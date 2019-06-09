جريمة

من «المساعدة» إلى أبو «عيطة».. الداخلية تدك الإرهاب

خلال ساعات من الهجوم استهدفت «الداخلية» منزلا مهجورا مما أسفر عن مقتل 5 إرهابيين ثم داهمت حديقة زيتون أسفرت اشتباكاتها عن مصرع 14 إرهابيا واليوم استهدفت بؤرة أبو عيطة
تحرير:سماح عوض الله ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
مضبوطات إرهابيين - أرشيفية
مضبوطات إرهابيين - أرشيفية
لا تتوانى الأجهزة الأمنية عن ملاحقة الإرهابيين والخارجين عن القانون، فمنذ العملية الإرهابية التى استهدفت كمينا بجنوب العريش، صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، وهو الهجوم الذي أسفر عن استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، ورجال الأمن ساهرون لمطاردة الإرهابيين، ودك أوكارهم، ثأرا لأرواح الشهداء الأبرار، وفى هذا السياق أصدرت وزارة الداخلية ثلاثة بيانات مفصلة، فيها أعداد الإرهابيين الذين قتلوا فى اشتباكات مع قوات الأمن وكمية ونوعيات الأسلحة التى ضُبطت بحوزتهم فى ساحة الاشتباك، ونرصد تفاصيل البيانات الثلاثة فى السطور التالية.
هجوم الساعات الأولى وأكدت الداخلية، في بيان لها، أول أيام العيد "الأربعاء"، مقتل 5 عناصر إرهابية في الهجوم لاستهداف الإرهابيين، القائمين على عملية استهداف الكمين الأمني، إذ خلال ساعات من الهجوم، داهمت الأجهزة الأمنية منزلا مهجورا في حي المساعيد بالعريش، بعد أن نجحت قوات الأمن الرابضة في سيناء، في
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تعرف على عقوبة الطلبة والمشرفين في «تسريب الامتحان»

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، لجزء من ورقة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، وهى الواقعة التى أثارت حالة من اللغط عن زعم تسريب الامتحان، والسخرية لاحتواء الصورة المنشورة على رقم جلوس الطالب، بما يمكن المختصين من التعرف على هويته، إلى أن اتضح أن صاحبة الورقة طالبة من ذوى الاحتياجات الخاصة، وأن شقيقتها هى من قامت بالتقاط الصورة ونشرتها، وتم فرض عقوبات إدارية على المشرفين على لجنة الامتحان، ونرصد فى السطور التالية التبعات القانونية للواقعة، وهل ستتضمن محاسبة جنائية على دخول التليفون لجنة الامتحان.
مترو الأنفاق

شرطة المترو تعيد طفلا تائها لأهله بمحطة السادات

حرصًا من وزارة الداخلية على دورها الاجتماعي، قامت شرطة النقل والمواصلات بإعادة طفل لذويه بعدما تاه من أهله في محطة مترو أنور السادات. تفاصيل الواقعة ترجع إلى عثور الخدمات الأمنية بالمترو على طفل تائه، يبلغ من العمر 8 سنوات، وبعد تقديم الرعاية اللازمة للطفل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة التوصل لأهليته، أمكن التوصل لوالدته "ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة".. وقد تم استدعاؤها وتسليمها الطفل عقب أخذ التعهد اللازم بحسن رعايته.
حادث-تصادم سيارات

3 قتلى و4 مصابين في تصادم ملاكي وموتوسيكل بالفيوم

تسبب حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة بخارية، في مصرع 3 طلاب وإصابة 4 أشخاص، حيث تبلغ لمركز شرطة سنورس، من إدارة شرطة النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفين ومصابين بطريق بحيرة قارون "طريق فردي ذو اتجاهين" أمام قاعة مرجانة. على الفور، انتقلت قوات المباحث والمرور، وتبين أنّ طرفي المصادمة كل من السيارة رقم 75819 ملاكي الفيوم، قيادة "محمد.ح.ع.ا 33 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبرفقته شقيقه "محمود.ح.ع.أ" 30 عامًا، حاصل على دبلوم مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، و"علاء.م.م 30 عامًا، ومصاب بسحجات بالوجه، جميعهم مقيمون ببندر أبشواي.
الطفلة-سندس

