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السعودية: هناك أدلة كافية بتخريب إيران 4 ناقلات نفط

تحرير:محمد عبد الجليل ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
أكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، أن هناك ما يكفي من الأدلة لإثبات أن الهجمات المنسقة التي طالت أربع ناقلات نفط صباح اليوم الثاني عشر من مايو 2019م قبالة ميناء الفجيرة، تتسق مع نمط التصرف المعتاد من النظام الإيراني في شأن رعاية الإرهاب والتخريب ونشر الفوضى في أماكن عديدة. وحث "المعلمي" مجلس الأمن على التعامل مع الوضع ومع المتورطين في الهجمات بالتعبير عن إرادة المجتمع الدولي ألا يقف مكتوفا حيال تصرف كهذا.
وقال معاليه في المؤتمر الصحفي المشترك لمندوبي الدول الثلاث، والذي عقد عقب إحاطة أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالنتائج الأولية للتحقيق في الهجمات المنسقة التي طالت أربع ناقلات نفط قبالة ميناء الفجيرة: "إن المسؤولية تقع على عاتق إيران". وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد هاجم
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رئيس-المجلس-الانتقالي-السوداني-عبد-الفتاح-البرهان

العسكري السوداني: نسعى إلى التداول السلمي للسلطة

صرح المجلس العسكري الانتقالي السوداني، اليوم السبت، بأنه يسعى لتعوافق وطني، وعبور الفترة الانتقالية إلى بر الأمان، بما يفضي إلى تأسيس تحول ديمقراطي وتداول سلمي للسلطة، وذلك حسبما أورد موقع "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل له. من ناحية أخرى، أعلنت وكالة "رويترز" الإخبارية، نقلا عن مصدرين في المعارضة السودانية أن الأمن السوداني اعتقل اثنين من قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال في وقت مبكر من صباح اليوم، بعد فترة قليلة من اجتماع عقد مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.
قرقاش

قرقاش: أنا لست في السودان.. وهذا حل الأزمة

بعد أن تداولت بعض وسائل الإعلام القطرية، أنباء تفيد بوجود وفد سعودي إماراتي يضم الأمير خالد بن سلمان، ومحمد دحلان مستشار ولي عهد أبو ظبي، وأنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في العاصمة السودانية الخرطوم، خرج الأخير عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" لنفي هذه الأنباء، مؤكدا على مشاركته الحالية في منتدى براتيسلافا في سلوفاكيا، وكتب تغريدة يقول فيها: "استغربت، ولم أستغرب فبركات منصات الإعلام القطري ومنها الميدل إيست آي التي تروج لوجودي في الخرطوم".
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«حراك الجزائر» يرفض الحوار.. ويصر على رحيل «بن صالح»

لم تنجح خطوة تأجيل الانتخابات الرئاسية في الجزائر التي كان من المقرر أن تنعقد يوليو المقبل في امتصاص غضب الشارع، فلا يزال الشارع الجزائري ينتفض ضد رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وفي مقدمتهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح. المؤسسة العسكرية جددت دعوتها للحوار من أجل حل الأزمة السياسية للجزائر، ورفضها بشكل قطعي المرحلة الانتقالية التي قالت إنها ستفرز وضعا يصعب التحكم فيه. ورد الجزائريون على دعوة الرئيس المؤقت للحوار بالخروج أمس في مسيرات مليونية جديدة بالعاصمة ومختلف الولايات في تظاهرة جديدة هي الأولى منذ إلغاء انتخابات الرئاسة.
صحف-سعودية1

صحف سعودية: ماي تغادر المحافظين وقوات حفظ سلام لليمن

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت، باستقالة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الجمعة من رئاسة الحزب المحافظ، كما استعرضت العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، وسلطت الضوء على مناطق الصراع في الشرق الأوسط. ذكرت صحيفة "عكاظ" أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي غادرت أمس رئاسة حزب المحافظين، معلنةً بدء السباق لخلافتها الذي سيُحدّد من سيتولى المهمة الشاقة لتنفيذ "بريكست". وبعد تقديم استقالتها من منصب رئاسة الحزب المحافظ، ستبقى ماي في مهامها حتى تعيين حزب المحافظين خلفاً لها بحلول أواخر يوليو.
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نفط قطر

الصين تدرس اقتراحات لتأمين إمداداتها النفطية

تنتظر الأوساط السياسية والاقتصادية أن يكون هناك رد فعل صارم من جانب الصين للعقوبات التي فرضتها أمريكا على إيران وصادراتها النفطية، والتي تعد بكين أهم مستورديها خلال السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي يشير إلى أنها لن تقف عاجزة أمام تلك المتغيرات. وتعد الصين في الوقت الحالي جزءًا مؤثرًا من النظام العالمي لتجارة الطاقة، حيث تستورد بانتظام أكثر من 9 ملايين برميل يوميًا، بالإضافة إلى كميات سريعة النمو من الغاز الطبيعي، غير أن بكين تواجه تهديدًا أمريكيًا لمصادرها النفطية.
القمة الاسلامية فى مكة (4)

صحف عالمية: الرياض حققت أهداف قمة مكة

استطاعت القمتين العربية والإسلامية التي أقيمت في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، أن تحظى باهتمام كبير على مستوى التغطية الإعلامية، لا سيما وأنها عقدت في وقت تزداد فيه التوترات بشكل واضح بمنطقة الخليج العربي. الحشد الإسلامي والعربي الذي دعت إليه السعودية، كان بمثابة خطوات واثقة من جانب قيادتها نحو إدانة الأنشطة الإرهابية والعنف بشتى أشكاله خلال الأيام القليلة الماضية، وتحديدًا بعد استهداف ناقلات المفط قبالة سواحل ميناء الفجيرة الإماراتي مايو الماضي.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-يصل السعودية-للمشاركة في-قمة-مكة (3)

السيسي يشاهد بقايا صواريخ اعترضتها السعودية في الجو

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، فور وصوله إلى مطار الملك فهد بن عبد العزيز إلى شرح مفصل من العقيد تركى المالكى، المتحدث باسم قوات التحالف العربى، بشأن الاعتداءات التي جرت على الأراضي السعودية مؤخرا. وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على صفحته بموقع "فيسبوك": إن الرئيس السيسي شاهد بقايا بعض الأسلحة والصواريخ التى اعترضتها قوات الدفاع الجوى السعودي أخيرا في الجو. ووصل الرئيس السيسي، اليوم، إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية الطارئة والقمة الإسلامية بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
حسن-روحانى

رغم عدم دعوتها.. إيران تتطفل على قمة مكة

فاجأت إيران، المملكة العربية السعودية وسلطاتها بإعلان نيتها حضور قمة منظمة التعاون الإسلامي المقررة في مكة المكرمة، غدا الخميس، رغم عدم تلقيها أي دعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور القمة. وكشف عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني، اليوم الأربعاء، عن أن "إيران ستشارك في قمة منظمة التعاون الإسلامي في مكة لكن ليس على مستوى رفيع"، وجاءت مفاجأة عراقجي بعزم بلاده على حضور هذه القمة، بعد إعلان وكالة "إيسنا" الإيرانية أن السعودية لم ترسل أي دعوة لإيران للمشاركة في القمة، مضيفة أنها تلقت الدعوة من أمانة المنظمة فقط.
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