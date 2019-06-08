التعليم:615 ألف طالب امتحنوا العربي.. وهذه التجاوزات

رغم تأكيد طلاب الثانوية العامة على سهولة امتحان اللغة العربية إلا أن اللجان لم تخلو من بعض التجاوزات ومحاولات الغش وتصوير الامتحان لنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تحرير:أمينة محمود ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م

طلاب الثانوية العامة

انطلقت، صباح اليوم السبت، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2018 - 2019، إذ أدى 615 ألفا و348 طالبا الامتحان في مادة اللغة العربية (الفترة الأولى) داخل 17 ألفا و177 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وأدى الطلاب خلال الفترة الثانية الامتحان في مادة التربية الدينية الإسلامية بإجمالي 563 ألفا و691 طالبا، وفي مادة التربية الدينية المسيحية بإجمالي 37 ألفا و65 طالبا. وقال خالد عبد الحكم نائب رئيس عام الامتحان، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءا من طباعة الأسئلة.

وأضاف عبد الحكم، في تصريح له، أن عملية نقل الأسئلة إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ولجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة جيمعها مؤمنة بالكامل، متابعا أن أجواء الامتحان خلال اليوم الأول سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، إذ اطمئنت غرفة العمليات المركزية