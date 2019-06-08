طلاب الثانوية عن امتحان اللغة العربية: سهل وبسيط

اليوم.. انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة.. والبداية باللغة العربية والتربية الدينية.. وطالبات مدرسة المنيرة عن امتحان اللغة العربية: فى مستوى الطالب المتوسط

تحرير:صابر العربي - تصوير- ماريهام صالح ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٦ م

انطلقت في الساعة التاسعة صباح اليوم السبت، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام دراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، إذ يؤدي الطلاب امتحاني مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتعقد الامتحانات لـ669 ألفا و749 طالبا منهم 264 ألفا و653 طالبا في الشعبة الأدبية و118 ألفا و71 طالبا في الشعبة العلمية (رياضيات)، و268 ألفا و938 طالبا في الشعبة العلمية (علوم)، كما تعقد الامتحانات لـ373 طالبا بنظام (STEM) في 11 لجنة، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة، و1208 من طلاب الدمج، و40 من طلاب المستشفيات، و45 من طلاب السجون.

ومع حلول الساعة الثانية من ظهر اليوم، فتحت مدارس الجمهورية أبوابها، لخروج طلاب الثانوية العامة، معلنة عن انتهاء أداء امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية. كاميرا "التحرير"، كانت بجوار مدرسة المنيرة الإعدادية النموذجية، والتى استقبلت عددا من طالبات الثانوية العامة، وذلك للوقوف من خلال بعض الطالبات،

ومع حلول الساعة الثانية من ظهر اليوم، فتحت مدارس الجمهورية أبوابها، لخروج طلاب الثانوية العامة، معلنة عن انتهاء أداء امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية.

كاميرا "التحرير"، كانت بجوار مدرسة المنيرة الإعدادية النموذجية، والتى استقبلت عددا من طالبات الثانوية العامة، وذلك للوقوف من خلال بعض الطالبات، على مستوى امتحان اللغة العربية.

فرحة للطلاب

ومن جهتها أكدت إحدى الطالبات، وتدعى نورهان مجدى، سهولة امتحان اللغة العربية، مشددة على أن الامتحان رغم سهولته لا يخلو من بعض النقاط الصعبة التى تتطلب من الطالب بشكل عام مزيدا من التفكير والتدقيق، خاصة فى التعبير وبعض النقاط بالأدب والنحو.. اقرأ أيضا.. إصابة 5 طالبات بانهيار عصبي في الثانوية بالبحيرة

بينما عبرت والدة الطالبة نورهان مجدى، عن أمنيات أسرتها على أن تلتحق ابنتها بكلية الهندسة، خاصة بعدما أكدت رحلة المعاناة التى عاشتها الأسرة من أجل الإنفاق على نورهان، من "عمل أكتر من جمعية" لتلبية احتياجاتها المادية.

وفى السياق ذاته، قالت الطالبة سلمى حسام، إن امتحان اللغة العربية كان فى مستوى الطالب المتوسط، معربة عن سعادتها البالغة للانتهاء من الامتحان قبل الموعد المخصص له والمقرر له ثلاث ساعات، قائلة: خلصت الامتحان فى ساعتين وقمت بمراجعته مرتين".

الامتحان سهل وعادى

بينما أكدت الطالبة سدرة ياسر المنشد، الطالبة السورية بالصف الثالث الثانوى، أن الامتحان مثله مثل باقي الامتحانات التى تم التدريب عليها، وليس به أى مفاجآت، متمنية أن تسير الامتحانات القادمة على نفس مستوى اللغة العربية.

ومن جانبه قال والد الطالبة السورية، ياسر المنشد، إن الامتحانات فى سوريا تتم فى أجواء أكثر هدوءا وليس بها أجواء توتر لا من الطلاب ولا من قبل الأهالي، منتقدا أجواء التوتر من قبل بعض أولياء الأمور: قائلا: "الطلاب فى سوريا يمتحنون فى أجواء هادئة وبدون دروس خصوصية".

وأكد خالد عبد الحكم، نائب رئيس عام الامتحان، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءا من طباعة الأسئلة.

وأضاف عبد الحكم، في تصريح له، أن عملية نقل الأسئلة إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ولجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة جيمعها مؤمنة بالكامل، متابعا بأن أجواء الامتحان خلال اليوم الأول سارت بشكل جيد ومنضبط وبدون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، إذ اطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وتداولت صفحات الغش الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت، أوراق أسئلة كراسة البوكليت في امتحان التربية الدينية، في أثناء انعقاد اللجان الامتحانية، ونشرت هذه الصفحات إجابات بعض الأسئلة.

وفي رد على ما تم تداوله، قالت مصادر بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص لـ"التحرير" إنه جار تتبع ما تم نشره للتأكد من صحته، وذلك بالتواصل مع اللجنة الفنية لواضعى الأسئلة، وضبط الطالب المسئول حال اكتشاف صحة الأسئلة المتداولة.

وبلغ عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات.