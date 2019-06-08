خبراء: أمريكا لم تعد حليف المستقبل لأوروبا

لم تعد أوروبا على ثقة تامة بأن الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب ستقف بجانبها حال حدوث أي أزمة أمنية، أو عسكرية في المستقبل القريب
لم تعد الخلافات الدبلوماسية والسياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي هي وحدها ما يشغل بال السياسيين في القارة العجوز، والتي على مدى سنوات طويلة رأت في الانصياع لواشنطن خير وسيلة لضمان أنها ستدافع عنها ضد أي مخاطر أو تهديدات.
الأزمة التي باتت واضحة المعالم في الاتحاد الأوروبي هي خشية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس لديه الاستعداد الكافي للوقوف في وجه أي مخاطر أمنية أو سياسية تهدد حلفاءه في أوروبا، وهو ما بات شعورًا عاما لدى الخبراء والسياسيين المعنيين.
وقالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية إن هناك مخاوف من إمكانية تخلي ترامب عن أوروبا في العديد من المواقف والأزمات الأمنية التي قد تحيط بها في المستقبل القريب، مشيرة إلى أن ذلك الشعور قد يكون هو أساس الخلافات السياسية الموجودة في الوقت الحالي بين الحلفاء.
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وقالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية إن هناك مخاوف من إمكانية تخلي ترامب عن أوروبا في العديد من المواقف والأزمات الأمنية التي قد تحيط بها في المستقبل القريب، مشيرة إلى أن ذلك الشعور قد يكون هو أساس الخلافات السياسية الموجودة في الوقت الحالي بين الحلفاء.
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ويخشى جان بيير رافارين، رئيس الحكومة الفرنسية السابق، أن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقل استعدادًا من سابقيه للدفاع عن أوروبا في أوقات الصراع، وذلك على غرار ما جرى في الحرب العالمية الثانية عندما احتل النازيون الألمان أجزاء ضخمة من القارة.
وسُئل رافارين عن ما إذا كان يعتقد أن ترامب كان سيرسل قوات أمريكية إلى أوروبا لمحاربة النازيين إذا كان هو حاكم الولايات المتحدة في ذلك الوقت، فأجاب: "لا أعتقد ذلك".
وأضاف رافارين، الذي كان رئيس وزراء فرنسا في الفترة ما بين عامي 2002 و2005: "إذا كنا بحاجة إلى أمريكا اليوم، فلست متأكدًا أنها ستكون هناك لمساعدتنا".
وتابع: "التحالف الرمزي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الذي ولد في الحرب العالمية الثانية ربما يكون قد انتهى"، مشيرًا إلى أن هناك شعورا بأن الوضع الحالي يدير ظهره للتاريخ، وأن الولايات المتحدة التي كانت في السابق حليفتنا هي الآن منافس سياسي وعسكري لأوروبا.
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ورأت الصحيفة البريطانية أن أجندة ترامب الرئيسية "أمريكا أولا" والموقف الصارم تجاه حلفائه في أوروبا قوّضا العلاقات بين الولايات المتحدة واليورو، خاصة أن هناك إدراكا كاملا لمدى خطورة الارتكان إلى أن الولايات المتحدة ستكون حاضرة في الموعد لحماية حلفائها التاريخيين.
سياسات ترامب لم تكن محصورة فى نطاق بلاده، بل بدأت تصل بقوة إلى الأركان الرئيسية لأوروبا، إذ حث الرئيس الأمريكي بريطانيا مؤخرًا على "التخلص من قيود" الاتحاد الأوروبي.
وتعليقا على ذلك، قال رئيس الحكومة السابق، أحد أكبر السياسيين الداعمين للروابط الأوروبية: "الولايات المتحدة تستاء من أوروبا. إنهم لا يدعمون اليورو ويرون أن نموذج البريكست هو الأفضل"، مؤكدًا أن "واشنطن هي الحليفة التاريخية لأوروبا، ولكن ليست بالضرورة حليفة المستقبل".
شعور رافارين كان أيضًا لدى وزير الخارجية السابق هوبير فيدرين، الذي طلب منه التعليق على حديث رافارين، إذ قال إن رئيس الوزراء السابق كان على حق في التشكيك في جدوى التحالف بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي يستمر منذ الحرب العالمية الثانية حتى الآن.
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وأضاف خلال حديثه لإذاعة "أوروبا 1": "رافارين محق في طرح هذا السؤال: هل ما زال الأمريكيون يحتاجون ويريدون مثل هذا التحالف؟".
وعلى الرغم من محاولة أوروبا الظهور بقوة أمام المستجدات الأمنية الحالية، فإنها لا تزال بحاجة إلى مساعدة الولايات المتحدة لمواجهة تهديدات روسيا المستمرة في أوكرانيا.