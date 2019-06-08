إيرادات أفلام العيد.. كازابلانكا يتصدر بـ23 مليونا

تحرير:التحرير ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

كازابلانكا

نحو 53 مليون جنيه هي إجمالي حصيلة إيرادات أفلام موسم عيد الفطر، في أيام العيد الثلاثة، وشهد الموسم منافسة قوية بين 5 أفلام، هي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد. وكان لفيلم "كازبلانكا" النصيب الأكبر، فحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى نحو 23 مليونا و247 ألف جنيه، والفيلم يشارك في بطولته أمير كرارة، غادة عادل، أحمد داش، والنجم التركي خالد أرغنش، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وفقًا لبيان صادر من شركة "دولار فيلم".

وجاء في المركز الثاني "الممر" محققا نحو 11 مليونا و506 آلاف جنيه، وهو من بطولة: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، وتأليف وإخراج شريف عرفة. وفي المركز الثالث جاء "سبع البرمبة" محققا 10 ملايين و498 ألف جنيه، وهو من بطولة: رامز جلال، جميلة