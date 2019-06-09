من «المساعدة» إلى أبو «عيطة».. الداخلية تدك الإرهاب
خلال ساعات من الهجوم استهدفت «الداخلية» منزلا مهجورا مما أسفر عن مقتل 5 إرهابيين ثم داهمت حديقة زيتون أسفرت اشتباكاتها عن مصرع 14 إرهابيا واليوم استهدفت بؤرة أبو عيطة
تحرير:سماح عوض الله
٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
مضبوطات إرهابيين - أرشيفية
لا تتوانى الأجهزة الأمنية عن ملاحقة الإرهابيين والخارجين عن القانون، فمنذ العملية الإرهابية التى استهدفت كمينا بجنوب العريش، صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، وهو الهجوم الذي أسفر عن استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، ورجال الأمن ساهرون لمطاردة الإرهابيين، ودك أوكارهم، ثأرا لأرواح الشهداء الأبرار، وفى هذا السياق أصدرت وزارة الداخلية ثلاثة بيانات مفصلة، فيها أعداد الإرهابيين الذين قتلوا فى اشتباكات مع قوات الأمن وكمية ونوعيات الأسلحة التى ضُبطت بحوزتهم فى ساحة الاشتباك، ونرصد تفاصيل البيانات الثلاثة فى السطور التالية.
هجوم الساعات الأولى
وأكدت الداخلية، في بيان لها، أول أيام العيد "الأربعاء"، مقتل 5 عناصر إرهابية في الهجوم لاستهداف الإرهابيين، القائمين على عملية استهداف الكمين الأمني، إذ خلال ساعات من الهجوم، داهمت الأجهزة الأمنية منزلا مهجورا في حي المساعيد بالعريش، بعد أن نجحت قوات الأمن الرابضة في سيناء، في
هجوم الساعات الأولى
وأكدت الداخلية، في بيان لها، أول أيام العيد "الأربعاء"، مقتل 5 عناصر إرهابية في الهجوم لاستهداف الإرهابيين، القائمين على عملية استهداف الكمين الأمني، إذ خلال ساعات من الهجوم، داهمت الأجهزة الأمنية منزلا مهجورا في حي المساعيد بالعريش، بعد أن نجحت قوات الأمن الرابضة في سيناء، في التضييق على الجناة ومنع هروبهم خارج العريش، وأكدت الداخلية، في بيان لها، مقتل 5 عناصر إرهابية في الهجوم.
البيان الثاني
بعد ساعات قليلة من البيان الأول الذى أعقب الهجوم الإرهابي الغاشم على كمين قوات الأمن حراس الوطن والمواطنين، شنت وزارة الداخلية حملة أمنية لملاحقة الإرهابيين، أسفرت عن مقتل 14 من العناصر الإرهابية في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة بمدينة العريش، وتم ضبط 14 بندقية آلية و3 عبوات متفجرة،
«أبو عيطة».. هنا يبدأ الإرهاب وينتهي
أعلنت الأجهزة الأمنية أنه فى سياق مواصلتها جهودها في ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في الهجوم على كمين "البطل 14" في مدينة العريش في سيناء، فجر يوم عيد الفطر، والذي أسفر عن استشهاد 8 شرطيين بينهم ضابط، فضلا عن مقتل 5 إرهابيين خلال تبادل إطلاق النار أثناء الهجوم.
قالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه «استمرارًا لجهودها في ملاحقة وتتبع العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش فجر الأربعاء 5 يونيو الجاري، فقد توافرت معلومات حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية داخل مزرعة زيتون بالظهير الصحراوي بمنطقة العبور جنوب العريش».
وأضاف البيان: «وأثناء محاصرتهم قاموا بإطلاق النيران بصورة مكثفة تجاه القوات، تم التعامل معهم ما أسفر عن مصرع 8 عناصر عثر بحوزتهم على عدد 5 بنادق آلية، وعبوة متفجرة وحزامين ناسفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق».
المداهمة الثالثة
جاء البيان الثالث اليوم السبت، تحت عنوان مصرع 4 إرهابيين خلال مداهمة بؤرة فى منطقة أبو عيطة بالعريش، وورد فى البيان أنه استمراراً لجهود وزارة الداخلية فى ملاحقة وتتبع العناصر الإرهابية المتورطة فى مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش فجر الأربعاء الماضى.
اقرأ أيضًا سلاحنا كتير ورجالتنا أكتر.. رسالة صديق الشهيد عمر القاضي
رصدت عمليات المتابعة وتتبع خطوط سير العناصر الإرهابية، اتخاذ عدد من تلك العناصر أحد العقارات الكائنة بمنطقة أبو عيطة بالعريش مأوى لهم.. حيث تم مداهمة العقار وجرى تبادل لإطلاق النار.. مما أسفر عن مصرع عدد "4" منهم.. وعثر بحوزتهم على عدد ("3" بنادق آلية، حزام ناسف)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.
وكانت الداخلية، قد أعلنت عن استشهاد 8 من رجال الشرطة في هجوم إرهابي استهدف كمينا أمنيا بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، الأربعاء الماضي، وقالت إن عددا من العناصر الإرهابية استهدف كمينا جنوب العريش، مؤكدة أنه تم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، ما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين.