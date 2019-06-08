السيسي يوافق على قرض بـ70 مليون دينار كويتي

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم السبت، القرار الجمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 507 لسنة 2018، والتي يقتضي بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بمبلغ 70 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 8 أغسطس 2018، ويذكر أن مجلس النواب كان قد وافق على هذا القرار في جلسته التي انعقدت في يوم 24 فبراير الماضي.

كما نشرت الجريدة، قرار السيسي رقم 250 لسنة 2019 بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للنقل البري "فرع القاهرة" لمدة 4 سنوات، والذي ينص على أن يشكل مجلس إدارة الشركة برئاسة اللواء أ.ح صبري عبد اللطيف حسين علي، وعضوية: ممثل عن وزارة الداخلية من الدرجة الممتازة يختاره الوزير، ممثل عن وزارة السياحة