السعودية: هناك أدلة كافية بتخريب إيران 4 ناقلات نفط

تحرير:محمد عبد الجليل ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م

الأمم المتحدة

أكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، أن هناك ما يكفي من الأدلة لإثبات أن الهجمات المنسقة التي طالت أربع ناقلات نفط صباح اليوم الثاني عشر من مايو 2019م قبالة ميناء الفجيرة، تتسق مع نمط التصرف المعتاد من النظام الإيراني في شأن رعاية الإرهاب والتخريب ونشر الفوضى في أماكن عديدة. وحث "المعلمي" مجلس الأمن على التعامل مع الوضع ومع المتورطين في الهجمات بالتعبير عن إرادة المجتمع الدولي ألا يقف مكتوفا حيال تصرف كهذا.

وقال معاليه في المؤتمر الصحفي المشترك لمندوبي الدول الثلاث، والذي عقد عقب إحاطة أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالنتائج الأولية للتحقيق في الهجمات المنسقة التي طالت أربع ناقلات نفط قبالة ميناء الفجيرة: "إن المسؤولية تقع على عاتق إيران". وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد هاجم