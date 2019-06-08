حملات لضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار في الجيزة

تحرير:محمد الشاملي ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م

حملة تموينية

جهود مستمرة لإدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إذ شن ضباط الإدارة حملة مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار خلال أيام عيد الفطر المبارك، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 35 قضية تموينية تنوعت ما بين مخالفات عدم حمل شهادة صحية، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم وجود قائمة بيانات.

وقاد العميد مصطفى البكري، مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مأموريات عدة استهدفت مراقبة المخابز بمختلف القطاعات وفق سياسة وزارة الداخلية، وتضمنت الحملة المرور على مخابز عدة ثبت وجود مخالفات فيها، أبرزها تحرير 13 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات. وعمد مدير مباحث التموين إلى