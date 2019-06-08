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وفاة والدة حجاج عبد العظيم.. والعزاء الثلاثاء

تحرير:التحرير ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
حجاج عبد العظيم
حجاج عبد العظيم
توفيت صباح اليوم، والدة الفنان الكوميدي حجاج عبد العظيم، داخل أحد مستشفيات الإسكندرية، وشيع عدد من أهالي منطقة الدخيلة مع "عبد العظيم" جثمان والدته، وخرجت الجنازة من مسجد ناجي، أحد أشهر مساجد المنطقة والقريب من منزل العائلة بالقرب من كورنيش الدخيلة، وتم دفنها بمقابر الأسرة هناك حيث مسقط رأس الفنان. ويتلقى "عبد العظيم" ونجله المخرج الشاب خالد حجاج، العزاء في فقيدتهما مساء اليوم بالإسكندرية، بينما يتلقيان العزاء في القاهرة يوم الثلاثاء المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.
وخاض الفنان حجاج عبد العظيم سباق دراما رمضان المنقضي بمسلسل "البرنسيسة بيسة"، إذ قدم دور البطولة أمام النجمة مي عز الدين، وهو من إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج أكرم فريد، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وشاركهما بطولته النجوم "بوسي، ومحمد أنور، وسامي مغاوري، وأمير المصري، وحسام داغر، وإيمان السيد"، وغيرهم. حجاج
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تصريح أحمد آدم الذي أغضب أسرة محمد نجم (فيديو)

حل الفنان أحمد آدم، الثلاثاء 7 من مايو الماضي، ضيفًا على الإعلامية بسمة وهبة، عبر قناة "القاهرة والناس" من خلال برنامجها المثير للجدل "شيخ الحارة" الذي تم وقفه من قبَل المجلس الأعلى للإعلام. وأدلى أحمد آدم خلال الحلقة بالعديد من التصريحات التي تناقلتها المواقع الإخبارية آنذاك، ومن بينها هجومه على الفنان الكبير محمد نجم، وهي التصريحات التي قالت زوجة الراحل، خلال تلقيها عزاءه في مسجد عمر مكرم بالتحرير، إنها تسببت في سوء حالته الصحية، ومن ثم دخوله المستشفى ورحيله عن دنيانا يوم الأربعاء الماضي، عن عمر يناهز 75 عامًا.
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رد «شيخ الحارة» على أرملة محمد نجم: اسألوا أحمد آدم

حالة جدل كبيرة أثارتها أرملة الفنان الكبير محمد نجم، خلال العزاء الذي أُقيم للراحل مساء أمس الجمعة في مسجد عمر مكرم بالتحرير، حيث تعهدت في أثناء تلقيها العزاء من الإعلامي وائل الإبراشي، أنها ستأخذ حقه ولن تتركه قائلة: "أنا مش هاسيب حقه، والله العظيم ما هاسيب حقه، إنت قولت لشريف ابنه لما بابا يقوم قوللي، لكن بابا ماقامش ومات، عشان اللي حصل ده، وأنا والله ما هاسيب حقه". وقد أثارت كلمات أرملة نجم الكثير من اللغط حول تفسيرها، وربطها الكثيرون بحلقة الفنان أحمد آدم في برنامج "شيخ الحارة"، التي انتقد فيها "آدم" الراحل بشدة.
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ردا على الشائعات.. جورج سيدهم يحتفل بعيد ميلاده(صور)

احتفل الفنان الكبير جورج سيدهم، مساء أمس الجمعة، بعيد ميلاده الـ81، حيث إنه من مواليد جرجا بسوهاج في 28 مايو عام 1938، وذلك في فندق سونسيتا شارع الطيران بمدينة نصر، وذلك مع زوجته الدكتورة ليندا، ووسط كوكبة من الأصدقاء من الوسط الفني والأدبي والإعلامي، ومنهم، الكاتب الصحفي مفيد فوزي، والفنان لطفي لبيب، والمستشار أمير رمزي، والإعلامي أسامة منير، والكاتبة فاطمة ناعوت، والدكتور إيهاب رمزي، ورجل الأعمال هاني قسيس، وأحيا الحفل الفنانة فينوس والفنان توني.
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وفاة شقيقة الفنانة رجاء حسين.. وهذه وصيتها

