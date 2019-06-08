أكمنة الجيزة توقع 12 متهما بالاتجار في المخدرات

تحرير:محمد الشاملي ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ م

كمين شرطي

قدمت قوات الشرطة جهودا مضنية طوال أيام عيد الفطر المبارك في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، حيث داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.

أسفرت جهود الحملات تحت إشراف اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، وبمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، عن ضبط 14 متهما بينهم 12 في قضايا اتجار في المخدرات، عثر بحوزتهم على 980 جراما من مخدر الحشيش، و120 قرصا مخدرا وكمية من مخدر الإستروكس خلال الـ24 ساعة الماضية. كما ألقى رجال مباحث الجيزة القبض على متهم في