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رد «شيخ الحارة» على أرملة محمد نجم: اسألوا أحمد آدم

تحرير:التحرير ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص
أرملة محمد نجم
أرملة محمد نجم
حالة جدل كبيرة أثارتها أرملة الفنان الكبير محمد نجم، خلال العزاء الذي أُقيم للراحل مساء أمس الجمعة في مسجد عمر مكرم بالتحرير، حيث تعهدت في أثناء تلقيها العزاء من الإعلامي وائل الإبراشي، أنها ستأخذ حقه ولن تتركه قائلة: "أنا مش هاسيب حقه، والله العظيم ما هاسيب حقه، إنت قولت لشريف ابنه لما بابا يقوم قوللي، لكن بابا ماقامش ومات، عشان اللي حصل ده، وأنا والله ما هاسيب حقه". وقد أثارت كلمات أرملة نجم الكثير من اللغط حول تفسيرها، وربطها الكثيرون بحلقة الفنان أحمد آدم في برنامج "شيخ الحارة"، التي انتقد فيها "آدم" الراحل بشدة.
ومن جانبه علّق رئيس تحرير برنامج "شيخ الحارة" محمد الشواف، على هذا الاتهام، عبر "فيسبوك"، قائلا: "أولا رحمة الله على محمد نجم.. ثانيا بعد حلقة أحمد آدم اللي رد فيها على تصريح لنجم بدون تجريح، ماحدش طلب من أسرته يرد معانا على كلامه ولا شريف أو بنت الأستاذ طلبت ترد، ولا الأستاذ نجم جه البرنامج، ولو كانوا
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ردا على الشائعات.. جورج سيدهم يحتفل بعيد ميلاده(صور)

احتفل الفنان الكبير جورج سيدهم، مساء أمس الجمعة، بعيد ميلاده الـ81، حيث إنه من مواليد جرجا بسوهاج في 28 مايو عام 1938، وذلك في فندق سونسيتا شارع الطيران بمدينة نصر، وذلك مع زوجته الدكتورة ليندا، ووسط كوكبة من الأصدقاء من الوسط الفني والأدبي والإعلامي، ومنهم، الكاتب الصحفي مفيد فوزي، والفنان لطفي لبيب، والمستشار أمير رمزي، والإعلامي أسامة منير، والكاتبة فاطمة ناعوت، والدكتور إيهاب رمزي، ورجل الأعمال هاني قسيس، وأحيا الحفل الفنانة فينوس والفنان توني.
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«الفارس والأميرة» أول فيلم رسوم متحركة مصري عربي

على مدى نحو عشرين عامًا كاملة، ظل حلم إنتاج فيلم "الفارس والأميرة" أول فيلم رسوم متحركة سينمائي مصري وعربي، يراود صناعه، وفي مقدمتهم مؤلفه ومخرجه السيناريست بشير الديك، ومنتجه عباس أبو العباس، وها هو ذا الحلم يقترب من الظهور للنور، وهو ما كشفه مؤلف موسيقى الفيلم هيثم الخميسي، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، وقال إنه تم الانتهاء من الفيلم تمامًا، وشاهده لأول مرة بالأمس في استوديو الصوت قبل أن تخرج للنور نسخة الفيلم النهائية، وكتب: "وأنا باتفرج على التتر دموعي نزلت من الفرحة لما شفت مئات الأسماء المصرية والعربية شاركوا في صناعة الفيلم".
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75 سنة كوميديا.. النجوم في عزاء محمد نجم (فيديو)

تلقى "شريف"، نجل الفنان الكبير محمد نجم، عزاء والده الراحل مساء اليوم الجمعة، من مسجد عمر مكرم بالتحرير، وإلى جواره الفنان عمرو عبد الجليل، بحضور الكثير من النجوم، وفي مقدمتهم أشرف زكي، سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز، محمد هنيدي، أحمد عبد العزيز، فاروق فلوكس، محمد محمود، مجدي صبحي، شريف باهر، نادر أبو الليف، محمد جمعة، أيمن عزب، شريف حلمي، أحمد صقر، شيرين، شهيرة، شمس، هند عاكف، آمال رمزي، بالإضافة إلى عزمي مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق، والإعلامي محمد الغيطي، وغيرهم.
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فنانون ينعون محمد نجم: «وداعا يا صاحب القلب الطيب»

رحل عن عالمنا، صباح اليوم الأربعاء، وفي أول أيام عيد الفطر المبارك، الفنان الكبير محمد نجم عن عمر يناهز 75 عاما، بعد صراع مع المرض، حيث شيع جثمانه بعد صلاة العصر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وسط حضور بسيط من الفنانين، إضافة إلى أسرة الفقيد.. كان نجم قد تعرض الفترة الماضية لجلطة دماغية أدخلته فى غيبوبة، ونقل على أثرها لأحد المستشفيات فى الدقي، وطلب ابنه «شريف» من محبيه الدعاء له. ورغم غياب أغلب الفنانين عن حضور الجنازة فإن بعضهم نعى الفقيد وذلك عبر مواقع التواصل.
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«الإعلاميين» تتخذ الإجراءات الجنائية ضد بسمة وهبة

صرح الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أن النقابة حررت محضرا بقسم شرطة 6 أكتوبر ثالث، ضد قناة "القاهرة والناس"، لامتناعها عن استلام قرار النقابة الخاص بوقف الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "شيخ الحارة" على شاشة القناة، بعد مخالفة ميثاق الشرف الإعلامي، وعدم تقنين أوضاعها مع النقابة طبقا لنص المادتين "2– 19" من القانون 93 لسنة 2016 الذي يحظر ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد في جداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة. كما قررت النقابة اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد كل من بسمة وهبة، وإدارة القناة، تطبيقا لنص المادتين "88– 89" من القانون.
بسمة-وهبة

رغم قرار الوقف.. «القاهرة والناس» تعرض «شيخ الحارة»

بالرغم من صدور قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوقف برنامج "شيخ الحارة" للإعلامية بسمة وهبة لمدة شهر، إلا أن قناة "القاهرة والناس" أذاعت حلقة اليوم في موعدها، وحل ضيفا الدكتور مصطفى الفقي. وقال المجلس إنه أصدر قراره بعد الاطلاع على القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والأعلى للإعلام، والاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بإنشاء الأعلى للإعلام، وقرار الأعلى للإعلام رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والأعلى للإعلام.
ياسمين الخطيب و خالد يوسف (1)

خالد يوسف يقاضي ياسمين الخطيب وبسمة وهبة

أعلن المخرج خالد يوسف، أنه ضاق ذرعا من الخوض في سيرته في أكثر من حلقة من برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، وقرر أن يقاضي الإعلامية والقناة العارضة، بالإضافة للفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، والتي حلت ضيفة على البرنامج مساء اليوم السبت. وكتب خالد يوسف، عبر حسابه بـ"إنستجرام": "‎لقد كلفت المحامي الخاص بي برفع قضية على قناة القاهرة والناس، وبرنامج شيخ الحارة ومذيعته وضيفة حلقته اليوم، هذا البرنامج الذي عاش معظم حلقاته على الخوض في سيرتي والتشهير المتعمد بي".
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