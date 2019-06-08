هذه السيارات أرخص من كمبيوتر أبل ماك برو الجديد

بلغ سعر جهاز كمبيوتر أبل ماك برو الجديد والذي كشفت عنه الشركة الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية نحو 12 ألف دولار وهو سعر يزيد على العديد من السيارات في الأسواق
كانت شركة أبل على موعد مع الظهور بقوة في الأيام القليلة الماضية، عندما أعلنت في أحد محافلها الرسمية، عن أسعار جهاز كمبيوتر ماك برو الجديد، والذي تبدأ أسعاره من 6 آلاف دولار وتصل إلى مستوى 12 ألف دولار بحد أقصى.
ولا شك أن الأسعار التي بدت مبالغا فيها للجهاز الجديد، يمكن أن تكون كافية لشراء العديد من الأشياء التي ينظر إليها على أنها أولى من إنفاق هذا المبلغ الضخم لشراء جهاز كمبيوتر محمول، حيث من الممكن أن تكفي للحصول على سيارة ذات قدرات وكفاءة عالية في الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، استعرضت شبكة "سي نيت" مجموعة من السيارات ذات الكفاءة العالية بنفس المبلغ الذي قد يرصده البعض لشراء كمبيوتر أبل الجديد بهذا السعر، الذي بدا مبالغًا فيه بالنسبة للعديد من أجهزة الكمبيوتر في الأسواق العالمية.
كيا سول الكهربائية
ربما يمكنك شراء سيارة هاتشباك من الجيل الأخير من نيسان ليف
وفي هذا السياق، استعرضت شبكة "سي نيت" مجموعة من السيارات ذات الكفاءة العالية بنفس المبلغ الذي قد يرصده البعض لشراء كمبيوتر أبل الجديد بهذا السعر، الذي بدا مبالغًا فيه بالنسبة للعديد من أجهزة الكمبيوتر في الأسواق العالمية.
كيا سول الكهربائية
ربما يمكنك شراء سيارة هاتشباك من الجيل الأخير من نيسان ليف مقابل 12 ألف دولار، لكن في حال أراد المرء موديلا أكثر حداثة من السيارات الكهربائية، فإن هناك فرصة للحصول على كيا سول من موديلات 2016، وهي واحدة من الموديلات الرائعة على مستوى متعة القيادة، كما أنها من بين السيارات التي تتمتع بالهدوء الواضح سواء في الأداء أو حتى تقديم نموذج جيد للموديلات الكهربائية التي يمكن شراؤها بهذا السعر.
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تويوتا بريوس V
عندا قدمت شركة تويوتا اليابانية العملاقة سيارة بريوس V، كانت تستهدف العديد من الشرائح المحبة للموديل الشهير الذي بالفعل لا يزال يحظى بشعبية واسعة على مستوى الأسواق العالمية، وهو ما جعل الشركة اليابانية العملاقة حريصة على تطويره.
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وتعد النسخة التي قدمتها تويوتا من سيارة بريوس V عام 2013، واحدة من الإصدارات ذات الكفاءة العالية التي يمكن شراؤها بأسعار أقل من 12 ألف دولار ببعض الأسواق العالمية.
هوندا S2000
لا شك أنها من بين السيارات التي كانت مثار اهتمام واسع في الأسواق العالمية، خاصة أن تقييمها لم يكن موحدًا في العديد من الأسواق العالمية المختلفة، إلا أن سيارة هوندا S2000 التي تنتمي لموديلات عام 2001، تعد من بين الموديلات التي يمكن شراؤها بسعر أقل من 12 ألف دولار في الأسواق العالمية، وهي أيضًا من بين الموديلات التي يمكن الحصول عليها بكفاءة عالية، ولذلك فإنها تعد من الخيارات الرئيسية للراغبين في شراء موديلات ذات كفاءة عالية بهذا المبلغ.
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مازدا 3 سبيد
لم تحصل سيارة مازدا سبيد 3 من الجيل الثاني من الشركة اليابانية على الاحترام الذي تستحقه عندما كانت جديدة، إلا أنها لا تزال تمتلك محركًا توربينيا قويا، الأمر الذي يساعدها على البقاء بكفاءة عالية في الأسواق العالمية.
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وبطبيعة الحال تعد مازدا 3 سبيد من الخيارات الرئيسية التي من الممكن شراؤها بأسعار مناسبة في الأسواق العالمية، وهي أقل بكثير من سعر الكمبيوتر الذي أعلنت عنه أبل خلال الأيام القليلة الماضية.
دودج تشارجر
تعد من أهم السيارات التي يمكن اعتبارها أيقونة القائمة التي تمثل خيارات رائعة لشراء السيارات التي يقل سعرها في الوقت الحالي عن 12 ألف دولار.
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ولا شك أن الإصدار الخاص بعام 2013 من أبرز السيارات التي تم الاعتماد عليها كأحد الموديلات التي اعتمدت عليها بعض أجهزة الشرطة في بلدان مختلفة.