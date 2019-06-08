رد «شيخ الحارة» على أرملة محمد نجم: اسألوا أحمد آدم

تحرير:التحرير ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص

أرملة محمد نجم

حالة جدل كبيرة أثارتها أرملة الفنان الكبير محمد نجم، خلال العزاء الذي أُقيم للراحل مساء أمس الجمعة في مسجد عمر مكرم بالتحرير، حيث تعهدت في أثناء تلقيها العزاء من الإعلامي وائل الإبراشي، أنها ستأخذ حقه ولن تتركه قائلة: "أنا مش هاسيب حقه، والله العظيم ما هاسيب حقه، إنت قولت لشريف ابنه لما بابا يقوم قوللي، لكن بابا ماقامش ومات، عشان اللي حصل ده، وأنا والله ما هاسيب حقه". وقد أثارت كلمات أرملة نجم الكثير من اللغط حول تفسيرها، وربطها الكثيرون بحلقة الفنان أحمد آدم في برنامج "شيخ الحارة"، التي انتقد فيها "آدم" الراحل بشدة.

ومن جانبه علّق رئيس تحرير برنامج "شيخ الحارة" محمد الشواف، على هذا الاتهام، عبر "فيسبوك"، قائلا: "أولا رحمة الله على محمد نجم.. ثانيا بعد حلقة أحمد آدم اللي رد فيها على تصريح لنجم بدون تجريح، ماحدش طلب من أسرته يرد معانا على كلامه ولا شريف أو بنت الأستاذ طلبت ترد، ولا الأستاذ نجم جه البرنامج، ولو كانوا