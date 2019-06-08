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قرقاش: أنا لست في السودان.. وهذا حل الأزمة

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية
أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية
بعد أن تداولت بعض وسائل الإعلام القطرية، أنباء تفيد بوجود وفد سعودي إماراتي يضم الأمير خالد بن سلمان، ومحمد دحلان مستشار ولي عهد أبو ظبي، وأنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في العاصمة السودانية الخرطوم، خرج الأخير عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" لنفي هذه الأنباء، مؤكدا على مشاركته الحالية في منتدى براتيسلافا في سلوفاكيا، وكتب تغريدة يقول فيها: "استغربت، ولم أستغرب فبركات منصات الإعلام القطري ومنها الميدل إيست آي التي تروج لوجودي في الخرطوم".
وكانت تقارير صحفية، قد ذكرت أن الوفدا، زار السودان، أمس الجمعة، والتقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وذلك قبل وصول رئيس الوزراء الإثيوبيا أبي أحمد علي إلى الخرطوم.من ناحية أخرى، نقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم، عن قرقاش قوله، إنه من المهم الانتقال السياسي
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رئيس-المجلس-الانتقالي-السوداني-عبد-الفتاح-البرهان

العسكري السوداني: نسعى إلى التداول السلمي للسلطة

صرح المجلس العسكري الانتقالي السوداني، اليوم السبت، بأنه يسعى لتعوافق وطني، وعبور الفترة الانتقالية إلى بر الأمان، بما يفضي إلى تأسيس تحول ديمقراطي وتداول سلمي للسلطة، وذلك حسبما أورد موقع "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل له. من ناحية أخرى، أعلنت وكالة "رويترز" الإخبارية، نقلا عن مصدرين في المعارضة السودانية أن الأمن السوداني اعتقل اثنين من قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال في وقت مبكر من صباح اليوم، بعد فترة قليلة من اجتماع عقد مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.
الامم-المتحدة

السعودية: هناك أدلة كافية بتخريب إيران 4 ناقلات نفط

أكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، أن هناك ما يكفي من الأدلة لإثبات أن الهجمات المنسقة التي طالت أربع ناقلات نفط صباح اليوم الثاني عشر من مايو 2019م قبالة ميناء الفجيرة، تتسق مع نمط التصرف المعتاد من النظام الإيراني في شأن رعاية الإرهاب والتخريب ونشر الفوضى في أماكن عديدة. وحث "المعلمي" مجلس الأمن على التعامل مع الوضع ومع المتورطين في الهجمات بالتعبير عن إرادة المجتمع الدولي ألا يقف مكتوفا حيال تصرف كهذا.
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«حراك الجزائر» يرفض الحوار.. ويصر على رحيل «بن صالح»

لم تنجح خطوة تأجيل الانتخابات الرئاسية في الجزائر التي كان من المقرر أن تنعقد يوليو المقبل في امتصاص غضب الشارع، فلا يزال الشارع الجزائري ينتفض ضد رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وفي مقدمتهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح. المؤسسة العسكرية جددت دعوتها للحوار من أجل حل الأزمة السياسية للجزائر، ورفضها بشكل قطعي المرحلة الانتقالية التي قالت إنها ستفرز وضعا يصعب التحكم فيه. ورد الجزائريون على دعوة الرئيس المؤقت للحوار بالخروج أمس في مسيرات مليونية جديدة بالعاصمة ومختلف الولايات في تظاهرة جديدة هي الأولى منذ إلغاء انتخابات الرئاسة.
صحف-سعودية1

صحف سعودية: ماي تغادر المحافظين وقوات حفظ سلام لليمن

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت، باستقالة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الجمعة من رئاسة الحزب المحافظ، كما استعرضت العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، وسلطت الضوء على مناطق الصراع في الشرق الأوسط. ذكرت صحيفة "عكاظ" أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي غادرت أمس رئاسة حزب المحافظين، معلنةً بدء السباق لخلافتها الذي سيُحدّد من سيتولى المهمة الشاقة لتنفيذ "بريكست". وبعد تقديم استقالتها من منصب رئاسة الحزب المحافظ، ستبقى ماي في مهامها حتى تعيين حزب المحافظين خلفاً لها بحلول أواخر يوليو.
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ابى-احمد-رئيس-وزراء-اثيوبيا

ضربة قوية لجهود رئيس وزراء إثيوبيا للوساطة في السودان

على الرغم من الآمال التي يحملها آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، في أن تنجح جهوده في الوساطة بين طرفي الأزمة في السودان -المجلس العسكري الحاكم، وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير-، خلال زيارته السريعة للخرطوم اليوم، والتي تستمر لمدة 24 ساعة فقط، من أجل التوفيق بين المتخاصمين ومحاولة الوصول إلى نقطة تلاقي لإعادة المفاوضات على تسليم السلطة وخريطة المستقبل في السودان، والتي توقفت بعد أحداث فض اعتصام القيادة، الدامية، إلا أن تلك الجهود تلقت ضربة مبكرة بعد مرور أقل من ساعتين على وصوله مطار الخرطوم ولقائه بالفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس.
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الجيش السوداني يكشف كواليس الاقتحام: عودوا للاعتصام

علق المتحدث المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق شمس الدين كباشي، على محاولة فض اعتصام القيادة العامة بوسط الخرطوم، فجر اليوم الإثنين، مشددا في مقابلة مع "سكاي نيوز"، على أن قوات الجيش لم تفض الاعتصام بالقوة، بل استهدفت منطقة مجاورة له باتت تشكل خطرا على أمن المواطنين، موضحا أن "هناك منطقة تسمى كولومبيا، ظلت منذ فترة طويلة بؤرة للفساد والممارسات السلبية التي تتنافى وسلوك المجتمع السوداني، وأصبحت تمثل تهديدا أمنيا كبيرا لمواطنينا".
محمد حمدان دقلو

المجلس العسكري: ميدان الاعتصام أصبح خطرا على البلد والثوار

اتهم المجلس العسكري الانتقالي في السودان عناصر وصفها بـ«المنفلتة» في الاحتجاجات التى شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم، بالاستيلاء على مركبة تخص قوات الدعم السريع، بحسب ما أفادت به وكالة «رويترز». وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال المجلس العسكري الانتقالي السوداني إن «ميدان الاعتصام أصبح خطرًا على البلد والثوار». وقال متحدث عسكري، في بيان بثته قنوات تلفزيونية، منها التلفزيون الرسمي السوداني، إنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد العناصر المنفلتة في موقع الاعتصام.
مظاهرات في السودان

عسكري سوداني «سكران» يقتل أم وجنينها بسلاحه الميري

واقعة مؤسفة شهدها السودان أمس الأربعاء، كان طرفيها جنود من القوات المسلحة ومواطنين، حيث نشبت مشاجرة بينهما في شارع النيل أحد أبرز شوراع العاصمة الخرطوم، وتطورت حدتها إلى مقتل مواطنة تدعى "ميادة جون"، بطلق ناري في الرأس، بعدما لجأ أحد الجنود في لواء الدفاع والخدمات كان في "حالة سكر"، بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي من سلاحه الشخصي، طالت رصاصة منهم رأس المواطنة التي توفت في الحال، كما أصيب أحد المواطنين في رجله، ولم ينج زملاء الجندي المخمور من رصاصته الطائشة بعد أصيب جندي في رجله أيضا.
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