يوم حزين على الوسط الفني، فبعد أن ودعنا الفنان الكبير محمد نجم، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع المرض، وشيع جثمانه من مسجد عمر مكرم، أعلنت الفنانة رجاء حسين، في تصريحات صحفية، وفاة شقيقتها الفنانة ناهد، حيث اتضح أنها ماتت في ساعات الصباح الأولى اليوم، وقد شيع جثمانها من مسجد الرحمن الرحيم الموجود على طريق صلاح سالم، حيث دفنت في مقابر العائلة بالبساتين. أهل الفقيدة قرروا عدم عقد عزاء، كما أوضحت "رجاء"، منوهة بأن الراحلة هي من أوصت بعدم إقامة عزاء لها، وأن يكون التشييع قاصرا على الجنازة والمقابر.
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عزاء الفنان محمد نجم في مسجد عمر مكرم بعد غد

سيعقد عزاء الفنان الكبير محمد نجم يوم الجمعة المقبل، في مسجد عمر مكرم بوسط البلد، وذلك عقب صلاة المغرب مباشرة، حسب تصريحات صحفية للفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة الممثلين. وكان قد شيع جثمان الراحل منذ ساعات إلى مثواه الأخير من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين إلى مقابر العائلة فى منطقة الإباجية، عقب صلاة العصر على الفقيد، بحضور الفنانين منير مكرم، ووفاء عامر، وعبد الله مشرف، والإعلامى محمد الغيطى، وآخرين. توفي الفنان محمد نجم عن عمر 75 عاما، بعد صراع مع المرض، ورحلة شهدت أعمالا مسرحية محفورة باسمه في تاريخ الفن.
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نجمات رمضان.. نجاح دينا الشربيني وتراجع مي عز الدين

يحظى الموسم الرمضانى الحالى لعام 2019 بوجود قوى للنجمات فى الدراما، اللاتى نجحن فى الصمود، حيث وصل عدد المسلسلات التى يتصدر بطولاتها نجمات إلى 8 مسلسلات فى مواجهة نحو 15 مسلسلا أبطالها رجال، ومع مرور ثلاثة أسابيع على الماراثون الرمضانى، نجد أن هناك نجمات نجحن بالفعل فى وضع أسمائهن فى مقدمة الأعمال الأكثر مشاهدة والأكثر إثارة للجدل؛ رغم أن أغلب هؤلاء النجمات لا يملكن رصيدا كبيرا من الأعمال وبعضهن لم يسبق لها البطولة المطلقة، إلا أنهن أثبتن أنهن يستحققنها.
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البرنسيسة بيسة حلقة (11).. سكسكة تفضح مرعي الحرامي

بدأت أحداث الحلقة الـ11 من مسلسل "البرنسيسة بيسة" بمعرفة الجدة سكسكة أن بيسة أدارت المدرسة التى ورثت أرضها من عمها، كما سمحت الجدة سكسكة لأهالى الحارة بأن يقدموا لأبنائهم فيها، لتكون بيسة مضطرة إلى الموافقة هي وكاظم على دخول 20 تلميذًا جديدًا من أبناء الحارة، واعتماد أوراقهم. يقوم كاظم بتعيين خطيبته مديرة للحسابات، وهذا ما ترفضه بيسة، فتدخل فى شجار معها وتضربها. على الجانب الآخر، يتسلل مرعى لغرفة الجدة سكسكة لمحاولة سرقتها، لكنها تشعر به وتمسكه، إلا أنه يفلت منها، ويهرب إلى منزل مأمون للاختباء عنده.
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