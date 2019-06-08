ريال مدريد يوافق على شرط هازارد ويجعله الأعلى أجرًا

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٦ م

إيدين هازارد

اشترط النجم البلجيكي إيدين هازارد على ريال مدريد أن يصبح اللاعب الأعلى أجرًا كي ينتقل إلى صفوف الفريق الملكي، وهو ما وافقت عليه إدارة المرينجي قبل إعلان إتمام الصفقة رسميا أمس، وذلك بحسب صحيفة "إيفننج ستاندارد". وكان هازارد يتقاضى مع تشيلسي أجرًا أسبوعيا يصل إلى 225 ألف جنيه إسترليني، وسيتقاضى مع ريال مدريد 450 ألف يورو، ليصبح اللاعب الأعلى أجرًا في صفوف الفريق، إذ سيحصل على 22 مليون يورو سنويا، مقابل حصول النجم الويلزي جاريث بيل على 17 مليون يورو سنويا.

وبات قائد الفريق سيرجيو راموس ثالث أعلى اللاعبين أجرًا في ريال مدريد بحصوله على 12 مليون يورو سنويا. يذكر أن ريال مدريد تعاقد، أمس الجمعة، مع النجم البلجيكي بعقد يمتد لخمس سنوات حتى عام 2024، دون الكشف عن قيمة الصفقة، وتشير شبكة "سكاي سبورتس" بحسب مصادرها، إلى أن قيمة الصفقة وصلت إلى 100 مليون يورو. وبات