رياضة

أول تعليق من مجلس اتحاد الكرة على بيان الأهلي

٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٨ م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
علق مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على بيان مجلس إدارة النادي الأهلي بشأن مباريات الدوري، قائلا، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم السبت، إن اتحاد الكرة أعلن منذ أسبوعين تقريبًا عن استكمال مسابقة الدوري الممتاز، بعد بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ومن ثم فإن ما جاء في بيان مجلس إدارة الخطيب لا يوجد به شيء جديد، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة كان متأكدًا من عدم انسحاب الأهلي من الدوري.
وأرسل الأهلي مذكرة رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يؤكد فيها عدم التفريط في حق الأهلي في بطولة الدوري هذا الموسم. وكشفت مذكرة الأهلي عن العديد من الوقائع التي لم يلتزم فيها اتحاد الكرة بمبدأ تكافؤ الفرص أو تطبيق قواعد اللعب النظيف، فضلا عن غياب العدالة بين الأندية، خاصة عند تحديد مواعيد المباريات
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محمود-الخطيب العامرى-فاروق

هل ينسحب الخطيب من الدوري أم يتراجع؟

لا صوت يعلو داخل النادي الأهلي على صوت الموقف الذي سيتخذه مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، بشأن استكمال مسابقة الدوري من عدمه بعد البيان الذي أصدره النادي يوم 24 مايو الماضي، بعدم استكمال المسابقة حال عدم انتهاء اتحاد الكرة منها قبل بداية بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وهو القرار الذي صدر من مجلس محمود الخطيب بعد 72 ساعة من تعثر الفريق أمام الإسماعيلي، والتعادل غير المتوقع في مباراة مؤجلة بين الفريقين.
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الفيفا يقر 9 تعديلات جديدة في قوانين كرة القدم

أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عددا من التعديلات على قانون الكرة، وأول التعديلات هي إسقاط الكرة، وإذا تم إيقاف الكرة داخل منطقة الجزاء فإن الإسقاط سيكون لحارس المرمى فقط، وإذا تم إيقافها خارج منطقة الجزاء فإن الإسقاط سيكون للاعب واحد وهو آخر من لمس الكرة قبل إيقافها، وفي الأخطاء فلن يسمح للاعبي الفريق بالوقوف بحائط الصد مع لاعبي الخصم عند الأخطاء بشكل قريب وواضح، وإذا وقف بجانبهم ونفذ الخطأ فيعتبر خطأ معاكسا، وعن عقوبات الاحتفال بالهدف فالعقوبة التي تصدر من الحكم بعد الاحتفال غير القانوني مثل نزع القميص وتم إلغاء الهدف، فإن العقوبة تبقى.
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ريال مدريد يوافق على شرط هازارد ويجعله الأعلى أجرًا

اشترط النجم البلجيكي إيدين هازارد على ريال مدريد أن يصبح اللاعب الأعلى أجرًا كي ينتقل إلى صفوف الفريق الملكي، وهو ما وافقت عليه إدارة المرينجي قبل إعلان إتمام الصفقة رسميا أمس، وذلك بحسب صحيفة "إيفننج ستاندارد". وكان هازارد يتقاضى مع تشيلسي أجرًا أسبوعيا يصل إلى 225 ألف جنيه إسترليني، وسيتقاضى مع ريال مدريد 450 ألف يورو، ليصبح اللاعب الأعلى أجرًا في صفوف الفريق، إذ سيحصل على 22 مليون يورو سنويا، مقابل حصول النجم الويلزي جاريث بيل على 17 مليون يورو سنويا.
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محمود-الخطيب العامرى-فاروق

هل ينسحب الخطيب من الدوري أم يتراجع؟

لا صوت يعلو داخل النادي الأهلي على صوت الموقف الذي سيتخذه مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، بشأن استكمال مسابقة الدوري من عدمه بعد البيان الذي أصدره النادي يوم 24 مايو الماضي، بعدم استكمال المسابقة حال عدم انتهاء اتحاد الكرة منها قبل بداية بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وهو القرار الذي صدر من مجلس محمود الخطيب بعد 72 ساعة من تعثر الفريق أمام الإسماعيلي، والتعادل غير المتوقع في مباراة مؤجلة بين الفريقين.
الخطيب-والعامرى-فاروق-واعضاء النادى -الاهلى

الأهلي يستعرض عضلاته على اتحاد الكرة تمهيدًا لتراجعه في قراره

تمسك مجلس إدارة النادي الأهلي، بكل حقوقه في مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد أن أرسل مذكرة إلى اتحاد الكرة يؤكد فيها عدم التفريط في حق القلعة الحمراء في بطولة الدوري هذا الموسم، وكشفت المذكرة عن العديد من الوقائع التي لم يلتزم فيها اتحاد الكرة بمبدأ تكافؤ الفرص أو تطبيق قواعد اللعب النظيف، حيث سيجتمع المجلس في مقر النادي بالجزيرة في الخامسة من عصر اليوم السبت، وذلك لإصدار آخر قراراته بشأن أزمة الدوري الحالية بينه وبين الاتحاد المصري لكرة القدم.
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عامر حسين يكشف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس

نفى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، ما تردد عن إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر، قبل أمم إفريقيا، حيث قال عامر في تصريحات خاصة لـ "التحرير"، إن كأس مصر سيتم استئنافه بعد أمم إفريقيا وبعد انتهاء مباريات الدوري أيضًا. وأبدى رئيس لجنة المسابقات اندهاشه من البيان الأخير الذي أصدره مجلس إدارة النادي الأهلي، مؤكدًا أنه سبق وأعلن منذ فترة عن انتهاء الدوري بعد أمم إفريقيا حال وصول الزمالك لنهائي الكونفيدرالية ولم يعترض أي ناد.
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اتحاد الكرة يجهز صدمة للأهلي بعد أزمة الدوري

يفكر مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم، في تأجيل الأسبوع الأخير من منافسات بطولة الدوري الممتاز، لما بعد بطولة أمم إفريقيا، والمقرر إقامتها في مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 13 يوليو المقبل، وجاء تفكير اتحاد الكرة في ذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وكانت لجنة المسابقات، برئاسة عامر حسين، قد أعلنت مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري وبعض المباريات المؤجلة، وحسب الجدول الذي تم إعلانه تختتم أغلب فرق الدوري مبارياتها يوم الإثنين 3 يونيو المقبل، أي قبل انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية.
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