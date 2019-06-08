إيرادات ثالث أيام العيد..صراع بين الممر وسبع البرمبة
تحرير:التحرير
٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
الممر
منافسة قوية يشهدها موسم عيد الفطر بين 5 أفلام مهمة، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد، وجاءت إيرادات ثالث أيام عيد الفطر المبارك، الجمعة 7 يونيو، في صالح "كازابلانكا" الذي احتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه، إذ حقق إيرادا بلغ 7 ملايين و128 ألفا و909 جنيهات، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم على مستوى إيرادات السينما العربية، حيث يعرض الفيلم في دور العرض العربية والخليجية.
المركز الثاني كان من نصيب فيلم "الممر" محققا 3 ملايين و578 ألفا و731 جنيها، وهو من بطولة: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، وتأليف وإخراج شريف عرفة.
بينما في المركز الثالث فيلم "سبع البرمبة"، بإيراد بلغ 3 ملايين و204 آلاف و872 جنيها، وهو
المركز الثاني كان من نصيب فيلم "الممر" محققا 3 ملايين و578 ألفا و731 جنيها، وهو من بطولة: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، وتأليف وإخراج شريف عرفة.
بينما في المركز الثالث فيلم "سبع البرمبة"، بإيراد بلغ 3 ملايين و204 آلاف و872 جنيها، وهو من بطولة: رامز جلال، جميلة عوض، مها أبو عوف، بيومي فؤاد، محمد ثروت، بدرية طلبة، نور قدري، وتأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.
وفي المركز الرابع جاء فيلم "حملة فرعون" محققا 2 مليون و583 ألفًا و588 جنيهًا، من بطولة: عمرو سعد، روبي، محمد لطفي، محمود عبد المغني، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.
وحل فيلم "محمد حسين" للفنان محمد سعد، في المركز الأخير، محققا 548 ألفا و141 جنيها، وهو من تأليف شريف عادل، وإخراج محمد علي.