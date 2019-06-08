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التعليم:615 ألف طالب امتحنوا العربي.. وهذه التجاوزات

رغم تأكيد طلاب الثانوية العامة على سهولة امتحان اللغة العربية إلا أن اللجان لم تخلو من بعض التجاوزات ومحاولات الغش وتصوير الامتحان لنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي
تحرير:أمينة محمود ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
انطلقت، صباح اليوم السبت، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2018 - 2019، إذ أدى 615 ألفا و348 طالبا الامتحان في مادة اللغة العربية (الفترة الأولى) داخل 17 ألفا و177 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وأدى الطلاب خلال الفترة الثانية الامتحان في مادة التربية الدينية الإسلامية بإجمالي 563 ألفا و691 طالبا، وفي مادة التربية الدينية المسيحية بإجمالي 37 ألفا و65 طالبا. وقال خالد عبد الحكم نائب رئيس عام الامتحان، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءا من طباعة الأسئلة.
وأضاف عبد الحكم، في تصريح له، أن عملية نقل الأسئلة إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ولجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة جيمعها مؤمنة بالكامل، متابعا أن أجواء الامتحان خلال اليوم الأول سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، إذ اطمئنت غرفة العمليات المركزية
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لليوم السادس.. مصر تلغي رحلاتها إلى الخرطوم

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، عن إلغاء رحلاتها المتجهة إلى الخرطوم، اليوم الأحد، وذلك لليوم السادس على التوالي، منذ تفاقم الأوضاع في السودان، بعد فض اعتصام القيادة العامة، فجر يوم الإثنين الماضي. وأعلنت شركة مصر للطيران، اليوم السبت، إلغاء الرحلتين رقمي MS 857 وMS 855، التي كان مقررا لهما الإقلاع صباح وظهر اليوم، موضحة أنه على عملائها المسافرين على هذه الرحلات بمراجعة خدمة "الكول سنتر" على رقمي 1717 من أي موبايل أو 090070000 من أي خط أرضي؛ لمعرفة المزيد من التفاصيل.
السيسي-يوقع

السيسي يوافق على قرض بـ70 مليون دينار كويتي

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم السبت، القرار الجمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 507 لسنة 2018، والتي يقتضي بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بمبلغ 70 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 8 أغسطس 2018، ويذكر أن مجلس النواب كان قد وافق على هذا القرار في جلسته التي انعقدت في يوم 24 فبراير الماضي.
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شاروبيم لـ«طالب المروحة»:تأجيل الامتحان بدرجات كاملة

توجه الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم السبت، إلى مستشفى شربين العام، للاطمئنان على حالة الطالب محمود أحمد عبد الهادي، بمدرسة بطرة الثانوية بنين التابعة لإدارة طلخا التعليمية، وذلك بعد سقوط مروحة السقف على رأسه بلجنة الامتحان، ما تسبب في جرح قطعي بالفم بطول 2 سم. وقرر "شاروبيم" السماح للطالب بتأجيل المادة التالية في جدول الامتحانات في حالة عدم استطاعته تأدية الامتحان فيها، قائلًا: "تأجيل مواد الطالب للدور الثاني سيكون بنفس درجة المادة وليس بدرجات النجاح وتعامل معاملة مواد امتحانات الدور الأول في التصحيح".
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إغماءات وكسور.. 7 ضحايا لـ«امتحان العربي» بالدقهلية

شهدت لجان الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، 7 حالات إصابة بين الطلاب، إذ سقطت مروحة سقف على رأس طالب، خلال امتحان اللجنة الأولى مادة اللغة العربية، وأصيب طالب آخر بكسور نتيجة للتدافع في فترة الراحة قبل بدء اللجنة الثانية لمادة التربية الدينية، وشهدت اللجان حالة واحدة لطالبة بفقدان الوعي و4 حالات إغماء طالبات، وتم نقلهن جميعًا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، ولم يشتك الطلاب من صعوبة في امتحان اللغة العربية، مؤكدين أنه في مستوى الطالب المتوسط.
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تعرف على عقوبة تصوير ونشر الامتحانات

"ما عقوبة الطالب الذي يصور الامتحانات من داخل اللجنة، وينشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟" سؤال يتردد كثيرا في اذهان الطلاب وأولياء الأمور ليجيب عنه خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العام، قائلا إنه وفقا للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، تطبق على الطلاب الغشاشين في حالة حيازة الهاتف المحمول حتى لو كان مغلقا أو أي أجهزة تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية الغش أو المساعدة عليه، ويُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان.
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تداول أسئلة وإجابات امتحان بوكليت التربية الدينية

تداولت صفحات الغش الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت، أوراق أسئلة كراسة البوكليت في امتحان التربية الدينية، في أثناء انعقاد اللجان الامتحانية، ونشرت هذه الصفحات إجابات بعض الأسئلة. وفي رد على ما تم تداوله، قالت مصادر بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص لـ"التحرير" إنه جار تتبع ما تم نشره للتأكد من صحته، وذلك بالتواصل مع اللجنة الفنية لواضعى الأسئلة، وضبط الطالب المسئول حال اكتشاف صحة الأسئلة المتداولة.
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طلاب الثانوية العامة: امتحان العربي سهل

أكد طلاب الثانوية العامة، عقب انتهاء امتحان اللغة العربية، اليوم السبت، أن الامتحان جاء سهلا في مستوى الطالب المتوسط ويبعد عن التعقيدات. ومن جانبه، قال إيهاب فتحي معلم خبير لغة عربية بإدارة السيدة زينب التعليمية، إن امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي، والذي بدأ، في الساعة التاسعة صباحا، في مستوى الطالب المتوسط ومعظم الأسئلة سهلة تدرب عليها الطلاب، ولم تخرج عن توقعات المعلمين، مؤكدا أنه لا يوجد حالات حزن بين الطلاب بسبب مستوى الامتحان.
البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (2)

البابا لطلاب الثانوية العامة: ربنا يبارك تعبكم

نشرت صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة المصرية، اليوم السبت، صورة، للبابا تواضروس، يوجه من خلالها رسالة لطلاب الثانوية العامة، يقول فيها: "نصلي من أجل جميع أولادنا اللي بيمتحنوا، ربنا يبارك تعبهم وجهدهم، ويعوض هذه الأتعاب بالفرح لهم وأسرهم ولمجتمعهم". انطلقت، في الساعة التاسعة صباح اليوم السبت، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، إذ يؤدي الطلاب امتحاني مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتعقد الامتحانات لـ669 ألفا و749 طالبا.
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