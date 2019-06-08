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سفير أمريكا بالقدس: يحق لإسرائيل ضم أراضٍ من الضفة

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣١ م
الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلا بالضفة الغربية - صورة أرشيفية
الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلا بالضفة الغربية - صورة أرشيفية
حاورت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ديفيد فريدمان السفير الأمريكي لدى إسرائيل، والذي أدلى بتصريحات مثيرة للجدل حول أراضي الضفة الغربية، إذ زعم بأحقية الكيان الصهيوني في ضم أجزاء من هذه الأراضي وليس كلها، لكنه رفض أن يدلي بأي تصريحات حول رد فعل الإدارة الأمريكية إزاء تنفيذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعده بضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية لسيادة الاحتلال، واكتفى فريدمان بقوله: "الإدارة الأمريكية لن تنشر خطها بشأن السلام (صفقة القرن) في حال كانت ستشكل ضررا أكبر من النفع المرجو منها".
وبشأن التنسيق مع الدول المجاورة لفلسطين بشأن صفقة القرن، ذكر فريدمان، في التصريحات التي نقلتها وكالة "معا" الفلسطينية، أنه يتم التنسيق مع عدة دول من بينها الأردن، لتجنب أي رد فعل عنيف. وعن أسباب رفض السلطة الفلسطينية للصفقة، أرجع الأمر إلى أن الخطة تقوم على السلام الاقتصادي، والسلطة الفلسطينية ترى أنه
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عبد-الفتاح-البرهان-مع-ابى-احمد (3)

هل تنجح «المبادرة الإفريقية» في حل الأزمة السودانية؟

في إطار وساطة بين طرفي النزاع في السودان، جاءت المبادرة الإفريقية التي يقودها رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور آبي أحمد، في محاولة لحل الأزمة السودانية بين المجلس العسكري الحاكم للبلاد منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير وحركة الاحتجاج. ويشهد السودان اضطرابات منذ ديسمبر الماضي، بعد خروج احتجاجات بسبب ارتفاع أسعار الخبز ونقص السيولة، أدت إلى عزل الرئيس عمر البشير على يد الجيش لينتهي حكمه الذي استمر ثلاثة عقود. ودعا آبي أحمد الذي يقود الوساطة، المجلس العسكري الحاكم وقوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك في الشارع، إلى انتقال ديمقراطي سريع.
رئيس-المجلس-الانتقالي-السوداني-عبد-الفتاح-البرهان

العسكري السوداني: نسعى إلى التداول السلمي للسلطة

صرح المجلس العسكري الانتقالي السوداني، اليوم السبت، بأنه يسعى لتعوافق وطني، وعبور الفترة الانتقالية إلى بر الأمان، بما يفضي إلى تأسيس تحول ديمقراطي وتداول سلمي للسلطة، وذلك حسبما أورد موقع "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل له. من ناحية أخرى، أعلنت وكالة "رويترز" الإخبارية، نقلا عن مصدرين في المعارضة السودانية أن الأمن السوداني اعتقل اثنين من قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال في وقت مبكر من صباح اليوم، بعد فترة قليلة من اجتماع عقد مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.
قرقاش

قرقاش: أنا لست في السودان.. وهذا حل الأزمة

بعد أن تداولت بعض وسائل الإعلام القطرية، أنباء تفيد بوجود وفد سعودي إماراتي يضم الأمير خالد بن سلمان، ومحمد دحلان مستشار ولي عهد أبو ظبي، وأنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في العاصمة السودانية الخرطوم، خرج الأخير عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" لنفي هذه الأنباء، مؤكدا على مشاركته الحالية في منتدى براتيسلافا في سلوفاكيا، وكتب تغريدة يقول فيها: "استغربت، ولم أستغرب فبركات منصات الإعلام القطري ومنها الميدل إيست آي التي تروج لوجودي في الخرطوم".
الامم-المتحدة

السعودية: هناك أدلة كافية بتخريب إيران 4 ناقلات نفط

أكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، أن هناك ما يكفي من الأدلة لإثبات أن الهجمات المنسقة التي طالت أربع ناقلات نفط صباح اليوم الثاني عشر من مايو 2019م قبالة ميناء الفجيرة، تتسق مع نمط التصرف المعتاد من النظام الإيراني في شأن رعاية الإرهاب والتخريب ونشر الفوضى في أماكن عديدة. وحث "المعلمي" مجلس الأمن على التعامل مع الوضع ومع المتورطين في الهجمات بالتعبير عن إرادة المجتمع الدولي ألا يقف مكتوفا حيال تصرف كهذا.
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سفينة-ليبرتي-الأمريكية (3)

ليبرتي| سفينة أمريكية حاولت إسرائيل اتهام مصر بضربها

مع دخول شهر يونيو، تخلد الولايات المتحدة ذكرى حادثة سفينة "ليبرتي"، التي اعتدت عليها إسرائيل في الثامن من هذا الشهر عام 1967، في واقعة لم تتضح معالمها بالكامل إلا قبل أيام قليلة، أي بعد ما يزيد على 60 عامًا عليها. كانت إسرائيل والولايات المتحدة حليفتين منذ عقود، ومع ذلك، خلال حرب 1967، وهو الصراع الذي تعهدت فيه الولايات المتحدة بالبقاء محايدة، شنت إسرائيل غارة مدمرة على سفينة بحرية أمريكية في المياه الدولية، ما أدى إلى مقتل 34 شخصًا وإصابة 171 آخرين.
جاريد كوشنر

تفاصيل لقاء العاهل المغربي وجاريد كوشنر

أكد العاهل الأردني، خلال استقباله، اليوم الأربعاء، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، في العاصمة عمان، على ضرورة تكثيف جميع الجهود لتحقيق السلام الشامل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية. وذكرت نشرة الديوان الملكي الأردني، اليوم الأربعاء، استقبل الملك عبد الله الثاني، في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء، كوشنر، الذي يزور الأردن ضمن جولة له في المنطقة.
كوشنر

لماذا يزور جاريد كوشنر الشرق الأوسط الآن؟

أمس الثلاثاء كان جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض، وجاسون جرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، في ضيافة العاهل المغربي الملك محمد السادس بالعاصمة المغربية الرباط، في مستهل جولتهم الشرق أوسطية التي تشمل المغرب والأردن وإسرائيل، في محاولة لحشد الدعم الدولي لخطة السلام الفلسطينية الإسرائيلية قبل الكشف عن الجزء الاقتصادي منها، في مؤتمر اقتصادي مقرر عقده الشهر المقبل في البحرين بحضور عدد من قادة دول العالم والمنطقة وسط مقاطعة فلسطينية.
نتنياهو ويوسف بن علوي

وزير خارجية عمان: إسرائيل يجب أن تكون دولة صديقة للفلسطينيين

علق وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، على الخطة الأمريكية الجديدة للسلام والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، المنتظر إعلان تفاصيلها، خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" نقلت وزارة الخارجية العمانية عدد من النقاط الهامة الواردة به عبر صفحتها على تويتر، أن بلاده تعلم جيدا أن الأمر ليس سهلا، وأن الخطة الأمريكية ستواجه مصاعب كثيرة، وترتيبات وتحضيرات ومناقشات، متابعا: "لكن كثيراً من هذه التعقيدات لها حلول.. إسرائيل وفلسطين يقعان في منطقة جغرافية واحدة.. بالتالي لا بد من أن يكون بينهما شراكات مفيدة للطرفين”
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