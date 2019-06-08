وفاة والدة حجاج عبد العظيم.. والعزاء الثلاثاء

تحرير:التحرير ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

حجاج عبد العظيم

توفيت صباح اليوم، والدة الفنان الكوميدي حجاج عبد العظيم، داخل أحد مستشفيات الإسكندرية، وشيع عدد من أهالي منطقة الدخيلة مع "عبد العظيم" جثمان والدته، وخرجت الجنازة من مسجد ناجي، أحد أشهر مساجد المنطقة والقريب من منزل العائلة بالقرب من كورنيش الدخيلة، وتم دفنها بمقابر الأسرة هناك حيث مسقط رأس الفنان. ويتلقى "عبد العظيم" ونجله المخرج الشاب خالد حجاج، العزاء في فقيدتهما مساء اليوم بالإسكندرية، بينما يتلقيان العزاء في القاهرة يوم الثلاثاء المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وخاض الفنان حجاج عبد العظيم سباق دراما رمضان المنقضي بمسلسل "البرنسيسة بيسة"، إذ قدم دور البطولة أمام النجمة مي عز الدين، وهو من إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج أكرم فريد، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وشاركهما بطولته النجوم "بوسي، ومحمد أنور، وسامي مغاوري، وأمير المصري، وحسام داغر، وإيمان السيد"، وغيرهم. حجاج