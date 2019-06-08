هل ينسحب الخطيب من الدوري أم يتراجع؟

فوجئ الجميع بإرسال مجلس الأهلي مذكرة غير مفهومة إلى الجبلاية قبل ساعات من عقد جلسته لاتخاذ قراره النهائي بشأن الدوري وعدَّد خلال المذكرة أخطاء ومساوئ الجبلاية وجرائمها

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٩ م

لا صوت يعلو داخل النادي الأهلي على صوت الموقف الذي سيتخذه مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، بشأن استكمال مسابقة الدوري من عدمه بعد البيان الذي أصدره النادي يوم 24 مايو الماضي، بعدم استكمال المسابقة حال عدم انتهاء اتحاد الكرة منها قبل بداية بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وهو القرار الذي صدر من مجلس محمود الخطيب بعد 72 ساعة من تعثر الفريق أمام الإسماعيلي، والتعادل غير المتوقع في مباراة مؤجلة بين الفريقين.

الأهلي اعتاد مع مجلس إدارته الحالي على التصعيد واستعراض العضلات بدعوى أن الصوت العالي بات له دور هام في إثبات الحقوق وهو أمر لا يصح محليًا فقط. - أخذ يفكر ويفكر محمود الخطيب ومجلسه ظل يفكر ويفكر، ثم أخذ يفكر ويفكر، واستمر يفكر ويفكر.. ثم طفق يفكر ويفكر، وانطلق يفكر ويفكر، (على طريقة أستاذ الكوميديا

الأهلي اعتاد مع مجلس إدارته الحالي على التصعيد واستعراض العضلات بدعوى أن الصوت العالي بات له دور هام في إثبات الحقوق وهو أمر لا يصح محليًا فقط.

- أخذ يفكر ويفكر

محمود الخطيب ومجلسه ظل يفكر ويفكر، ثم أخذ يفكر ويفكر، واستمر يفكر ويفكر.. ثم طفق يفكر ويفكر، وانطلق يفكر ويفكر، (على طريقة أستاذ الكوميديا عبد المنعم مدبولي والفنان المبدع محمد عوض -رحمهما الله -في مسرحية أصل وصورة)، وخرج مع مجلسه بقرار جديد في اجتماع المجلس الماضي يتمثل في انتظار رد اتحاد الكرة على قراراته التي أرسلها للجبلاية.

ورغم أن اتحاد الكرة ضرب بقرارات مجلس الأهلي وتهديداته عرض الحائط، فإن الجميع فوجئ بقرار الخطيب ومجلسه، الذي تم تفسيره وقتها بأنه محاولة للتسويف، انتظارًا لنتائج الزمالك في مبارياته المؤجلة التي خاضها قبل أيام، وشهدت بالفعل تعثر الفريق الأبيض في مباراتين بالتعادل أمام الإنتاج الحربي ثم حرس الحدود.

الأهلي يعقد جلسة اليوم لاتخاذ قراره النهائي بشأن مسابقة الدوري، لكنه فاجأ الجميع بإرساله مذكرة غير مفهومة إلى اتحاد الكرة، قبل ساعات من قراره، عدَّد خلالها أخطاء ومساوئ الجبلاية وجرائمها منذ بداية الموسم -لم ينتفض الأهلي وقتها أو يهدد بعدم استكمال المسابقة ولم يتذكر إلا قبل انتهاء الموسم بمباراتين- مع تأكيده احتفاظه بحقوق النادي في بطولة الدوري هذا الموسم، في إشارة جديدة لإمكانية تراجعه عن قراراه الخاص بالانسحاب من البطولة.

القيعي يمهد

التحول الذي اتخذه الأهلي في موقفه ليس جديدًا لأن عدلي القيعي مستشار التسويق بالنادي في برنامجه ملك وكتابة الذي يذاع عبر قناة الأهلي، عقب تعادل الزمالك مع الإنتاج، خرج وأعلنها صريحة الأهلي لن ينسحب بل سيستكمل الدوري لكنه سيحافظ على حقوقه كاملة من خلال اللجوء إلى الفيفا والمحكمة الرياضية إن لزم الأمر لإثبات حقوقه والحفاظ عليها دون أن يدري أحد أي حقوق التي ظهرت فجأة، رغم أن الأهلي وافق في اجتماع لجنة الأندية الذي حضره خالد مرتجي على مد الموسم لما بعد كأس الأمم الإفريقية حال وصول الزمالك لنهائي بطولة الكونفدرالية.

المشكلة الحقيقية التي تواجه محمود الخطيب ومجلسه هي الطريقة التي يتم التعامل بها مع القرارات، حيث تأخذ شكلًا عنتريًا دون دراسة وهو أمر يكلفه التراجع في قراراته على طريقة «الريس حنفي» في فيلم «ابن حميدو» في المشهد الشهير الذي يجمع بين عبد الفتاح القصري والفنانة ثريا فخري والإفيه الشهير «أنا كلمتي لا يمكن تنزل الأرض أبدًا»، ثم بعد تدخل ثريا فخري يتراجع القصري قائلاً: «خلاص تنزل المرة دي»، وهي أمور لم تكن معتادة في قرارات مجالس إدارات الأهلي السابقة التي أرست قواعد ومبادئ عاشت لسنوات طويلة بسبب هذه المواقف التي لا تتغير، لكن ما يحدث الآن في عهد الخطيب بات أمراً محل نقد وهجوم للمجلس الحالي من جماهير النادي قبل المنافسين.

التراجع

الأهلي سيعود في قراره أغلب الظن، لأن الخطيب يتعامل مع درع الدوري هذا الموسم كأنه طوق نجاته من أجل البقاء في رئاسة النادي الأهلي، في وقت حتى لو خسر النادي اللقب لن يحدث أي جديد له أو لمجلسه وإلا كان رحل المجلس بعد فضيحة الخسارة بخماسية أمام صن داونز وخروج الفريق المهين من دور الثمانية في بطولة دوري أبطال إفريقيا بهزيمة مذلة، أو عندما خسر الفريق نهائي بطولة إفريقيا أمام الترجي في النسخة الماضية أو بعد الخروج على يد الوصل الإماراتي من البطولة العربية.

كلاكيت تاني مرة

الموقف الذي سيتخذه الأهلي هذه المرة سيحاسب عليه حسابا تاريخياً، لأنه لن تكون المرة الأولى التي يتراجع فيها الخطيب ويستكمل الدوري فلن ينسى أحد الواقعة الأولى هذا الموسم، عندما هب المجلس غاضبًا بعد مباراة الإنتاج الحربي في الدور الأول بمسابقة الدوري والأزمة التي افتعلها الحكم إبراهيم نور الدين خلال اللقاء، وأصدر الأهلي على أثرها بيانًا اشترط فيه لاستكمال البطولة عدة شروط أبرزها إحضار حكام أجانب لكل مبارياته في الدوري وتطبيق تقنية الـ«VAR» حكم الفيديو في الدوري.

وكما هو معتاد تم التعامل مع بيان الأهلي، كأنه لم يكن، حيث لم يتم تطبيق تقنية الـ"VAR"، ولم يتم إحضار حكام أجانب للأهلي بل تم رفض الأمر تماماً في وقت وقف فيه الأهلي مكتوف الأيدي، وظل يشاهد اتحاد الكرة وهو يوافق على إحضار الحكام الأجانب لنادي بيراميدز ومن بعده نادي الزمالك.

الخلاصة

السؤال الذي يطرح نفسه هل يستمر الأهلي على موقفه وينتصر لمبادئه التي اعتاد الجميع عليها عندما يتخذ قرارًا، سواء كان على صواب أم لا ويرفض استكمال الدوري، أم يتراجع ويرحب باستكمال الدوري على طريقة الريس حنفي بحثاً عن لقب في كرة القدم بعد خسارة الألقاب تباعًا منذ تولى الخطيب رئاسة النادي؟