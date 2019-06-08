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هذه السيارات أرخص من كمبيوتر أبل ماك برو الجديد

بلغ سعر جهاز كمبيوتر أبل ماك برو الجديد والذي كشفت عنه الشركة الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية نحو 12 ألف دولار وهو سعر يزيد على العديد من السيارات في الأسواق
تحرير:محمود نبيل ٠٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
دودج تشارجر
دودج تشارجر
كانت شركة أبل على موعد مع الظهور بقوة في الأيام القليلة الماضية، عندما أعلنت في أحد محافلها الرسمية، عن أسعار جهاز كمبيوتر ماك برو الجديد، والذي تبدأ أسعاره من 6 آلاف دولار وتصل إلى مستوى 12 ألف دولار بحد أقصى. ولا شك أن الأسعار التي بدت مبالغا فيها للجهاز الجديد، يمكن أن تكون كافية لشراء العديد من الأشياء التي ينظر إليها على أنها أولى من إنفاق هذا المبلغ الضخم لشراء جهاز كمبيوتر محمول، حيث من الممكن أن تكفي للحصول على سيارة ذات قدرات وكفاءة عالية في الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، استعرضت شبكة "سي نيت" مجموعة من السيارات ذات الكفاءة العالية بنفس المبلغ الذي قد يرصده البعض لشراء كمبيوتر أبل الجديد بهذا السعر، الذي بدا مبالغًا فيه بالنسبة للعديد من أجهزة الكمبيوتر في الأسواق العالمية. كيا سول الكهربائية ربما يمكنك شراء سيارة هاتشباك من الجيل الأخير من نيسان ليف
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منها لادا نيفا.. سيارات روسية أبهرت العالم

على الرغم من أن السيارات الروسية لم يعد لها انتشار واسع على مستوى الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، فإن تلك الصناعة استطاعت أن تظهر للعالم العشرات من السيارات التي كانت ذات انتشار واسع على مستوى الأسواق العالمية. واستطاعت الشركات الروسية أن تطرح موديلات جديدة رائعة على مستوى الأسواق العالمية، من بينها لادا نيفا، والتي كانت لها شهرة كبيرة في مصر وعدد من الأسواق، إلا أن بعض الأجيال الجديدة قد لا تعرف عن صناعة الروسية الكثير في الوقت الحالي، خاصة مع زيادة أعداد السيارات العالمية.
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الفرد بـ200 دولار.. «أوبر» تنقل الركاب بالهليكوبتر

في وقت قصير، تمكنت الشركة الأمريكية لخدمات النقل التشاركي "أوبر" من الانتشار الواسع حول العالم، لتنطلق من شوارع الولايات المتحدة ومنها إلى شوارع العديد من دول العالم. في خضم محاولات أوبر المستميتة في اكتساح مدن العالم، بدأت بخدمات النقل البري، لتطور جهودها بسرعة البرق، وتتوسع بحرًا عبر الغواصات البحرية، وأخيرًا جوًا عبر الطائرات المروحية (الهليكوبتر). اكتسحت أوبر برًا، وبحرًا وأخيرًا جوًا، راغبة في إرضاء وخدمة جميع ومختلف الأذواق، ليصبح تطبيقا لا غنى عنه داخل جهازك، خلال فترة لا تُذكر من الوقت.
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منها فولفو.. سيارات لا تناسب العائلات الكبيرة

تسعى العديد من الشركات العالمية لإصدار موديلات جديدة تتناسب مع الاستخدامات العائلية، والتي باتت من أهم العوامل التي تدفع الجمهور في الأسواق العالمية، ولذلك فإن العديد من المصنعين في الوقت الحالي يسعون لإنتاج إصدارات مختلفة على مستوى الاستخدام. وبطبيعة الحال تبقى السيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV" واحدة من أهم الطرز التي تتناسب مع الاستخدامات العائلية، وبالأخص الأسر ذات الأعداد القليلة، وهو الأمر الذي يجعل بعض موديلاتها تبدو على رأس خيارات الباحثين عن السيارات العائلية.
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سعره 100 ألف جنيه.. أبل تكشف عن «ماك برو» الجديد

في مؤتمرها السنوي للمطورين، كشفت شركة أبل مساء أمس عن أحدث منتجاتها من الحاسبات المكتبية والشخصية، وقدمت لمستخدميها النسخة الجديدة من جهاز ماك برو "Mac Pro"، حيث أدخلت أبل تعديلات جذرية على تصميم ومواصفات الحاسوب الشخصي "ماك برو"، الذي يضم الآن معالجات "زيون" Xeon حتى 28 نواة، ويدعم ذاكرة وصول عشوائي (رام) تصل إلى 1.5 تيرابايت، بالإضافة إلى دعم أقوى بطاقة رسوميات (جرافيك) في العالم، و8 فتحات للتوسعة من نوع PCIe، كما يدعم تقنية التسريع "أبل أفتربرنر" Apple Afterburner، التي تسمح بتشغيل 3 مقاطع فيديو فائقة الجودة بدقة 8K في نفس الوقت.
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أبل تواجه انتقادات في المؤتمر السنوي لهذه الأسباب

تنظم شركة آبل مؤتمرها السنوي للمطورين الذي يبدأ يوم الاثنين المقبل، لجذب برامج المدخرين في الوقت الذي تواجه فيه انتقادات بأن صانع أي فون احتكر متجر التطبيقات الخاص به. لكن الشهر الماضي، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن دعوى قضائية عام 2011 تتهم شركة أبل باحتكار المتجر بصورة غير مشروعة وزيادة أسعار أجهزته بصورة جنونية. قالت شركة أبل مؤخرًا دفاعًا عن متجر التطبيقات: "نجمع عمولة فقط من المطورين عندما يتم تسليم سلعة أو خدمة رقمية من خلال تطبيق ما".
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منها بيكانتو.. السيارات الأفضل لحديثي قيادة السيارات

يعاني البعض من مشكلات كثيرة في قيادة السيارات في بداية الأمر، إلا أن ذلك سرعان ما يزول فور توافر الخبرات اللازمة لذلك، وهو الأمر الذي يجعل البعض يقبل على بعض السيارات التي تتناسب مع احتياجاتهم بشكل خاص في ذلك الوقت. وعلى مدى السنوات الماضية، كانت العديد من الشركات العالمية معنية بإطلاق تقنيات جديدة تساعد المبتدئين في قيادة السيارات، كما أن العديد من الموديلات التي يمكن من خلال أبعادها أن تكون من بين أفضل الخيارات التي يمكن أن يستخدمها سائقو السيارات عند تعلمهم القيادة لأول مرة.
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