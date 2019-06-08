جريمة

حملات لضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار في الجيزة

تحرير:محمد الشاملي ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م
حملة تموينية
حملة تموينية
جهود مستمرة لإدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إذ شن ضباط الإدارة حملة مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار خلال أيام عيد الفطر المبارك، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 35 قضية تموينية تنوعت ما بين مخالفات عدم حمل شهادة صحية، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم وجود قائمة بيانات.
وقاد العميد مصطفى البكري، مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مأموريات عدة استهدفت مراقبة المخابز بمختلف القطاعات وفق سياسة وزارة الداخلية، وتضمنت الحملة المرور على مخابز عدة ثبت وجود مخالفات فيها، أبرزها تحرير 13 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات. وعمد مدير مباحث التموين إلى
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مرور القاهرة تطهر الشوارع من وباء السيارات المركونة

خلال اليوم السبت، شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بقيادة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، حملات مرورية بكل قطاعات القاهرة، وكذا الميادين والطرق الرئيسية، لتسهيل عملية السير، ورفع السيارات المركونة من جانبي الطريق، لعدم استخدامها في عمليات إرهابية، بالإضافة إلى رفع الإشغالات من نهر الطريق. وتمكنت الحملات التي استمرت 24 ساعة، من رفع 12 سيارة ودراجة متروكة، بينها 3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم تسليم 4 لمالكيها، وضبط 5 دراجات نارية بدون أوراق.
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الأمن يتوصل لهوية 5 طلاب سربوا أسئلة «لغة عربية»

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على 5 طلاب داخل مقار لجان امتحان اللغة العربية بسوهاج ودمياط والإسكندرية، عقب التأكد من تورطهم في تسريب نماذج لكراسات أسئلة وأجوبة الخاصة بامتحان مادة اللغة العربية بموقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك عقب بدء الامتحان بنحو 60 دقيقة، تم اتخاذ الإجراءات الإدارية تجاه الطلاب ومشرفي الامتحانات بتك المدارس لتقاعسهم عن تنفيذ التعليمات الخاصة بمنع دخول الطلاب للجان الامتحان حاملين هواتفهم المحمولة.
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إشغالات عثمان محرم.. الشرطة تواصل حملاتها الانضباطية

واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملتها التفتيشية لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافتيريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين.
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البحث الجنائي يفحص 30 مشتبها فيه بالهرم

نفذت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين، نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين. واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، بوصفها مقصدا سياحيا مهما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة.
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ضبط 75 قضية تموينية متنوعة و22 مخبزا مخالفا بالجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار خلال أيام عيد الفطر المبارك، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 75 قضية تموينية تنوعت ما بين 23 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 16 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 14 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
بائعة-خبز-أرشيفية

مباحث التموين تداهم 32 مخبزا في الجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 70 قضية تموينية تنوعت ما بين 17 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 8 منشآت بدون ترخيص، وتحرير 13 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
بائعة-خبز-أرشيفية

مباحث التموين تكثف حملاتها على مخابز الغلابة بالجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 105 قضايا تموينية تنوعت ما بين 22 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 17 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 14 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
مباحث-التموين-صور-ارشيفية (3)

مباحث التموين تضبط 105 قضايا في الجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 105 قضايا تموينية تنوعت ما بين 24 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 15 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 13 مخالفة عدم وجود قائمة بيانات.
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