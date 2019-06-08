شاروبيم لـ«طالب المروحة»:تأجيل الامتحان بدرجات كاملة

تحرير:رانيا الديداموني ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م

محافظ الدقهلية يزرو طالبا أصيب بعد سقوط مروحة

توجه الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم السبت، إلى مستشفى شربين العام، للاطمئنان على حالة الطالب محمود أحمد عبد الهادي، بمدرسة بطرة الثانوية بنين التابعة لإدارة طلخا التعليمية، وذلك بعد سقوط مروحة السقف على رأسه بلجنة الامتحان، ما تسبب في جرح قطعي بالفم بطول 2 سم. وقرر "شاروبيم" السماح للطالب بتأجيل المادة التالية في جدول الامتحانات في حالة عدم استطاعته تأدية الامتحان فيها، قائلًا: "تأجيل مواد الطالب للدور الثاني سيكون بنفس درجة المادة وليس بدرجات النجاح وتعامل معاملة مواد امتحانات الدور الأول في التصحيح".

وأشارت مديرية الصحة، في بيان لها، إلى أن طبيب الاستقبال قد صرح بخروج الطالب لاستكمال الفترة الثانية من الامتحان، بعد إجراء الإسعافات الطبية اللازمة له. ويؤدي 43 ألفا و632 طالبا وطالبة بالثانوية العامة بالدقهلية، 14 ألفا و642 بالقسم الأدبي و20088 بالقسم العلمي و8470 شعبة علمي رياضة، و9369 طالبا وطالبة