامتحان في مادة اللغة العربية (الفترة الأولى) داخل 17 ألفا و177 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وأدى الطلاب خلال الفترة الثانية الامتحان في مادة التربية الدينية الإسلامية بإجمالي 563 ألفا و691 طالبا، وفي مادة التربية الدينية المسيحية بإجمالي 37 ألفا و65 طالبا. وقال خالد عبد الحكم نائب رئيس عام الامتحان، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءا من طباعة الأسئلة.
وأضاف عبد الحكم، في تصريح له، أن عملية نقل الأسئلة إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ولجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة جيمعها مؤمنة بالكامل، متابعا أن أجواء الامتحان خلال اليوم الأول سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، إذ اطمئنت غرفة العمليات المركزية
وأضاف عبد الحكم، في تصريح له، أن عملية نقل الأسئلة إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ولجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة جيمعها مؤمنة بالكامل، متابعا أن أجواء الامتحان خلال اليوم الأول سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، إذ اطمئنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.
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وتلقت غرفة العمليات عدة ملاحظات، إذ رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدة حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارة المنتزه التعليمية بمحافظة الإسكندرية، إدارتي ساقلته التعليمية والبلينا بمحافظة سوهاج، إدارة دمياط الجديدة التعليمية بمحافظة دمياط، إدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة، إدارة الخليفة والمقطم بمحافظة القاهرة، إدارة أبو تيج التعليمية بمحافظة أسيوط، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.
ورصدت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ قيام بعض الطلاب بمدرسة الشهيد مقدم محمد لطفي العشري الثانوية العسكرية للبنين بإحداث شغب، في أثناء انعقاد امتحان اللغة العربية داخل اللجنة ومحاولة الغش باستخدام الهاتف المحمول، وتم استدعاء الشرطة وضبط الطلاب "ط. ر" و"ع. م"، و"غ. م"، وعمل محضر إثبات حالة بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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يذكر أنه يوم الاثنين المقبل، يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، الامتحان في مادتي الاقتصاد والإحصاء بإجمالي عدد 595 ألفا و344 طالبا، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين)، غدا الأحد، الامتحان في مادة (اللغة العربية – الورقة الثانية).
وانطلقت، في الساعة التاسعة صباح اليوم السبت، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، إذ يؤدي الطلاب امتحاني مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتعقد الامتحانات لـ669 ألفا و749 طالبا، منهم 264 ألفا و653 طالبا في الشعبة الأدبية، و118 ألفا و71 طالبا في الشعبة العلمية (رياضيات)، و268 ألفا و938 طالبا في الشعبة العلمية (علوم)، كما تعقد الامتحانات لـ373 طالبا بنظام (STEM) في 11 لجنة، و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة، و1208 من طلاب الدمج، و40 من طلاب المستشفيات، و45 من طلاب السجون.
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وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالي: 704 لجنة سير بقطاع القاهرة، 377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، 389 لجنة سير بقطاع المنصورة، 347 لجنة سير بقطاع أسيوط.
كما يوجد 76 مركزا لتوزيع الأسئلة، و25 لجنة تقدير، و896 استراحة مجهزة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، الذين يبلغ عددهم 156 ألفا و371 مشاركا. (التفاصيل)