من «المساعدة» إلى أبو «عيطة».. الداخلية تدك الإرهاب

خلال ساعات من الهجوم استهدفت «الداخلية» منزلا مهجورا مما أسفر عن مقتل 5 إرهابيين ثم داهمت حديقة زيتون أسفرت اشتباكاتها عن مصرع 14 إرهابيا واليوم استهدفت بؤرة أبو عيطة

تحرير:سماح عوض الله ٠٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

مضبوطات إرهابيين - أرشيفية

لا تتوانى الأجهزة الأمنية عن ملاحقة الإرهابيين والخارجين عن القانون، فمنذ العملية الإرهابية التى استهدفت كمينا بجنوب العريش، صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، وهو الهجوم الذي أسفر عن استشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، ورجال الأمن ساهرون لمطاردة الإرهابيين، ودك أوكارهم، ثأرا لأرواح الشهداء الأبرار، وفى هذا السياق أصدرت وزارة الداخلية ثلاثة بيانات مفصلة، فيها أعداد الإرهابيين الذين قتلوا فى اشتباكات مع قوات الأمن وكمية ونوعيات الأسلحة التى ضُبطت بحوزتهم فى ساحة الاشتباك، ونرصد تفاصيل البيانات الثلاثة فى السطور التالية.

هجوم الساعات الأولى وأكدت الداخلية، في بيان لها، أول أيام العيد "الأربعاء"، مقتل 5 عناصر إرهابية في الهجوم لاستهداف الإرهابيين، القائمين على عملية استهداف الكمين الأمني، إذ خلال ساعات من الهجوم، داهمت الأجهزة الأمنية منزلا مهجورا في حي المساعيد بالعريش، بعد أن نجحت قوات الأمن الرابضة في سيناء، في