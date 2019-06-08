الأمن يتوصل لهوية 5 طلاب سربوا أسئلة «لغة عربية»

تحرير:محمد عبد الجليل ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م

امتحانات الثانوية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على 5 طلاب داخل مقار لجان امتحان اللغة العربية بسوهاج ودمياط والإسكندرية، عقب التأكد من تورطهم في تسريب نماذج لكراسات أسئلة وأجوبة الخاصة بامتحان مادة اللغة العربية بموقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك عقب بدء الامتحان بنحو 60 دقيقة، تم اتخاذ الإجراءات الإدارية تجاه الطلاب ومشرفي الامتحانات بتك المدارس لتقاعسهم عن تنفيذ التعليمات الخاصة بمنع دخول الطلاب للجان الامتحان حاملين هواتفهم المحمولة.

في إطار تأمين امتحانات الثانوية العامة، رصدت المتابعة قيام عدد من طلاب مدارس (ساقلتة الثانوية بنين سوهاج - البلينا الابتدائية المشتركة بسوهاج - خالد بن الوليد الإعدادية بنات بجهينة بسوهاج- الشهيد محمد رمضان الثانوية بنبن الإسكندرية - أبو بكر الصديق الثانوية المشتركة بدمياط)، بنشر عدة صفحات من كراسات