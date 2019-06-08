هل تنجح «المبادرة الإفريقية» في حل الأزمة السودانية؟

مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي عقد جلسة حول السودان، اختتمها باعتماد بيان قرر فيه تعليق مشاركة السودان في نشاطات الاتحاد حتى إنشاء سلطة انتقالية بقيادة مدنية
في إطار وساطة بين طرفي النزاع في السودان، جاءت المبادرة الإفريقية التي يقودها رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور آبي أحمد، في محاولة لحل الأزمة السودانية بين المجلس العسكري الحاكم للبلاد منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير وحركة الاحتجاج.
ويشهد السودان اضطرابات منذ ديسمبر الماضي، بعد خروج احتجاجات بسبب ارتفاع أسعار الخبز ونقص السيولة، أدت إلى عزل الرئيس عمر البشير على يد الجيش لينتهي حكمه الذي استمر ثلاثة عقود.
ودعا آبي أحمد الذي يقود الوساطة، المجلس العسكري الحاكم وقوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك في الشارع، إلى انتقال ديمقراطي سريع.
وزار رئيس الوزراء الإثيوبي الخرطوم وعقد لقاءات بين المجلس العسكري وقيادات قوى الحرية والتغيير، منذ وصوله إلى الخرطوم، وحتى مغادرتها، في محاولة لإنهاء جمود المفاوضات بين الطرفين بعد فض الاعتصام بالقوة الإثنين الماضي وراح ضحيته أكثر من مئة شخص.
أغلبية مدنية
وشملت المبادرة الإفريقية التي اقترحها آبي، تشكيل
وزار رئيس الوزراء الإثيوبي الخرطوم وعقد لقاءات بين المجلس العسكري وقيادات قوى الحرية والتغيير، منذ وصوله إلى الخرطوم، وحتى مغادرتها، في محاولة لإنهاء جمود المفاوضات بين الطرفين بعد فض الاعتصام بالقوة الإثنين الماضي وراح ضحيته أكثر من مئة شخص.
أغلبية مدنية
وشملت المبادرة الإفريقية التي اقترحها آبي، تشكيل مجلس سيادي من 15 شخصا، يكون الأغلبية فيه للمدنيين، (7 إلى 8).
وخاضت المعارضة المدنية محادثات مع المجلس العسكري المؤقت بشأن انتقال يقوده مدنيون إلى الديمقراطية، لكن المفاوضات تعثرت ثم انهارت بعد اقتحام قوات الأمن لموقع الاعتصام.
وسبقت زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي للخرطوم قيام رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بزيارة إلى إثيوبيا، في إطار جولة خارجية شملت مصر والسعودية والإمارات، والتقى آبي في أديس أبابا في مايو الماضي، بحسب "رويترز".
كما جاءت زيارة آبي عقب طلب مجلس السلم والأمن الإفريقي، الخميس، من الهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) ببذل جهود في الإطار نفسه، والتواصل مع السودان من أجل استعادة السلام والاستقرار.
لماذا إثيوبيا؟
وكان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي قد عقد جلسة طارئة حول الأزمة الجارية في السودان، واختتمها باعتماد بيان قرر فيه تعليق مشاركة جمهورية السودان بشكل فوري في جميع نشاطات الاتحاد حتى إنشاء سلطة انتقالية بقيادة مدنية، باعتبارها السبيل الوحيد للسماح للسودان بالخروج من الأزمة الحالية، بحسب السفراء الأربعة.
وتأتي زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، إلى الخرطوم، بصفته الرئيس الحالي لـ (إيجاد) التابعة للاتحاد الإفريقي والتي تقدم المبادرة.
وحض بيان الاتحاد الإفريقي المجلس العسكري الانتقالي على "العودة إلى الحوار الداخلي بهدف الاستجابة السريعة والفعالة للتطلعات المشروعة للشعب السوداني"، داعيا إياه إلى العودة أيضا إلى الإطار الذي أنشأه الاتحاد الإفريقي والقائم على أساس أولوية المبادرة الإفريقية في البحث عن حل دائم للأزمة في السودان.
وأجرى آبي لقاءات مع أطراف الأزمة السودانية، بدأها مع وفد المجلس العسكري الانتقالي برئاسة عبد الفتاح البرهان، أعقبه لقاء مع وفد من إعلان قوى الحرية والتغيير وقوى سياسية أخرى، لافتا إلى أن المحادثات مع الأطراف اتسمت بالوعي بخطورة المرحلة وبالشفافية، وفقا لـ"الشرق الأوسط".
استجابة مشروطة
أحمد آبي عرض تفاصيل المبادرة على الطرفين السودانيين، إلا أنه وجدت استجابة مشروطة من الطرفين، فالمجلس العسكري أعرب عن استعداده، حيث أكد عبد الفتاح البرهان أن المجلس منفتح للجلوس والتفاوض للوصول إلى حل في أي وقت، مرحبا ببيان المبادرة إلا أنه تحفظ على مقترح المجلس السيادي بأغلبية مدنية.
قوى الحرية والتغيير أعربت أيضا عن قبولها الوساطة لكن بشروط محددة، في مقدمتها ضرورة أن يعترف المجلس العسكري بارتكابه جريمة في ميدان الاعتصام الإثنين الماضي، والتي راح ضحيتها المئات، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لمعرفة مرتكبيها ومحاكمتهم، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والأسرى والمحكومين إبان نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، فورا.
كما شملت الشروط إتاحة الحريات العامة وحرية الصحافة ورفع الحصار عن الشعب السوداني، ورفع المظاهر العسكرية في الأماكن العامة، من جميع أنحاء البلاد ورفع الحظر عن خدمات "الإنترنت".
وأكدت قوى التغيير أنه يجب أن يتم تنفيذ هذه الشروط قبل الحديث عن الآفاق حول المفاوضات وقبل الدخول في المحادثات، ويبدو أن تلك الشروط ستقف حجر عثرة أمام المبادرة الإفريقية.