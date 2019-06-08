رياضة

الفيفا يقر 9 تعديلات جديدة في قوانين كرة القدم

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م
الفيفا
الفيفا
أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عددا من التعديلات على قانون الكرة، وأول التعديلات هي إسقاط الكرة، وإذا تم إيقاف الكرة داخل منطقة الجزاء فإن الإسقاط سيكون لحارس المرمى فقط، وإذا تم إيقافها خارج منطقة الجزاء فإن الإسقاط سيكون للاعب واحد وهو آخر من لمس الكرة قبل إيقافها، وفي الأخطاء فلن يسمح للاعبي الفريق بالوقوف بحائط الصد مع لاعبي الخصم عند الأخطاء بشكل قريب وواضح، وإذا وقف بجانبهم ونفذ الخطأ فيعتبر خطأ معاكسا، وعن عقوبات الاحتفال بالهدف فالعقوبة التي تصدر من الحكم بعد الاحتفال غير القانوني مثل نزع القميص وتم إلغاء الهدف، فإن العقوبة تبقى.
- السماح للاعب باستقبال الكرة من زميله الحارس في ركلة المرمى، حتى وإن كان اللاعب داخل منطقة الجزاء. - الفريق الذي يفوز بقرعة الحكم له الحق في اختيار لعب ركلة البداية أو المرمى الذي يُهاجم عليه. - عندما يتم تغيير لاعب فعليه مغادرة الملعب من أقرب خط خروج له من الملعب، لعدم إضاعة الوقت. - يمكن لمنفذ
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محمود-الخطيب (1)

أول تعليق من مجلس اتحاد الكرة على بيان الأهلي

علق مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على بيان مجلس إدارة النادي الأهلي بشأن مباريات الدوري، قائلا، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم السبت، إن اتحاد الكرة أعلن منذ أسبوعين تقريبًا عن استكمال مسابقة الدوري الممتاز، بعد بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ومن ثم فإن ما جاء في بيان مجلس إدارة الخطيب لا يوجد به شيء جديد، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة كان متأكدًا من عدم انسحاب الأهلي من الدوري.
محمود-الخطيب العامرى-فاروق

هل ينسحب الخطيب من الدوري أم يتراجع؟

لا صوت يعلو داخل النادي الأهلي على صوت الموقف الذي سيتخذه مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، بشأن استكمال مسابقة الدوري من عدمه بعد البيان الذي أصدره النادي يوم 24 مايو الماضي، بعدم استكمال المسابقة حال عدم انتهاء اتحاد الكرة منها قبل بداية بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وهو القرار الذي صدر من مجلس محمود الخطيب بعد 72 ساعة من تعثر الفريق أمام الإسماعيلي، والتعادل غير المتوقع في مباراة مؤجلة بين الفريقين.
إيدين-هازارد

ريال مدريد يوافق على شرط هازارد ويجعله الأعلى أجرًا

اشترط النجم البلجيكي إيدين هازارد على ريال مدريد أن يصبح اللاعب الأعلى أجرًا كي ينتقل إلى صفوف الفريق الملكي، وهو ما وافقت عليه إدارة المرينجي قبل إعلان إتمام الصفقة رسميا أمس، وذلك بحسب صحيفة "إيفننج ستاندارد". وكان هازارد يتقاضى مع تشيلسي أجرًا أسبوعيا يصل إلى 225 ألف جنيه إسترليني، وسيتقاضى مع ريال مدريد 450 ألف يورو، ليصبح اللاعب الأعلى أجرًا في صفوف الفريق، إذ سيحصل على 22 مليون يورو سنويا، مقابل حصول النجم الويلزي جاريث بيل على 17 مليون يورو سنويا.
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الاتحاد-الافريقي‎

بعد أحمد أحمد.. القبض على الرجل الثاني في «الكاف»

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على جروند لويك، مساعد رئيس الكاف، حيث أكدت صحيفة «هسبورت» المغربية أن الرجل الثاني في الكاف، يعتبر الشريك الأول فى الصفقات المشبوهة التى رصدت خلال الأيام الماضية، وجاء ذلك بعد ساعات من إلقاء الشرطة الفرنسية القبض على أحمد أحمد، رئيس الكاف، في مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، صباح اليوم، الخميس، وذلك من أجل الاستماع إلى أقواله فيما هو منسوب إليه من تهم فساد ورشاوى من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية.
أحمد أحمد - هاني أبو ريدة

أول تعليق رسمي من الفيفا بعد القبض على رئيس الكاف

ألقت السلطات الفرنسية، القبض على أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم (كاف)، في مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك من أجل الاستماع إلى أقواله فيما هو منسوب إليه من تهم فساد ورشاوى من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية، وفي أول رد رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، قال (فيفا)، وفقًا لما ذكرته وكالة «رويترز»: «أحمد أحمد يجري استجوابه من قبل السلطات الفرنسية فيما يتعلق بالمزاعم المتعلقة بولايته كرئيس للاتحاد الإفريقي لكرة القدم».
إنفانتينو (2)

تعليق صادم من رئيس الفيفا على فضيحة رادس

علق السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريقي الترجي التونسي والوداد المغربي، خلال كلمته في "كونجرس" الاتحاد الدولي الذي انعقد اليوم الأربعاء، بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث قال إنفانتينو: "شاهدت ما وقع في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حقا هو أمر محزن وسيئ". وواصل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم تصريحاته: "ما أؤكده لكم أن الفيفا لا دخل له في تنظيم النهائي الإفريقي لأن ذلك من اختصاص الكاف، ونحن في خدمة أي طرف بخصوص هذا الموضوع شريطة اللجوء عبر الاتحاد الإفريقي".
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (8)

beIN SPORTS: كاف أجل قراره بخصوص نهائي دوري الأبطال

أفاد مراسل beIN SPORTS، اليوم الأربعاء، أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، التي تعقد اجتماعاتها في العاصمة الفرنسية على هامش مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أجلت قرارها بشأن أحداث إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي وقعت بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، بسبب تعطل تقنية الفيديو الـ"VAR"، علمًا بأن رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد قد دعا إلى انعقاد هذا الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية من أجل النظر في الأحداث التي شهدها نهائي المسابقة القارية وتوقف المباراة بعد احتجاج الوداد على تعطل تقنية الفيديو.
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