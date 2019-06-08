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التنوير أم التشدد.. من يحسم أزمة عيد الميلاد بالكنيسة؟

في الوقت الذي نشط المعارضون لخطوة عودة عيد الميلاد إلى 25 ديسمبر ظهرت مقالات وأبحاث لمؤيدي الفكرة توضح حاجة التقويم القبطي للتعديل ومعها يجتمع المجمع المقدس.. فهل يناقش؟
تحرير:بيتر مجدي ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٨ م
البابا تاوضروس في قداس عيد الميلاد
البابا تاوضروس في قداس عيد الميلاد
فور إعلان البابا تواضروس الثاني خلال رحلته الرعوية الأخيرة لألمانيا عن إمكانية مناقشة أن تحتفل الكنائس القبطية الأرثوذكسية في المهجر بعيد الميلاد، بدأ التيار المتشدد داخل الكنيسة في استخدام كل أدواته للوقوف في وجه الفكرة مثلما فعلوا ذلك في مواقف عدة، وهكذا خرج الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة بالمنيا ببيان يرفض فيه هذه الخطوة، وأنه «لا وحدة في الأعياد قبل وحدة الإيمان»، وعبرت صفحات «حماة الإيمان» و«عضمة زرقا» عن نفس الموقف بنشر بيان الأنبا أغاثون، في المقابل خرجت أصوات أخرى تؤيد وترحب بفكرة البابا.
قديما تحدد موعد عيد الميلاد ليكون يوم 25 ديسمبر بالتقويم اليولياني (الميلادي)، الموافق 29 كيهك بالتقويم القبطي (المصري القديم بعد إحيائه عام 284م)، وظل الأمر على هذا الحال وصولا للقرن الـ16، وتم تعديله في عهد البابا جريجوري الـ13، بعدما اكتشف العلماء أن 25 ديسمبر لا يقع في مكانه فلكيا كأقصر نهار وأطول
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غش بالماستر كارد.. 5 محاضر في أول يوم للثانوية بالشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، حصيلة اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقتَّ صباح اليوم بامتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية للشعبة العامة، حيث أدى الامتحان أربعة وأربعين ألف وخمسمائة وأربعة وثمانين طالب وطالبة، موزعين على مائة واثنين وعشرون لجنة امتحان تتبع الإدارات التعليمية المنتشرة بأنحاء المحافظة، وشهدَّ اليوم عدد من ست حالات إغماء بين الطلاب داخل عدد من اللجان.
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تشغيل مترو مصر الجديدة قبل أمم إفريقيا.. اعرف الموعد والمحطات

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من جديد.. توحيد العيد بين البابا تواضروس والمتشددين

خلال رحلته الرعوية الحالية لألمانيا رد البابا تواضروس على سؤال خاص بموعد الأعياد المختلفة بين الكنائس الشرقية والغربية، بأنه جار دراسة الأمر، بعدما وجه له سؤالا حول الاحتفال بعيد الميلاد يوم 7 يناير ويكون يوم دراسة وعمل في الدول الغربية، إلا أن رد البابا هذا فتح عليه النار من معارضي هذه الفكرة من أساقفة داخل الكنيسة والمعبرين عنهم من صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين ردوا بنشر فيديو للبابا الراحل الأنبا شنودة الثالث يوضح لماذا يرفض هذه الخطوة.
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