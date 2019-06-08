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السبب الحقيقي وراء زيارة رئيس وزراء إثيوبيا للسوادن

تحرير:وكالات ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ م
أبي أحمد علي رئيس وزراء إثيوبيا
أبي أحمد علي رئيس وزراء إثيوبيا
اختتم أبي أحمد علي رئيس الوزراء الإثيوبي، أمس الجمعة، زيارته إلى العاصمة السودانية الخرطوم، عائدا إلى أديس أبابا، بعد أن أجرى عدة اجتماعات مع المجلس العسكري الانتقالي السوداني برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وأيضا مع المعارصة السودانية متمثلة في قوى إعلان الحرية والتغيير، لكن من الواضح أن زيارة أبي أحمد لم تكن من أجل مناقشة إحلال السلام في السودان والوصول إلى وساطة بين المجلس العسكري والمعارضة فقط، إذ تبين، اليوم السبت، أن الزيارة كان هدفها أيضا التفاوض على إطلاق سراح 78 سجينا إثيوبيا.
ونقلت وكالة الأنباء الإثوبية "إينا"، عن مكتب رئيس الوزراء، قوله إن الحكومة كانت تتفاوض على مدار أشهر ماضية، من أجل الإفراج عن هؤلاء السجناء، بعد قضائهم 20 عاما في السجون السودانية، مؤكدا أن أمر هؤلاء المساجين لم يكن الشاغل الوحيد لأبي أحمد، إذ أن الإفراج حدث نتيجة جهود إضافية بذلها في مناقشاته مع قيادات
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طفل من إفريقيا الوسطى

تقرير صادم.. 23 مليون ذكر تزوجوا قبل سن الـ15

في تقرير صادم، نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، اليوم السبت، قالت إن حوالي 115 مليون فتى ورجل في مختلف أنحاء العالم تزوجوا وهم أطفال، بينهم 23 مليون طفل تزوجوا قبل بلوغهم سن الـ15، موضحة أن العدد المقدر لإجمالي حالات زواج الأطفال يصل إلى 765 مليون حالة. واستندت "يونيسيف" في دراستها - التي تعد أول تحليل حول رعاية الأطفال- إلى معلومات من 82 دولة. وعلقت المديرة التنفيذية لليونيسف هنريتا فور، على الأمر، بقولها: "الزواج يسرق الطفولة ويضطر العروسان الطفلان إلى تحمل مسؤوليات قد لا يكون الكبار مستعدين لها".
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حريق ضخم في ميناء إيراني.. وتدمير 4 قوارب

شب، اليوم الجمعة، حريق هائل في رصيف ميناء "نخل تقي"، التابع لمقاطعة عسلوية في محافظة بوشهر جنوب إيران، وهي منطقة معروف عنها أنها غنية بالنفط، كما أن "نخل تقي" سوقا كبيرة للسلع الأجنبية، وذلك حسبما أعلنت السلطات الإيرانية، فيما أوضحت مصادر، لوكالة "روسيا اليوم"، أن الحريق أسفر عن احتراق 4 قوارب لشحن البضائع بالكامل، وتدخلت فرق الإطفاء لإخماد الحريق، أما التلفزيون الإيراني فأوضح أن سلطات البلاد فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب وقوع الحريق، الذي لم يسفر عن أي خسائر بشرية.
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بوتين: إزاحة «هواوي» أول حرب تقنية في العصر الحديث

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن محاولات إزاحة "هواوى" من الأسواق يعد الحرب التقنية الأولى فى العصر الحديث، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم. واقترح بوتين، في كلمته بفعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي، الذى يشارك فيه الرئيس الصيني شي جين بينج، بمدينة سان بطرسبرج الروسية، تأسيس بنك دولى للمعلومات، مؤكدا أن هناك داعين لإنشاء عالمين ينفصل كل منهم عن الأخر وتتسع الفجوة بينهما، وشدد على أن "الدولار أصبح وسيلة ضغط تستغلها واشنطن لمصلحتها".
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مواجهة مرعبة بين مدمرة روسية وسفينة أمريكية ببحر الصين

