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وثائق عسكرية «مسربة» تكشف خطة أردوغان في قبرص

تم تقديم أدلة مشكوك فيها للغاية كذريعة لإقالة كبار الضباط بفرقة المشاة الآلية 39 واستبدال عسكريين موالين لتيار أردوغان بهم ما أثار الشكوك بتصعيد التوتر مع قبرص واليونان
٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٧ م
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
تحت عنوان "وثائق مسربة تكشف تغييرات أردوغان الكبرى بقوات تركيا في قبرص"، نشر موقع "سكاي نيوز - عربية"، اليوم السبت، تقريرا حول أطماع تركيا في البحر المتوسط، وسعيها للتنقيب عن الغاز دون أي احترام لجزيرة قبرص وحدودها البحرية، إذ كشفت وثائق عسكرية مسربة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدأ بتنفيذ عملية كبرى بالجيش، تم بموجبها إقالة العديد من الضباط القياديين في القوات التي تحتفظ بها بلاده في قبرص المقسمة بموجب "أدلة واهية"، حسب "سكاي نيوز - عربية".
ولفت التقرير إلى أن الرئيس التركي عاد ليصب مزيدا من الزيت على نار الأزمة مع الجارتين قبرص واليونان، بخصوص ملكية الموارد الطبيعية قبالة جزيرة قبرص، بعد أن أكد استمرار أنقرة في عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي في حوض شرقي المتوسط. وأضاف: "تتمسك تركيا -في حججها لتبرير تحركاتها- بورقة الحفاظ على حقوق القبارصة
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عقوبات جديدة بانتظار تركيا بسبب «S-400»

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اشتعال وتصادم.. قائد طائرة يمنع كارثة بمطار أسطنبول

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