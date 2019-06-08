جريمة

مرور القاهرة تطهر الشوارع من وباء السيارات المركونة

تحرير:محمد عبد الجليل ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣١ م
سيارة مركونة
سيارة مركونة
خلال اليوم السبت، شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بقيادة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، حملات مرورية بكل قطاعات القاهرة، وكذا الميادين والطرق الرئيسية، لتسهيل عملية السير، ورفع السيارات المركونة من جانبي الطريق، لعدم استخدامها في عمليات إرهابية، بالإضافة إلى رفع الإشغالات من نهر الطريق. وتمكنت الحملات التي استمرت 24 ساعة، من رفع 12 سيارة ودراجة متروكة، بينها 3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم تسليم 4 لمالكيها، وضبط 5 دراجات نارية بدون أوراق.
كانت الإدارة العامة للمرور قد شنت حملات مكبرة على الطرق السريعة، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، وكثفت من الرادارات وسيارات الإغاثة حرصًا على الالتزام بالسرعات المقررة قانونًا. كما نفذ رجال المرور حملات استهدفت إزالة الإشغالات والكشف عن الإطارات، وأصدرت قيادات المرور توجيهاتها بضبط «التكاتك»
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الأمن يتوصل لهوية 5 طلاب سربوا أسئلة «لغة عربية»

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على 5 طلاب داخل مقار لجان امتحان اللغة العربية بسوهاج ودمياط والإسكندرية، عقب التأكد من تورطهم في تسريب نماذج لكراسات أسئلة وأجوبة الخاصة بامتحان مادة اللغة العربية بموقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك عقب بدء الامتحان بنحو 60 دقيقة، تم اتخاذ الإجراءات الإدارية تجاه الطلاب ومشرفي الامتحانات بتك المدارس لتقاعسهم عن تنفيذ التعليمات الخاصة بمنع دخول الطلاب للجان الامتحان حاملين هواتفهم المحمولة.
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حملات لضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار في الجيزة

جهود مستمرة لإدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إذ شن ضباط الإدارة حملة مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار خلال أيام عيد الفطر المبارك، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 35 قضية تموينية تنوعت ما بين مخالفات عدم حمل شهادة صحية، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم وجود قائمة بيانات.
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إشغالات عثمان محرم.. الشرطة تواصل حملاتها الانضباطية

واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملتها التفتيشية لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافتيريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين.
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البحث الجنائي يفحص 30 مشتبها فيه بالهرم

نفذت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين، نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين. واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، بوصفها مقصدا سياحيا مهما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة.
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«أبو عيطة».. هنا يبدأ الإرهاب وينتهي

في 19 فبراير 2018 بدأت الأجهزة الأمنية في مصر شن عمليات مكبرة للقضاء على الإرهاب بسيناء، وتطهير المنطقة التي شهدت العديد من العمليات الإرهابية التي وقعت خلال السنوات القليلة الماضية، وآخرها الهجوم على كمين للشرطة خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، الذي أسفر عن استشهاد 7 من عناصر الشرطة، ومقتل عدد من الإرهابيين، ولاحقت الشرطة الإرهابيين بدائرة قسم شرطة العريش، حيث لاذوا بالفرار إلى منطقة أبو عيطة، متخذين من بعض المنازل ملاذا لهم وبادروا بإطلاق النيران على الشرطة.
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حادث تصادم أعلى كوبري أكتوبر وإصابة 4 بحلوان

شهدت محافظة القاهرة، اليوم السبت، وجودا أمنيا مكثفا من قبل ضباط الإدارة العامة لمرور القاهرة، فيما أصيب قائد مركبة بكدمات وسحجات بسبب اصطدام سيارته بالرصيف الخرساني أعلى كوبري أكتوبر، بعدما انحرفت سيارته نتيجة السرعة الزائدة، وفي حلوان اصطدمت سيارة بدراجة بخارية "توك توك" بمنطقة أطلس، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة، تم إخطار مدير أمن القاهرة، وكذا الدفع بسيارات إسعاف، قامت بنقل المصابين إلى المستشفى العام، فيما تم ضبط السائق المتسبب في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.
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دماء على الأسفلت.. متوفيان و28 مصابا في حوادث متفرقة

دماء جديدة على الأسفلت معلنة ضحايا جدد لحوادث الطرق إذ وقعت حوادث في أماكن متفرقة صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، تنوعت ما بين انقلاب سيارة ميكروباص بسوهاج ونتج عنها مصرع وإصابة 21 شخصا، وبعدها بدقائق وقع حادث آخر بين سيارتين ملاكي مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، كما سجلت الإدارة العامة لمرور القاهرة حادثين متفرقين الأول بطريق صلاح سالم والثاني في مدينة نصر، في الوقت الذي شنت الإدارة العامة للمرور حملات مكبرة بمختلف الطرق والميادين وسط تعزيزات مرورية لتنظيم الحالة المرورية خلال العيد.
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النيران تلتهم شقة بالدرب الأحمر دون سقوط ضحايا

سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الخميس، على حريق شب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، فيما لم يسفر الحريق عن سقوط قتلى أو مصابين.. البداية ببلاغ تلقته غرفة شرطة النجدة من الأهالي باشتعال النيران في شقة بالطابق الثالث بعقار بمنطقة الدرب الأحمر، وبإخطار الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، لمنع امتدادها لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق، وكذا تبريد المكان، وإخطار النيابة.
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