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الروسية أن الأسطول الروسي في المحيط الهادي اتهم، الجمعة، سفينة حربية أمريكية بأنها كادت أن تتسبب في تصادم مع سفينة عسكرية روسية في بحر الصين الشرقي بسبب مناورة خطيرة على حد وصفها. ونسبت الوكالة إلى البحرية الروسية، القول إن السفينة تشانسلورزفيل التي تحمل صواريخ موجهة اقتربت لمسافة 50 مترا فقط من المدمرة الروسية أدميرال فينوغرادوف. وتابعت "المدمرة الروسية في أعقاب الخطر، اضطرت إلى اتخاذ إجراء طارئ لتجنب الصدام".
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اعتقال قيادي في المعارضة السودانية بعد لقاء أبي أحمد

أعلنت وكالة "رويترز" الإخبارية، أن الأمن السوداني اعتقال محمد عصمت رئيس الحزب الاتحادي الموحد، وذلك بعد أن شارك ضمن وفد تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي يمثل المعارضة السودانية، في اجتماع مع أبي أحمد علي رئيس الوزراء الإثيوبي، الذي يزور الخرطوم للتوسط في حل الأزمة السياسية في البلاد، وهو نفس الأمر الذي أكدته مصادر لموقع جريدة "الرأي" الكويتية. ومن ناحية أخرى أصدر وفد الحرية والتغيير، بيانا يقول فيه: "قدمنا عدة مطالب أساسية قبل الخوض في مناقشة أي تفاصيل معنية بالعملية السياسية"، وذلك بحسب موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
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مصر للطيران تلغي 3 رحلات متجهة للسودان

أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، إلغاء 3 رحلات أرقام MS 853 وMS 855 وMS 857، المتجهة مساء اليوم وصباح وظهر غدا السبت، من مطار القاهرة إلى الخرطوم، موضحة أنه على عملائها المسافرين على هذه الرحلات بمراجعة خدمة "الكول سنتر" على رقمي 1717 من أي موبايل أو 090070000 من أي خط أرضي؛ لمعرفة المزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، اجتمع أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، للمرة الثانية، وذلك بعد انتهاء اجتماعه مع قوى "الحرية والتغيير".
ابى-احمد-رئيس-وزراء-اثيوبيا

ضربة قوية لجهود رئيس وزراء إثيوبيا للوساطة في السودان

على الرغم من الآمال التي يحملها آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، في أن تنجح جهوده في الوساطة بين طرفي الأزمة في السودان -المجلس العسكري الحاكم، وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير-، خلال زيارته السريعة للخرطوم اليوم، والتي تستمر لمدة 24 ساعة فقط، من أجل التوفيق بين المتخاصمين ومحاولة الوصول إلى نقطة تلاقي لإعادة المفاوضات على تسليم السلطة وخريطة المستقبل في السودان، والتي توقفت بعد أحداث فض اعتصام القيادة، الدامية، إلا أن تلك الجهود تلقت ضربة مبكرة بعد مرور أقل من ساعتين على وصوله مطار الخرطوم ولقائه بالفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس.
أبي أحمد-رئيس-وزراء-إثيوبيا

رئيس وزراء إثيوبيا في السودان.. وساطة تبدأ من العسكري

مع تأزم الأوضاع في السودان، قرر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن يجري محاولة يمارس من خلالها دورا محوريا في تحويل الأوضاع على الأرض، بأن يطرح نفسه وسيطا بين الفرقاء في الخرطوم، وتحديدا المجلس العسكري الحاكم برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقادة الحركة الاحتجاجية وخصوصا قوى الحرية والتغيير، في محاولة لتسوية النزاع المحتدم بين الطرفين، والذي وصل ذروته مع الأحداث الدامية التي صاحبت فض اعتصام القيادة فجر الإثنين الماضي، بالقوة، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى، وتوقفت. المفاوضات بين السلطة والمعارضة بشأن انتقال ال
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