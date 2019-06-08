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نائب يطالب بإلغاء مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٤ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
ينتظر عدد من الشباب، خلال الأيام القليلة المقبلة، إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مسابقة جديدة لعقود المعلمين، للحصول على وظائف في مختلف المديريات بالمحافظات، وذلك لسد العجز في بعض التخصصات الدراسية لمدة شهرين، وهي المسابقة التي شهدت إقبالا بالآلاف خلال النسخة الأولى منها، لكن خالد أبو طالب عضو مجلس النواب، يرى أن الأمر إهدارا للمال العام، ما دفعه إلى التقدم ببيان عاجل، اليوم السبت، إلى وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، يطالبه فيه بإلغاء المسابقة والاكتفاء بتجديد عقود المعلمين المؤقتين.
وأصدر أبو طالب، بيانا، قال فيه: "من شأن الإجراءات التنظيمية لهذه المسابقة، وبعدها الإجراءات الخاصة بالتعاقد، وإعداد المعلمين الذين سيقع عليهم الاختيار، أمور ترهق موازنة الوزارة ويكبدها ملايين الجنيهات".وأوضح، أنه كان يجب على الوزارة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخصوص الحفاظ على المال العام،
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تشييع جثمان والدة الفنان حجاج عبد العظيم بالإسكندرية

شيع أقارب وأصدقاء وأسرة الفنان حجاج عبد العظيم، جثمان والدته التي وافتها المنية صباح اليوم السبت، من منزلها بمسقط رأسها بمنطقة الدخيلة بغرب الإسكندرية، وشارك الفنان حجاج عبد العظيم وشقيقه في مراسم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الدخيلة غرب المحافظة، وسط حضور كبير من الأصدقاء والأقارب ولم يلحظ أحد مشاركة أي من الفنانين في مراسم تشييع جثمان والدة الفنان المعروف. وكانت أسرة حجاج عبد العظيم، أعلنت وفاة والدته في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.
جامعه-الازهر

هدوء باليوم الأول لامتحانات جامعة الأزهر

استأنفت جامعة الأزهر، اليوم السبت، سير امتحانات نهاية العام الدراسي، وذلك ببدء أعمال الامتحانات والكنترولات بجميع فروع الجامعة بالقاهرة والأقاليم، وذلك وفق الجداول المعلنة مسبقا بالجامعات والمعاهد. فيما شهد اليوم الأول لاستئناف امتحانات جامعة الأزهر، هدوءا بامتحانات الجامعة وفروعها، وجولات مكثفة لكبار المسئولين بالأزهر الشريف، بينما تم ضبط ما يعادل 55 حالة غش بين الطلاب بجامعة الأزهر للوجه القبلى، وذلك حسب ما أعلنه الدكتور أسامة عبد الرؤوف، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلى.
مصر-للطيران (1)

لليوم السادس.. مصر تلغي رحلاتها إلى الخرطوم

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، عن إلغاء رحلاتها المتجهة إلى الخرطوم، اليوم الأحد، وذلك لليوم السادس على التوالي، منذ تفاقم الأوضاع في السودان، بعد فض اعتصام القيادة العامة، فجر يوم الإثنين الماضي. وأعلنت شركة مصر للطيران، اليوم السبت، إلغاء الرحلتين رقمي MS 857 وMS 855، التي كان مقررا لهما الإقلاع صباح وظهر اليوم، موضحة أنه على عملائها المسافرين على هذه الرحلات بمراجعة خدمة "الكول سنتر" على رقمي 1717 من أي موبايل أو 090070000 من أي خط أرضي؛ لمعرفة المزيد من التفاصيل.
السيسي-يوقع

السيسي يوافق على قرض بـ70 مليون دينار كويتي

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم السبت، القرار الجمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 507 لسنة 2018، والتي يقتضي بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بمبلغ 70 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 8 أغسطس 2018، ويذكر أن مجلس النواب كان قد وافق على هذا القرار في جلسته التي انعقدت في يوم 24 فبراير الماضي.
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طلاب-ثانوية-عامة

«الثانوية العامة» تطبق إجراء لأول مرة في الامتحانات

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا، بديوان عام الوزارة، اليوم الإثنين، لكشف تفاصيل امتحانات الصف الأول الثانوي ومعدلات التقدير، وموقف أعمال الامتحانات الإلكترونية والورقية واستعدادات الوزارة للتطبيق الكامل للنظام. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة اتخذت إجراءً جديدا هذا العام بهدف ضمان صحة بيانات جميع طلاب الثانوية العامة في الامتحانات، التي ستنطلق يوم 8 يونيو الجاري، ولضمان عدم وجود أي طالب في شعبة غير شعبته على الورق.
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تأجيل امتحان اللغة الأجنبية لأولى ثانوي بسبب الحر

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بيانا، تعلن فيه تأجيل امتحانات الصف الأول الثانوي، قائلة: "من منطلق حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب وتوفير المناخ الملائم لهم لأداء الامتحانات، قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للصف الأول الثانوي والمقرر عقده غدا الخميس، إلى يوم السبت 1 يونيو 2019، وأكدت الوزارة، التأجيل لمادة اللغة الأجنبية الأولى فقط، وتستكمل باقي الامتحانات في موعدها كما هو موضح في الجدول المعلن مسبقا".
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غش وضرب وتسريب.. أخطاء بالجملة في امتحان الدبلوم

واصل، اليوم الإثنين، طلاب شهادة الدبلومات الفنية، امتحانات الدور الأول، وأكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم، بأن متابعة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول بجميع تخصصاتها جاءت كالتالي: لم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى خاصة بصعوبة الامتحانات أو وجود أخطاء مطبعية فى الورقة الامتحانية، إذ أدى الطلاب الامتحان على فترتين، مشيرا إلى أنه ورد لغرفة العمليات إشارة بشأن وجود صورة من امتحان الرياضة العامة على جروب فيسبوك باسم "تنسيق الدبلومات الفنية للكليات والمعاهد"، وبالتواصل مع المطبعة السرية للتعليم الفني تبين أنه امتحان دولة السودان.
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«السيرفر على فلاشة».. التعليم تستعد لامتحان التابلت

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كواليس اجتماع الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، اليوم الثلاثاء، مع مديري التعليم الثانوي على مستوى الجمهورية وإخصائين التطوير، بهدف التأكيد على تعليمات الوزارة في إجراء امتحان الصف الأول الثانوي، موضحة أن التعليمات تضمنت توعية الطلاب وطمأنتهم قبل عقد الامتحان، يوم الأحد المقبل، وأن يتقبل الجميع الواقع ويتعامل معه، وأن يكون الامتحان الإلكتروني الأساس، والورقى الاستثناء، على أن يتم إدخال الطلاب لقاعات الامتحان في الساعة الثامنة صباحا، ويجلسون في أماكن امتحانهم إلكترونيا.
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