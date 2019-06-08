الفيفا يقر 9 تعديلات جديدة في قوانين كرة القدم

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م

الفيفا

أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عددا من التعديلات على قانون الكرة، وأول التعديلات هي إسقاط الكرة، وإذا تم إيقاف الكرة داخل منطقة الجزاء فإن الإسقاط سيكون لحارس المرمى فقط، وإذا تم إيقافها خارج منطقة الجزاء فإن الإسقاط سيكون للاعب واحد وهو آخر من لمس الكرة قبل إيقافها، وفي الأخطاء فلن يسمح للاعبي الفريق بالوقوف بحائط الصد مع لاعبي الخصم عند الأخطاء بشكل قريب وواضح، وإذا وقف بجانبهم ونفذ الخطأ فيعتبر خطأ معاكسا، وعن عقوبات الاحتفال بالهدف فالعقوبة التي تصدر من الحكم بعد الاحتفال غير القانوني مثل نزع القميص وتم إلغاء الهدف، فإن العقوبة تبقى.

- السماح للاعب باستقبال الكرة من زميله الحارس في ركلة المرمى، حتى وإن كان اللاعب داخل منطقة الجزاء. - الفريق الذي يفوز بقرعة الحكم له الحق في اختيار لعب ركلة البداية أو المرمى الذي يُهاجم عليه. - عندما يتم تغيير لاعب فعليه مغادرة الملعب من أقرب خط خروج له من الملعب، لعدم إضاعة الوقت. - يمكن لمنفذ