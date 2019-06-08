أول تعليق من مجلس اتحاد الكرة على بيان الأهلي

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٨ م

محمود الخطيب

علق مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على بيان مجلس إدارة النادي الأهلي بشأن مباريات الدوري، قائلا، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم السبت، إن اتحاد الكرة أعلن منذ أسبوعين تقريبًا عن استكمال مسابقة الدوري الممتاز، بعد بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ومن ثم فإن ما جاء في بيان مجلس إدارة الخطيب لا يوجد به شيء جديد، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة كان متأكدًا من عدم انسحاب الأهلي من الدوري.

وأرسل الأهلي مذكرة رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يؤكد فيها عدم التفريط في حق الأهلي في بطولة الدوري هذا الموسم. وكشفت مذكرة الأهلي عن العديد من الوقائع التي لم يلتزم فيها اتحاد الكرة بمبدأ تكافؤ الفرص أو تطبيق قواعد اللعب النظيف، فضلا عن غياب العدالة بين الأندية، خاصة عند تحديد مواعيد المباريات