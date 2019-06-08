نائب يطالب بإلغاء مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٤ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

ينتظر عدد من الشباب، خلال الأيام القليلة المقبلة، إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مسابقة جديدة لعقود المعلمين، للحصول على وظائف في مختلف المديريات بالمحافظات، وذلك لسد العجز في بعض التخصصات الدراسية لمدة شهرين، وهي المسابقة التي شهدت إقبالا بالآلاف خلال النسخة الأولى منها، لكن خالد أبو طالب عضو مجلس النواب، يرى أن الأمر إهدارا للمال العام، ما دفعه إلى التقدم ببيان عاجل، اليوم السبت، إلى وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، يطالبه فيه بإلغاء المسابقة والاكتفاء بتجديد عقود المعلمين المؤقتين.

وأصدر أبو طالب، بيانا، قال فيه: "من شأن الإجراءات التنظيمية لهذه المسابقة، وبعدها الإجراءات الخاصة بالتعاقد، وإعداد المعلمين الذين سيقع عليهم الاختيار، أمور ترهق موازنة الوزارة ويكبدها ملايين الجنيهات".وأوضح، أنه كان يجب على الوزارة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخصوص الحفاظ على المال العام،