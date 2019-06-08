جريمة

الأمن يتوصل لهوية 5 طلاب سربوا أسئلة «لغة عربية»

تحرير:محمد عبد الجليل ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على 5 طلاب داخل مقار لجان امتحان اللغة العربية بسوهاج ودمياط والإسكندرية، عقب التأكد من تورطهم في تسريب نماذج لكراسات أسئلة وأجوبة الخاصة بامتحان مادة اللغة العربية بموقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك عقب بدء الامتحان بنحو 60 دقيقة، تم اتخاذ الإجراءات الإدارية تجاه الطلاب ومشرفي الامتحانات بتك المدارس لتقاعسهم عن تنفيذ التعليمات الخاصة بمنع دخول الطلاب للجان الامتحان حاملين هواتفهم المحمولة.
في إطار تأمين امتحانات الثانوية العامة، رصدت المتابعة قيام عدد من طلاب مدارس (ساقلتة الثانوية بنين سوهاج - البلينا الابتدائية المشتركة بسوهاج - خالد بن الوليد الإعدادية بنات بجهينة بسوهاج- الشهيد محمد رمضان الثانوية بنبن الإسكندرية - أبو بكر الصديق الثانوية المشتركة بدمياط)، بنشر عدة صفحات من كراسات
اقرأ المزيد
سيارة-مركونة-مهجورة (2)

مرور القاهرة تطهر الشوارع من وباء السيارات المركونة

خلال اليوم السبت، شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بقيادة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، حملات مرورية بكل قطاعات القاهرة، وكذا الميادين والطرق الرئيسية، لتسهيل عملية السير، ورفع السيارات المركونة من جانبي الطريق، لعدم استخدامها في عمليات إرهابية، بالإضافة إلى رفع الإشغالات من نهر الطريق. وتمكنت الحملات التي استمرت 24 ساعة، من رفع 12 سيارة ودراجة متروكة، بينها 3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم تسليم 4 لمالكيها، وضبط 5 دراجات نارية بدون أوراق.
مباحث-التموين-صور-ارشيفية (2)

حملات لضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار في الجيزة

جهود مستمرة لإدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إذ شن ضباط الإدارة حملة مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار خلال أيام عيد الفطر المبارك، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 35 قضية تموينية تنوعت ما بين مخالفات عدم حمل شهادة صحية، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم وجود قائمة بيانات.
حمله-ازاله (3)

إشغالات عثمان محرم.. الشرطة تواصل حملاتها الانضباطية

واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملتها التفتيشية لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافتيريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين.
سيارات-شرطة

البحث الجنائي يفحص 30 مشتبها فيه بالهرم

نفذت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين، نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين. واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، بوصفها مقصدا سياحيا مهما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة.
اقرأ المزيد من الأخبار
حبس-كلابشات

سقوط عاطل تخصص فى سرقة أموال الأرامل والسيدات

ألقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، القبض على عاطل تخصص فى النصب على الأرامل والأيتام والاستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بعمله بإحدى الجمعيات الخيرية، والتى تقدم مساعدات مالية ويشترط تحويل مبالغ مالية على هاتفه المحمول.. حيث تلقت الشرطة بلاغا من إحدى المواطنات مقيمة بالإسكندرية، بتضررها من مستخدم أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، لقيامه بالنصب عليها من خلال نشره مشاركات تتضمن الإعلان عن جمعية خيرية تقدم مساعدات مالية لسيدات "أرامل، مطلقات" وغيرهم ممن هن فى حاجة لمساعدات وقروض مالية.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

شرطة النقل تكشف لغز سرقة إشارات السكة الحديد

نجحت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، برئاسة اللواء مصطفى الرزاز مساعد وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، في كشف لغز سرقة مهمات مصلحية "إشارات" خطوط السكك الحديد، وتبين أن مسجل خطر وراء الواقعة، تم القبض عليه وأرشد عن مكان المسروقات.. الواقعة بدأت ببلاغ تلقاه قسم شرطة محطة سكك حديد الجيزة من مهندس كهربائى إشارات بهيئة السكة الحديد، باكتشافه سرقة مهمات خاصة بهيئة السكة الحديد على فترات، عبارة عن 10 ترانسات خاصة بالإشارات على الخطين الطالع والنازل (القاهرة/الإسكندرية) بمنطقة المرازيق بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة.
حريق-الموسكى (3)

3 حرائق بشقق سكنية وفرن عيش بالقاهرة والجيزة

نجحت الإدارة العامة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، في إخماد 3 حرائق بمناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة، والتى تنوعت ما بين حريق شقق سكنية ومخبز، حيث تم الدفع بسيارات الإطفاء على الفور، وتمكنت من السيطرة على النيران، دون وقوع إصابات أو وفيات، وانتقل خبراء البحث الجنائي لمعاينة مواقع الحريق والوقوف على أسبابها، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.. حيث تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة مصر القديمة، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران فى المكان بدون وقوع إصابات.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org