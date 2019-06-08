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ما علاقة فشار الميكروويف بالإصابة بالسرطان؟

كشفت العديد من الدراسات مؤخرًا أن فشار الميكروويف يحتوي على مواد تشبه الموجودة في السيجارة، مما يعني أنه يحمل ذات أضرار التدخين. هذه المواد المضرة تسبب مشكلات في التنفس
تحرير:مي فؤاد ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
الفشار
الفشار
يعد الفشار طعاما صحيا ومسليا ولذيذا، لا شك فى ذلك، مذاقه المختلف يجعله الأفضل لدى الكبار والصغار، ولذلك فهو جزء من طقوس مشاهدة الأفلام. لا تخلو عادة الذهاب إلى المسرح دون الانغماس في طبق كبير منه. ما عليك سوى إدخال كيس في الميكروويف والانتظار دقيقة أو نحو ذلك حتى تفتح البراعم الرقيقة. كما أن السعرات الحرارية الموجودة بالفشار منخفضة أيضًا، ويحتوي على نسبة قليلة من الدهون وعلى نسبة عالية من الألياف. تداول البعض على صفحات التواصل الاجتماعى فى الفترة الأخيرة معلومة تفيد أن الفشار الذى يطهى داخل الميكروويف مسرطن ويسبب العديد من الأمراض.
تم ربط اثنين من المواد الكيميائية الموجودة في الفشار الذي يطهى داخل الميكروويف وتعبئته بالآثار الصحية السلبية، بما في ذلك السرطان وأمراض الرئة الخطيرة. هل يسبب الفشار بالميكروويف السرطان؟ العلاقة المحتملة بين الفشار بالموجات الدقيقة والسرطان ليست من الفشار نفسه، ولكن من المواد الكيميائية، التي تسمى
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الأنيميا-والصداع

البنجر والكيوي.. يعالجان الصداع الناتج عن الأنيميا

سوء التغذية ينتج عنه بعض المشكلات الصحية، على سبيل المثال الأنيميا وضعف في أجهزة الجسم، فأصبحت الأنيميا مرضا شائعا بين الكثير من الأشخاص ولا تتوقف عند مرحلة عمرية محددة ولكنها تصيب الكبار والصغار، وتحدث نتيجة لقلة عدد خلايا الدم الحمراء المنتشرة في مجرى الدم عن المعتاد، لذا ينصح دائمًا بتناول الأطعمة المليئة بالحديد والمشروبات أيضًا، على سبيل المثال يمكنك تناول عصير الرمان فهو خيار جيد من أجل عودة صحية لكرات الدم الحمراء في جسمك، ومنعًا للإصابة بالصداع وعدم القدرة على بذل مجهود، نقلًا عن "healthline".
النوم المتقطع

النوم المتقطع يضعك في مأزق.. يصيبك بالاكتئاب والسمنة

النوم المتقطع مشكلة ليست هينة، كما هناك العديد من الأسباب التي قد تجعلك تقضي ليلة مضطربة تستيقظ كل بضع ساعات، وتراقب عقارب الساعة، وتشعر بخيبة أمل لأن الصباح اقترب دون أن تنام ولا بد من نهوضك وترك السرير للقيام بالمهام اليومية، لذا مهما كان السبب، فأنت ملزم بالاستيقاظ صباح اليوم التالي. للنوم المتقطع تاثير سلبي على صحتك الجسدية والعقلية، وذلك لأنه في الساعات القليلة التي تستريح فيها ويدركك النوم العميق، تحصل بعض الأجهزة على الراحة، لكن هذا الأمر لا يتم في حالة شعورك بالاضطراب ليلا، لذا تعرف على ما يحدث لجسمك حسبما ذكرت مؤسسة النوم الوطنية.
لو-خايف-من-تناول-الكحك-احذر-8-أطعمة-غنية-بالسكر

الإفراط في تناول الترمس والكحك خطر على صحتك

المناسبات والأعياد مرتبطة لدى المصريين بالأكل، فنجد أن كل مناسبة لها طقوس خاصة بها وأكلات مهمة يجب أن تجدها داخل كل بيت مصري، فعلى سبيل المثال عيد الفطر يرتبط به الكحك والبسكويت والبيتي فور، وأيضًا الفسيخ والترمس من الأكلات المميزة التي نتناولها في أول أيام العيد، وفي عيد الأضحى اللحوم بأنواعها والفتة، وكذلك في رمضان الكنافة والقطائف والطواجن بأنواعها على السفرة. في التقرير التالي نساعدك في التعرف على مخاطر الإفراط في تناول الأملاح والسكريات في العيد، للحفاظ على صحتنا.
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