«قتلوها وحدفوا الجثة».. قصة وفاة الطفلة سندس

"نفسي أطلع مُدرسة يا ماما.. نفسي أعلم الأطفال الصح من الغلط".. هذه أحلام كانت تتمنى أن تحققها الطفلة "سندس"، ذات الست سنوات، والتي اغتالت أحلامها المطامع البشرية وكتبت الفصل الأخير في روايتها قبل بدايتها، من قِبل 3 أشقاء تخلوا عن المشاعر الإنسانية وقرروا تكبيد والدتها وشقيقتها وأسرتها بالكامل ويلات الحزن والألم والحسرة من أجل حفنة جنيهات. تلك الجريمة التي هزت أرجاء محافظة الإسكندرية وشغلت الرأي العام منذ الأيام الأخيرة لشهر رمضان وحتى عيد الفطر بعد توديعها لمثواها الأخير.
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ضبط مالك مصنع زهرة زرقاء غير مرخص بأبو النمرس

ألقت مباحث التموين فى الجيزة، القبض على صاحب مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية متخصص فى إعداد "الزهرة الزرقاء"، المستخدمة فى غسل الملابس البيضاء، بقصد جعلها زاهية اللون، وذلك بعد ورود معلومات تفيد قيام صاحب المصنع باستخدام مواد مغشوشة، وغير صالحة للاستخدام الآدمي، إذ تؤثر بالسلب على المنسوجات، وكذلك على بشرة مستخدمها، وتم تحرير محضر ضده واتهامه باستخدام مواد مجهولة المصدر، تحفظت القوات على 77 كيلو من المنتجات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
انتحار

قلب الأم.. رماها من «بلكونة التالت» وأنقذته من السجن

ربة منزل شارفت على الستين من عمرها، لم تعد مطالبة بالتزامات منزلية بعد زواج عدد من أبنائها وتولى زوجاتهن خدمة البقية، لتجد الأم سلواها فى تواصلها مع جاراتها، إذ تجلس بالساعات فى بلكونة شقتها الكائنة بالطابق الثالث بعقار فى قرية شرنقاش بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، تحدث هذه عما تعده وجبة لليوم، وتشير على تلك بما يمكنها طهيه، وفى المساء تسأل هذه عن استعدادات وتوضيبات العيد، بينما مثيلاتها يبادلنها الحديث بحكم الجيرة وتواصل القرويين، لكن يبدو أن سلوى الأم كان مبررًا كافيًا لنجلها الأصغر حتى يشرع فى قتلها.
هل-الفصل-من-العمل-يوقف-تعاطي-المخدرات

جثة وسرنجة.. قصة قتيل الجراج بعين شمس

أثارت واقعة العثور على سايس داخل الجراج محل عمله بمنطقة عين شمس، ريبة رجال الأمن فى سبب الوفاة، حيث عثرت القوات على سرنجة بجوار المتهم، علاوة على آثار غزّات بذراعيه، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى نيابة عين شمس للتحقيق، لتأمر النيابة برئاسة المستشار شريف عيسوي، بتشريح جثمان المجني عليه بمعرفة خبراء الطب الشرعي، للتعرف على أسباب الوفاة، والتحقق من حدوثها جراء جرعة مخدرات زائدة، أم لوجود شبهة جنائية، كما أمرت النيابة بالتحفظ على السرنجة وفحصها بمعرفة خبراء الأدلة الجنائية للتحقق من طبيعة المادة المرجح حقن المتهم نفسه بها.
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مصرع طالبة آسيوية فى حادث سير بالمقطم

لقيت فتاة تحمل جنسية إحدى الدول الآسيوية، مصرعها خلال سيرها فى الشارع بمنطقة المقطم، حيث صدمتها سيارة ربع نقل كانت مسرعة، وتحفظ الأهالي على السائق المتهم واتصلوا بالشرطة، وسلموه لقوات الأمن، بينما نقلت سيارة إسعاف جثمان المجني عليها إلى مشرحة أقرب مستشفى، تحت تصرف النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى تلك الحالات، وأكد شهود عيان رعونة السائق، وأنه صدم المجني عليها رغم أنها كانت تسير على جانب الطريق، حيث كان يمكنه تجنبها لو كان منتبهًا خلال القيادة.
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