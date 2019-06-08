هذه السيارات أرخص من كمبيوتر أبل ماك برو الجديد

بلغ سعر جهاز كمبيوتر أبل ماك برو الجديد والذي كشفت عنه الشركة الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية نحو 12 ألف دولار وهو سعر يزيد على العديد من السيارات في الأسواق

تحرير:محمود نبيل ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

دودج تشارجر

كانت شركة أبل على موعد مع الظهور بقوة في الأيام القليلة الماضية، عندما أعلنت في أحد محافلها الرسمية، عن أسعار جهاز كمبيوتر ماك برو الجديد، والذي تبدأ أسعاره من 6 آلاف دولار وتصل إلى مستوى 12 ألف دولار بحد أقصى. ولا شك أن الأسعار التي بدت مبالغا فيها للجهاز الجديد، يمكن أن تكون كافية لشراء العديد من الأشياء التي ينظر إليها على أنها أولى من إنفاق هذا المبلغ الضخم لشراء جهاز كمبيوتر محمول، حيث من الممكن أن تكفي للحصول على سيارة ذات قدرات وكفاءة عالية في الأسواق العالمية.

وفي هذا السياق، استعرضت شبكة "سي نيت" مجموعة من السيارات ذات الكفاءة العالية بنفس المبلغ الذي قد يرصده البعض لشراء كمبيوتر أبل الجديد بهذا السعر، الذي بدا مبالغًا فيه بالنسبة للعديد من أجهزة الكمبيوتر في الأسواق العالمية. كيا سول الكهربائية ربما يمكنك شراء سيارة هاتشباك من الجيل الأخير من نيسان ليف