قرقاش: أنا لست في السودان.. وهذا حل الأزمة

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية

بعد أن تداولت بعض وسائل الإعلام القطرية، أنباء تفيد بوجود وفد سعودي إماراتي يضم الأمير خالد بن سلمان، ومحمد دحلان مستشار ولي عهد أبو ظبي، وأنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في العاصمة السودانية الخرطوم، خرج الأخير عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" لنفي هذه الأنباء، مؤكدا على مشاركته الحالية في منتدى براتيسلافا في سلوفاكيا، وكتب تغريدة يقول فيها: "استغربت، ولم أستغرب فبركات منصات الإعلام القطري ومنها الميدل إيست آي التي تروج لوجودي في الخرطوم".

وكانت تقارير صحفية، قد ذكرت أن الوفدا، زار السودان، أمس الجمعة، والتقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وذلك قبل وصول رئيس الوزراء الإثيوبيا أبي أحمد علي إلى الخرطوم.من ناحية أخرى، نقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم، عن قرقاش قوله، إنه من المهم الانتقال السياسي