مرور القاهرة تطهر الشوارع من وباء السيارات المركونة

تحرير:محمد عبد الجليل ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣١ م

سيارة مركونة

خلال اليوم السبت، شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بقيادة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، حملات مرورية بكل قطاعات القاهرة، وكذا الميادين والطرق الرئيسية، لتسهيل عملية السير، ورفع السيارات المركونة من جانبي الطريق، لعدم استخدامها في عمليات إرهابية، بالإضافة إلى رفع الإشغالات من نهر الطريق. وتمكنت الحملات التي استمرت 24 ساعة، من رفع 12 سيارة ودراجة متروكة، بينها 3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم تسليم 4 لمالكيها، وضبط 5 دراجات نارية بدون أوراق.

كانت الإدارة العامة للمرور قد شنت حملات مكبرة على الطرق السريعة، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، وكثفت من الرادارات وسيارات الإغاثة حرصًا على الالتزام بالسرعات المقررة قانونًا. كما نفذ رجال المرور حملات استهدفت إزالة الإشغالات والكشف عن الإطارات، وأصدرت قيادات المرور توجيهاتها بضبط «التكاتك»