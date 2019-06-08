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السيسي يوافق على قرض بـ70 مليون دينار كويتي

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم السبت، القرار الجمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 507 لسنة 2018، والتي يقتضي بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بمبلغ 70 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 8 أغسطس 2018، ويذكر أن مجلس النواب كان قد وافق على هذا القرار في جلسته التي انعقدت في يوم 24 فبراير الماضي.
كما نشرت الجريدة، قرار السيسي رقم 250 لسنة 2019 بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للنقل البري "فرع القاهرة" لمدة 4 سنوات، والذي ينص على أن يشكل مجلس إدارة الشركة برئاسة اللواء أ.ح صبري عبد اللطيف حسين علي، وعضوية: ممثل عن وزارة الداخلية من الدرجة الممتازة يختاره الوزير، ممثل عن وزارة السياحة
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مصر-للطيران (1)

لليوم السادس.. مصر تلغي رحلاتها إلى الخرطوم

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، عن إلغاء رحلاتها المتجهة إلى الخرطوم، اليوم الأحد، وذلك لليوم السادس على التوالي، منذ تفاقم الأوضاع في السودان، بعد فض اعتصام القيادة العامة، فجر يوم الإثنين الماضي. وأعلنت شركة مصر للطيران، اليوم السبت، إلغاء الرحلتين رقمي MS 857 وMS 855، التي كان مقررا لهما الإقلاع صباح وظهر اليوم، موضحة أنه على عملائها المسافرين على هذه الرحلات بمراجعة خدمة "الكول سنتر" على رقمي 1717 من أي موبايل أو 090070000 من أي خط أرضي؛ لمعرفة المزيد من التفاصيل.
محافظ-الدقهلية-يزور-طالب-المروحة

شاروبيم لـ«طالب المروحة»:تأجيل الامتحان بدرجات كاملة

توجه الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم السبت، إلى مستشفى شربين العام، للاطمئنان على حالة الطالب محمود أحمد عبد الهادي، بمدرسة بطرة الثانوية بنين التابعة لإدارة طلخا التعليمية، وذلك بعد سقوط مروحة السقف على رأسه بلجنة الامتحان، ما تسبب في جرح قطعي بالفم بطول 2 سم. وقرر "شاروبيم" السماح للطالب بتأجيل المادة التالية في جدول الامتحانات في حالة عدم استطاعته تأدية الامتحان فيها، قائلًا: "تأجيل مواد الطالب للدور الثاني سيكون بنفس درجة المادة وليس بدرجات النجاح وتعامل معاملة مواد امتحانات الدور الأول في التصحيح".
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التعليم:615 ألف طالب امتحنوا العربي.. وهذه التجاوزات

انطلقت، صباح اليوم السبت، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2018 - 2019، إذ أدى 615 ألفا و348 طالبا الامتحان في مادة اللغة العربية (الفترة الأولى) داخل 17 ألفا و177 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وأدى الطلاب خلال الفترة الثانية الامتحان في مادة التربية الدينية الإسلامية بإجمالي 563 ألفا و691 طالبا، وفي مادة التربية الدينية المسيحية بإجمالي 37 ألفا و65 طالبا. وقال خالد عبد الحكم نائب رئيس عام الامتحان، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءا من طباعة الأسئلة.
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إغماءات وكسور.. 7 ضحايا لـ«امتحان العربي» بالدقهلية

شهدت لجان الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، 7 حالات إصابة بين الطلاب، إذ سقطت مروحة سقف على رأس طالب، خلال امتحان اللجنة الأولى مادة اللغة العربية، وأصيب طالب آخر بكسور نتيجة للتدافع في فترة الراحة قبل بدء اللجنة الثانية لمادة التربية الدينية، وشهدت اللجان حالة واحدة لطالبة بفقدان الوعي و4 حالات إغماء طالبات، وتم نقلهن جميعًا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، ولم يشتك الطلاب من صعوبة في امتحان اللغة العربية، مؤكدين أنه في مستوى الطالب المتوسط.
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حسني مبارك يكشف شخصية منعت السلام بين سوريا وإسرائيل

تحدث الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن تفاصيل عن عملية السلام، التي كانت على وشك أن تتم بين سوريا وإسرائيل، في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إسحاق رابين. وقال مبارك في الحوار، الذي نشرت مقتطفات منه، الإعلامية الكويتية فجر السعيد عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر": "شجعت رابين على التفاوض مع السوريين وكان السوريون متحفظون في إطلاعنا على المفاوضات، وأبلغني رابين بالاتفاق مع سوريا بأنها ستأخذ أرضها، لكن نقطة الخلاف كانت في رفض السوريين إقامة علاقات وفتح سفارات".
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لأول مرة.. مبارك يكشف أسرار الغزو العراقي للكويت

كشف الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في مقابلة مع الإعلامية الكويتية فجر السعيد، أسرار وخفايا الغزو العراقي للكويت وذلك للمرة الأول من تخليه عن الحكم في فبراير عام 2011. ونشرت السعيد تغريدات، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، وذكرت فيها أن مبارك كشف لها أسرار وخفايا الغزو العراقي للكويت". وأضافت أنه تحدث عن "عواقب صفقة القرن، ومعلومات عن حرب السادس من أكتوبر واستعادة سيناء، بالإضافة إلى تأثير الدور الأمريكي والروسي في الشرق الأوسط". وقالت، إن مبارك ذكر في لها أنها قال لرئيس وزراء إسرائيل الأسبق شيمون بيريز: "إنتوا عايزين تخشوا الجامعة العربية؟
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السيسي يوضح أسباب الاستعجال في المشروعات: كانت هتكلفنا 3 أضعاف

فسر الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح محور روض الفرج، اليوم، سر الاستعجال في إنجاز المشروعات القومية خلال الأربع سنوات الماضية، على الرغم من أن هناك من يرى أن "استعجلنا غير مبرر"، وقبل التوضيح وجه سؤالا للواء أركان حرب إيهاب محمد الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قائلا: "لو إحنا قولنا نبدأ دلوقتي المشروعات ديه اللي قولتوا بتكلف 170 مليار دولار، تكلفنا كام؟"، فرد "الفار": "هنضرب في 3، لأن فرق سعر الجنيه اختلف، يعني لما نيجي نقارن بين سعر الجنيه دلوقتي ومن 3 سنين طبقا للتوقيتات اللي بدأنا فيها هيكلفنا مش أقل من 400 مليار".
محور روض الفرج

دخل جينيس وعرضه 67.3 متر.. محور روض الفرج في 14 معلومة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، محور روض الفرج وكوبري "تحيا مصر" الملجم والمار أعلى نهر النيل والذي دخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية كأعرض كوبري في العالم، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وكامل الوزير وزير النقل والمواصلات وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وبدأ الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، وعقب ذلك، تم عرض فيلم تسجيلي من إنتاج الشئون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان "شرايين الأمل" يعرض مراحل البناء.
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